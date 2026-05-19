Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait, amelyekből szerinte új részletek derülhetnek ki az ügy hátteréről. A bejelentésre reagálva a Fidesz-frakció közölte: Magyar Péter nem mondott újat.

A dokumentumokból kiderült, hogy az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya 2023 áprilisában nem javasolta a kegyelmet K. Endre ügyében, ennek alapján az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit nemleges javaslattal felterjesztette a kérvényt a köztársasági elnöknek.

„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.” – közölte Fidesz-frakció közösségi oldalán. – „K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával.”