Kirúghatnak a hotelből, ha nem figyelsz erre az apróságra?

A szállodai tartózkodás során sokszor felmerül a kérdés: vajon felmehet-e egy külsős ismerős hozzánk? A válasz egyszerű: egy lefoglalt szállodai szoba rövid napközbeni látogatás erejéig a legtöbb helyen bárki előtt nyitva áll, de a biztonsági és adminisztrációs szabályok miatt a recepción mindenképpen érdemes jelezni a látogató érkezését.

A szállodai szoba etikett része, hogy nem ott megszálló barátot, ismerőst csak napközben lehet fogadni

Fotó: didesign021 / Shutterstock

Látogatófogadás: rövid napközbeni látogatás engedélyezett, de az éjszakázó vendéget mindenképp be kell jelenteni a recepción.

Étel és ital: külsős ételrendelés helyett válaszd a hotel éttermét, a reggeli büféről pedig ne csomagolj el útravalót.

Borravaló: a hordárnak 2-3 euró, a takarítóknak pedig 5-10 euró körüli összeg az elvárt gesztus távozáskor.

Mennyire vendégbarát egy szállodai szoba?

Fontos tudni, hogy ottalvásra kizárólag azok jogosultak, akik bejelentkeztek és kifizették a szállásdíjat. Amennyiben a látogatás az éjszakába nyúlik, a szálloda joggal kérheti egy pótágy vagy egy másik szállodai szoba kifizetését. Ez a szabály a közös helyiségekre is vonatkozik: ne hívjuk meg a barátainkat a medencéhez anélkül, hogy a személyzettől engedélyt kérnénk rá.

Hasonlóan kényes téma az étkezés. Bár csábító lehet pizzát rendelni a szállás címére, a szigorúbb etikett szerint kívülről hozott ételt nem illik a szobában elfogyasztani, pláne nem a minibárban tárolni azt. Ez alól kivételt jelentenek az apartmanok vagy azok a szálláshelyek, amelyek nem rendelkeznek saját étteremmel. Ha mégis megéheznél, inkább a hotel saját gasztronómiai szolgáltatásait válaszd, vagy érdeklődj a recepción a lehetőségekről. Ha a szomszédodban bulit rendeznek, ahelyett, hogy magad próbálnád leállítani a zajongást, fordulj a recepcióhoz; a konfliktuskezelés az ő feladatuk.

Mit vihetsz haza a szálláshelyről?

Gyakori jelenség, hogy a vendégek szuvenírként tekintenek a fürdőszobai piperékre. Az általános szabály az, hogy a felbontott kozmetikumokat (tusfürdő, sampon) elviheted, hiszen ezek fogyóeszközök. Ugyanez igaz a logózott golyóstollakra vagy magazinokra is. Azonban a törölközők és köntösök a szálloda tulajdonát képezik, ezek eltulajdonítása már lopásnak minősül. Ha bizonytalan vagy, egy gyors kérdés a recepción megelőzheti a későbbi kellemetlenségeket vagy a távozás utáni extra számlázást.