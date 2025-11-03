Ezzel a trükkel vernek át a szállodák a szobafoglaláskor

Egy átfogó vizsgálat kiderítette, hogy több neves szállodalánc is alkalmazza a „csali árképzés” átverő módszerét a szállodai szobafoglalás során. Ennek lényege, hogy bizonyos szobákat rendkívül alacsony áron hirdetnek, ám ezek az akciós szállodai szobák vagy kicsik, így nem felelnek meg a vendégek igényeinek, vagy a legrosszabb esetben egyáltalán nem is léteznek. E stratégia szerint az alacsony ár bevonzza a potenciális ügyfeleket, akik végül hajlamosak foglalni, ha már rászánták az időt a keresgélésre, még akkor is, ha a beígért ár nem is létezik.

A szállodai szobafoglalás áraival rendszeresen ügyeskednek a hotelek.

Fotó: Lee Charlie / shutterstock

A trükközés már a szállodai szobafoglaláskor elkezdődik

Egy esetben a Travelodge szálloda Londonban „55 fonttól”, más helyeken pedig „39 fonttól” hirdetett szobákat. A szálloda a következő csábító szlogenekkel reklámozta ajánlatait: „Foglalja le szobáját most! Foglaljon korán, hogy ne maradjon le! Szobák 55 fonttól. Foglaljon azonnal online. Foglaljon már ma estére.”

A kutatók hat hónapon keresztül figyelték a Travelodge hirdetéseiben szereplő árakat, és a hotellánc 138 szállodájától több ezer árat gyűjtöttek össze. Céljuk az volt, hogy kiderítsék, a szobák valóban elérhetők-e a meghirdetett árakon. Az eredmények szerint azonban 15 szállodában az éjszakák kevesebb mint 10%-a volt elérhető csak a meghirdetett áron.

Az Advertising Standards Authority (ASA) utazási marketingre vonatkozó szabályai szerint a kereskedőknek világosan jelezniük kellett volna, ha a szobák korlátozottan hozzáférhetők, és biztosítaniuk kell, hogy a termékek elérhetősége „egyenletesen oszlik el a meghirdetett utazási időszakban".

2025 júliusában és augusztusában az Accor szállodalánc 15%-os exkluzív kedvezménnyel hirdette meg francia szállodáit a Facebookon. Az egyik, Eiffel-torony közelében található Mercure tulajdonú szállodában „129 fonttól” foglalható szobákat hirdettek, két éjszakás tartózkodás esetén.

Azonban az értékesítés utolsó napján kiderül, hogy a 64 napos időszak alatt egyetlen éjszakát sem lehetett ezen az áron foglalni. A legolcsóbb szoba ára 142 font volt, de többségük (62%) 180 font felett, míg a legdrágábbak 252 fontba kerültek – írja a Mirror.