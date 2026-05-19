Zajlik a hajtóvadászat: halálos gázolást követett el, menekül az influenszer

Három évre ítélték Rosa Iberê Tavares Dantast, azt az influenszert, aki halálra gázolt egy edzőt. Dantas jelenleg a hatóságok elől menekül, hogy elkerülje büntetését.

Börtön elől menekül az influenszer

Fiatal férfi haláláért felelős az influenszer

Az incidensben a 31 éves Talis Roque de Silva vesztette életét. Az influenszer egy SUV-val ütötte el a férfit, miközben az áldozat éppen kerékpározott.

Silva az ütközés következtében lerepült a biciklijéről, egy oszlopnak csapódott, majd a földre zuhant, több súlyos sérülést szenvedett. Bár az orvosok sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították, a férfi később belehalt sérüléseibe.

Dantas elhagyta Brazíliát, és a spanyolországi Madridba költözött, ahol jelenleg az igazságszolgáltatás elől bujkál. Nevét azonban felvették Brazília országos elfogatóparancs-nyilvántartásába, és az Interpolt (nemzetközi rendőrséget) is értesítették.

A baleset idején a 25 éves Dantas így nyilatkozott:

Minden szükséges segítséget megadtam abban a pillanatban, amikor történt.

A biztonsági kamerák felvételei azonban nem támasztják alá vallomását: a felvételeken nem látható, hogy bármilyen érdemi erőfeszítést tett volna az áldozat megmentésére vagy megsegítésére. (The Sun)