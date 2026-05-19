Drog hatása alatt állt a halálos balesetet okozó mozdonyvezető

Újabb részletek derültek ki arról a tragikus thaiföldi, Bangkokban történt vonat és busz ütközéséről, amelyben jelenleg legalább nyolcan életüket vesztették, és több tucatnyian megsérültek. A baleset május 16-án, szombaton történt, és kiderült, hogy a tehervonat vezetője pozitív drogtesztet produkált a történtek után, ezért a hatóságok gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, és elfogták őt. Azt ugyanakkor nem közölték, milyen kábítószert mutattak ki a szervezetében, azt elárulták, hogy a buszsofőr ellen is vádat emeltek, valamint a vasúti átkelőnél szolgálatot teljesítő őr ellen is, aki manuálisan kezelte a sorompót.

Drog hatása alatt állt a vonat vezetője: tragédia történt. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Drog hatása alatt állt a vonat vezetője

A vonat fekete dobozának adatai szerint a vészfékrendszert mindössze 100 méterrel az ütközés előtt aktiválták, ami már nem volt elegendő a szerelvény megállításához. Az ütközésről több videó is felkerült az internetre, amelyeken látható, ahogy a tehervonat nagy sebességgel belerohan egy, a zsúfolt vasúti átjárón áthaladó autóbuszba egy bangkoki repülőtéri vasútállomás közelében.

Az ütközés ereje több közeli járművet is magával sodort a sínek mentén, mielőtt a busz lángra kapott volna. A tűz a közelben lévő autókra is átterjedt. A baleset utáni felvételeken mentőcsapatok láthatók, amint bemásznak a kiégett buszba túlélők és áldozatok után kutatva. Egy szemtanú, Kittipong Raksa, közölte, nem látta, hogy a sorompó lezárult volna, mielőtt a járművek a sínekre hajtottak.

Hallottam egy nagy csattanást, majd még egyet. Valami nekicsapódott az autómnak. Aztán láttam, ahogy a vonat maga előtt tolja a buszt. Az autóm alá egy ember is berekedt, eltört a lába

- idézte őt a People kiemelve, Thaiföld régóta küzd a halálos közlekedési balesetek magas számával.