Kirúghatnak a hotelből, ha nem figyelsz erre az apróságra?

A szállodai tartózkodás során sokszor felmerül a kérdés: vajon felmehet-e egy külsős ismerős hozzánk? A válasz egyszerű: egy lefoglalt szállodai szoba rövid napközbeni látogatás erejéig a legtöbb helyen bárki előtt nyitva áll, de a biztonsági és adminisztrációs szabályok miatt a recepción mindenképpen érdemes jelezni a látogató érkezését.
Fontos tudni, hogy ottalvásra kizárólag azok jogosultak, akik bejelentkeztek és kifizették a szállásdíjat. Amennyiben a látogatás az éjszakába nyúlik, a szálloda joggal kérheti egy pótágy vagy egy másik szállodai szoba kifizetését. Ez a szabály a közös helyiségekre is vonatkozik: ne hívjuk meg a barátainkat a medencéhez anélkül, hogy a személyzettől engedélyt kérnénk rá.
Hasonlóan kényes téma az étkezés. Bár csábító lehet pizzát rendelni a szállás címére, a szigorúbb etikett szerint kívülről hozott ételt nem illik a szobában elfogyasztani, pláne nem a minibárban tárolni azt. Ez alól kivételt jelentenek az apartmanok vagy azok a szálláshelyek, amelyek nem rendelkeznek saját étteremmel. Ha mégis megéheznél, inkább a hotel saját gasztronómiai szolgáltatásait válaszd, vagy érdeklődj a recepción a lehetőségekről. Ha a szomszédodban bulit rendeznek, ahelyett, hogy magad próbálnád leállítani a zajongást, fordulj a recepcióhoz; a konfliktuskezelés az ő feladatuk.
Gyakori jelenség, hogy a vendégek szuvenírként tekintenek a fürdőszobai piperékre. Az általános szabály az, hogy a felbontott kozmetikumokat (tusfürdő, sampon) elviheted, hiszen ezek fogyóeszközök. Ugyanez igaz a logózott golyóstollakra vagy magazinokra is. Azonban a törölközők és köntösök a szálloda tulajdonát képezik, ezek eltulajdonítása már lopásnak minősül. Ha bizonytalan vagy, egy gyors kérdés a recepción megelőzheti a későbbi kellemetlenségeket vagy a távozás utáni extra számlázást.
A reggeli büfénél is érvényes a mértéktartás: az ott feltálalt ételeket helyszíni fogyasztásra szánták. Nem illik uzsonnás dobozba pakolni a svédasztalról a túrához. Ha napközben megéheznél, kérj inkább előre összeállított úti csomagot (lunch package), amelyet sok szálloda felár ellenében vagy akár a szolgáltatás részeként is biztosít.
A takarító személyzetnek és a pincéreknek szánt borravaló a megelégedettséged jele. A hordárnak csomagonként 2-3 euró (780–1170 forint) körüli összeg az elvárt, míg a takarítóknak a távozáskor a szobában hagyott 5-10 euróval (1950–3900 forint) fejezheted ki a háládat. Az étteremben a megszokott 5-10 százalékos mérték az irányadó, feltéve, ha a szervizdíj nem szerepel már eleve a számlán.
Nézd meg, mit tehetsz, és mit ne tegyél egy szállodai szobában:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.