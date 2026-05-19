Zajlik a hajtóvadászat: halálos gázolást követett el, menekül az influenszer

Három évre ítélték Rosa Iberê Tavares Dantast, azt az influenszert, aki halálra gázolt egy edzőt. Dantas jelenleg a hatóságok elől menekül, hogy elkerülje büntetését.
Az incidensben a 31 éves Talis Roque de Silva vesztette életét. Az influenszer egy SUV-val ütötte el a férfit, miközben az áldozat éppen kerékpározott.
Silva az ütközés következtében lerepült a biciklijéről, egy oszlopnak csapódott, majd a földre zuhant, több súlyos sérülést szenvedett. Bár az orvosok sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították, a férfi később belehalt sérüléseibe.
Dantas elhagyta Brazíliát, és a spanyolországi Madridba költözött, ahol jelenleg az igazságszolgáltatás elől bujkál. Nevét azonban felvették Brazília országos elfogatóparancs-nyilvántartásába, és az Interpolt (nemzetközi rendőrséget) is értesítették.
A baleset idején a 25 éves Dantas így nyilatkozott:
Minden szükséges segítséget megadtam abban a pillanatban, amikor történt.
A biztonsági kamerák felvételei azonban nem támasztják alá vallomását: a felvételeken nem látható, hogy bármilyen érdemi erőfeszítést tett volna az áldozat megmentésére vagy megsegítésére. (The Sun)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.