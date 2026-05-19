Két héttel hosszabb lesz a nyár a siófoki Plázson

Május 22-én, pénteken Kökény Attila és Rakonczai Viktor ad nagyzenekaros koncertet, majd Rakonczai Imre örökzöld slágereket játszik Blue Piano-ján. Másnap L.L. Junior robbantja be a nyarat, amit a Plázs Grand Opening követ mintegy 20 fellépővel. Vasárnap a ’80-as évek óta töretlen sikerrel koncertező Bikini lép fel a Plázs nagyszínpadán, utána a hajnalig tartó Video Discot pedig pünkösdhétfőn tudjuk kipihenni.
Immár 11. éve a Plázs nyitóbulija jelenti a balatoni nyár kezdetét Siófokon. Az idei pünkösd azonban korábban érkezik, így a megszokottnál két héttel hosszabb ideig élvezhetjük a Balaton-parti ellazulás epicentrumának folyamatos programjait.
A Plázson az élet tehát már május 22-én elindul és nem is lesz megállás szeptember 5-ig. Az extra hosszú szezonban a fellépők közt számíthatunk – mások mellett - Azahriah, Desh, Dzsúdló, Majka, a Halott Pénz, Beton.Hofi, Co Lee, Pogány Induló, a BSW, ByeAlex és a Slepp, Follow The Flow, a Carson Coma, a Neoton, az Edda, Rúzsa Magdi, a Parno Graszt, Szikora Róbert és az R-GO, a Hooligans, a Road koncertjeire.
Az idén újragondolt külsővel jelentkező One Nagyszínpadra nemzetközi fellépők is érkeznek. A nyár egyik különleges koncertje lesz a flamenco-pop legendás együttese, a Gipsy Kings fellépése, ahol a Bamboléo, a Djobi Djoba vagy a Volare slágereire táncolhat a közönség a balatoni éjszakában.
A nemzetközi fellépők sorát erősíti a Mobb Deep is, a ’90-es években a New York-i Queensbridge-ből indult keleti parti hip-hop legenda.
Természetesen visszatér a Plázsra az AstroFest univerzuma, a WeLove Balaton, az UltraColor és a Balatoni Retro Láz is, péntekenként pedig újra érkezik a Metzker & Friends, és hatalmas bulit ígér a már most dupla telt házas DJ Oti is.
