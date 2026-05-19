Rendőrautóba rohant a cikázó sofőr – Videó

Hétfő délelőtt súlyos baleset történt az 5412-es úton Kunfehértó és Jánoshalma között, az ütközésben egy rendőrautó is összeroncsolódott. A BAON információi szerint senki sem sérült meg, a mentők ugyanakkor egy 70 év körüli férfit kórházba vittek a helyszínről.

A rendőrök hétfő délelőtt az 5412-es úton figyeltek fel egy autóra, amely a menet közben szabálytalanul, összevissza haladt az úttesten. A történtekből végül baleset lett, az esetről a rendőrség adott részletes tájékoztatást.

Kollégáink észlelték, hogy az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között egy autó koordinálatlanul közlekedik, folyamatosan elhagyja a sávját. A járőrök a balesetveszélyes manőverek miatt, a közlekedés biztonságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében haladéktalanul megkezdték a forgalom korlátozását. Az autó váratlanul a leállított rendőrautónak ütközött. Miután megállt az autó, a férfit kollégáink azonnal megvizsgáltak. Az eset kapcsán felmerült a gyanú, hogy vezetés közben rosszul lett a férfi, akit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit

– írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.