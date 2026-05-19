Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait, amelyekből szerinte új részletek derülhetnek ki az ügy hátteréről. A bejelentésre reagálva a Fidesz-frakció közölte: Magyar Péter nem mondott újat.
A dokumentumokból kiderült, hogy az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya 2023 áprilisában nem javasolta a kegyelmet K. Endre ügyében, ennek alapján az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit nemleges javaslattal felterjesztette a kérvényt a köztársasági elnöknek.
„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.” – közölte Fidesz-frakció közösségi oldalán. – „K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.