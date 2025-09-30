A határátlépésben új szabályokat vezetnek be, amellyel jelentős változások lépnek életbe a harmadik országból érkező utazók számára: Magyarországon október 12-től fokozatosan bevezetik az Európai Határregisztrációs Rendszert.
Az Európai Határregisztrációs Rendszert (EHR) a rendőrség először a magyar-ukrán határon, azt követően a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza. Az új határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-étől vezetik be hazánkban – adta hírül a Szon.hu.
Az új, egységes ellenőrzési rendszer célja a biztonság növelése a schengeni övezet külső határain. Az intézkedés minden olyan nem uniós állampolgárt érint, aki rövid ideig szeretne belépni a térségbe.
Mivel az új rendszerben minden utazó számára külön nyilvántartást kell létrehozni, és rögzítik a biometrikus adataikat is, a határátkelés ideje az első időszakban érezhetően megnövekedhet. A várakozások szerint évente több mint tízmillió emberre lesz hatással az eljárás. – mondta el Czukor Gergely rendőr alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztályának vezetője.
Az EHR a belépéskor rögzíti többek között:
Amennyiben valakit nem engednek be, a rendszerben a döntés okát, idejét és helyszínét is feltüntetik. Az új szabályozás segít a jogellenesen tartózkodó személyek kiszűrésében, és fontos szerepet játszik a terrorizmus, valamint a súlyos bűncselekmények megelőzésében és felderítésében is.
A zavartalan működéshez a rendőrség modern technikai eszközöket szerzett be, például ujjlenyomat- és okmányolvasókat, arcfelismerő berendezéseket, kioszkokat és munkaállomásokat. Az átállás nem egyszerre, hanem 180 nap alatt, több szakaszban valósul meg: először október 12-től az ukrán-magyar határon, később a szerb-magyar átkelőknél, végül pedig a repülőtereken vezetik be az új rendszert.
