Rendőrautóba rohant a cikázó sofőr – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 10:50
Veszélyesen cikázott egy autó az 5412-es úton, a sofőr végül egy leállított rendőrautónak ütközött. A 70 év körüli férfit kórházba vitték.

Hétfő délelőtt súlyos baleset történt az 5412-es úton Kunfehértó és Jánoshalma között, az ütközésben egy rendőrautó is összeroncsolódott. A BAON információi szerint senki sem sérült meg, a mentők ugyanakkor egy 70 év körüli férfit kórházba vittek a helyszínről.

Fotó: Pozsgai Ákos /  BAON.hu 

A rendőrök hétfő délelőtt az 5412-es úton figyeltek fel egy autóra, amely a menet közben szabálytalanul, összevissza haladt az úttesten. A történtekből végül baleset lett, az esetről a rendőrség adott részletes tájékoztatást.

Kollégáink észlelték, hogy az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között egy autó koordinálatlanul közlekedik, folyamatosan elhagyja a sávját. A járőrök a balesetveszélyes manőverek miatt, a közlekedés biztonságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében haladéktalanul megkezdték a forgalom korlátozását. Az autó váratlanul a leállított rendőrautónak ütközött. Miután megállt az autó, a férfit kollégáink azonnal megvizsgáltak. Az eset kapcsán felmerült a gyanú, hogy vezetés közben rosszul lett a férfi, akit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit 

– írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
