10+3 dolog, amit érdemes ellenőrizni a szállás elfoglalása előtt

Amikor elutazunk valahova, és egy ismeretlen szálláson töltünk napokat, esetleg heteket, valamelyest alkalmazkodnunk kell az ottani körülményekhez. A jól megszokott hazai berendezések és eszközök helyett ilyenkor mást használunk, éppen ezért nem árt alaposan megnézni és ellenőrizni őket megérkezés után, a szállás elfoglalásakor közvetlenül. Ezzel nemcsak a kényelmünket, de a védelmünket is szolgáljuk.

Talán az első és legfontosabb dolog a szállás elfoglalásakor a zárak ellenőrzése

Fotó: oatawa / Shutterstock

1. Próbáljuk ki a zárakat a szálláson

Egy hibás zár megkeserítheti a pihenés pillanatait, hiszen azon túl, hogy bosszantó, ha a bejárati és erkély ajtót nehezen tudjuk bezárni, még veszélyt is jelenthet. Ezért minden esetben próbáljuk ki a zárakat, és ha bármi gond lenne, igényeljünk azonnali javítást vagy szobacserét.

2. Semmi ne jusson be

Ugyanígy fontos megnézni, hogy az ablakok jól záródnak-e, illetve nem lehet-e kívülről kinyitni őket. Ez különösen lényeges földszinti, vagy félemeleti, azaz megközelíthető szobák esetén. Egy rossz nyílászáró nemcsak a meleget és a zajt, de a rovarokat, állatokat is beengedni, és biztonsági kockázatot is jelent.

3. Óvjuk meg az értékeket

Ha a szálláson van széf, és szeretnénk is igénybe venni, mindenképpen próbáljuk ki a megérkezéskor. Amennyiben nem működik, nem lehet nyitni és zárni, az értékeink sem lesznek jó helyen, amikor elhagyjuk napközben a szobát. Probléma esetén kérjünk segítséget a személyzettől.

4. Legyenek a helyükön

Ne feledkezzünk meg a konnektorokról sem! Nézzük át őket, akár próbáljuk is ki mindegyiket. A kilazult csatlakozók és rossz érintkezések életveszélyesek lehetnek, nemcsak a felnőttekre, de a gyerekekre nézve is. Az is gondot okozhat, ha éppen nincs áram egy olyan aljzatban, ahol az eszközeinket töltenénk.

5. Mindenkinek ismernie kell

Egy szálláshelyen nem árt tisztában lenni a tűzvédelmi eszközök helyével, hogy egy esetleges vészhelyzet idején pontosan tudjuk, mit kell tennünk. Derítsük fel a szobában vagy a folyosón elhelyezett füstérzékelőket és poroltókat, és ha kell kérdezzünk rá a recepción, hogy működnek-e.

Nem szabad megfeledkezni a szállás másodlagos védelmi vonaláról, az ablakokról és erkélyajtókról sem

Fotó: oatawa / Shutterstock

6. Amikor nincs más választás

Szintén alapvető dolog, hogy tudjuk, hol találhatók a vészkijáratok, könnyen elérhetőek-e, nincsenek-e eltorlaszolva, valamint mi az épület menekülési útvonala, ki van-e helyezve nyomtatott formában a szoba ajtajára, és a folyosókra, közösségi terekbe.