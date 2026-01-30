Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Biztonságban a hotelszobában: trükkök, hogy nyugodtan pihenj

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 09:45
Egy szállodai tartózkodás során a kényelem mellett a biztonság is kiemelten fontos. Elárulunk néhány titkot, hogy érezheted magad biztonságban a hotelszobában.
Oroszi Rita
Amikor egy szállodában szállunk meg, a kényelem és a nyugalom mellett a biztonság is kiemelten fontos. Egy kis odafigyeléssel és néhány egyszerű trükkel biztosíthatjuk, hogy nyugodtan pihenhessünk. Így érezheted magad biztonságban a hotelszobában, és élvezheted az utazás minden pillanatát.

Biztonságban a hotelszobában, miután a fiatal nő ellenőrizte az ajtók zárhatóságát.
Biztonságban a hotelszobában: megérkezéskor ellenőrizd a nyílászárókat, az ajtók és ablakok zárhatóságát / Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF
  • Ellenőrizd az ajtók és ablakok zárhatóságát.
  • Használj extra zárakat, ékeket vagy akadályokat.
  • Figyelj a szobaválasztásra és a nyilvános wifi használatára.

Így érezheted magad biztonságban a hotelszobában

Te próbáltad már valamelyiket?

Az alábbiakban olyan praktikus tippeket osztunk meg, amelyekkel nyugodtabban pihenhetünk utazásaink során.

Ellenőrizd az ajtó és ablakok zárhatóságát

Érkezéskor az első lépés mindig az legyen, hogy meggyőződsz arról, hogy a szoba ajtaja és ablakai megfelelően záródnak. Teszteld a zárakat, és ellenőrizd, hogy az ajtó teljesen becsukódik-e. Ha bármilyen problémát észlelsz, azonnal jelezd a szálloda személyzetének.

Használj extra ajtózárakat vagy ékeket

A biztonság fokozása érdekében érdemes beszerezni egy hordozható ajtózárat vagy ajtóéket. Ezek az eszközök megakadályozzák, hogy illetéktelenek bejussanak a szobádba, még akkor is, ha rendelkeznek kulccsal. Egy egyszerű ajtóék az ajtó alá helyezve jelentősen növelheti a biztonságérzetedet.

női kéz szállodaiszoba zárjánál, miközben egy belépőkártyával nyitja az ajtót.
Használj mindig extra zárakat a nagyobb biztonság érdekében / Fotó: 123RF

Helyezz el akadályokat az ajtó elé

Egy praktikus módszer a bőrönd vagy egy szék elhelyezése az ajtó mögé. Ha valaki megpróbálna belépni, az akadály zajt csap, ami felébreszthet téged, és elriaszthatja a betolakodót. Ez a trükk különösen hasznos lehet éjszaka vagy egyedüli utazás esetén.

Takard le a kukucskálót

A szobád ajtaján található kukucskáló nyíláson keresztül illetéktelenek betekinthetnek. Ennek elkerülése érdekében takard le belülről egy zsebkendővel vagy ragasztószalaggal, hogy megakadályozd a belátást.

Használj "Ne zavarjanak" táblát távollétedben is

Amikor elhagyod a szobádat, hagyd kint a "Ne zavarjanak" táblát az ajtón. Ez azt a benyomást kelti, hogy bent tartózkodsz, és elriaszthatja az esetleges betolakodókat.

Ne zavarjanak feliratú tábla egy hotelszobában, mögötte vetett ágy.
Ha nem tartózkodsz a szobában, akkor is használd a "Ne zavarjanak" feliratú táblát / Fotó: Brian A Jackson /  Shutterstock 

Ellenőrizd a szobát érkezéskor

Belépéskor hagyd nyitva az ajtót, és alaposan nézd át a szobát: ellenőrizd a szekrényeket, a fürdőszobát, az ágy alatti területet és minden olyan helyet, ahol valaki elrejtőzhet. Ez biztosítja, hogy senki sincs a szobában, és nyugodtan élvezheted az ott tartózkodásodat.

Légy óvatos a szállodai wifivel

A nyilvános wifi-hálózatok, beleértve a szállodaiakat is, potenciális biztonsági kockázatot jelenthetnek. Kerüld a bizalmas információk megadását vagy pénzügyi tranzakciók végrehajtását ilyen hálózatokon. Ha mégis szükséges, használj VPN-t a kapcsolat titkosításához.

Válassz megfelelő szobát

Biztonsági szempontból érdemes kerülni a földszinti vagy első emeleti szobákat, mivel ezek könnyebben hozzáférhetők kívülről. A második vagy harmadik emeleten elhelyezkedő szobák általában biztonságosabbak, különösen, ha tűzlépcsőhöz vagy lifthez közel helyezkednek el.

Használj poharat riasztóként

Egy egyszerű üvegpoharat helyezhetsz az ajtókilincsre vagy közvetlenül az ajtó elé. Ha valaki megpróbálja kinyitni az ajtót, a pohár leesik és zajt csap, ami figyelmeztet téged és elriaszthatja a betolakodót.

