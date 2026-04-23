A légiutas-kísérő a fedélzeti higiéniáról beszélt.

Ezek a leggusztustalanabb dolgok a repülőgép fedélzetén – Kitálalt a személyzet a higiéniáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 10:15
Új megvilágításba helyezik a repülős utazást a kabinszemélyzet által megosztott sztorik, amelyek a fedélzeti higiénia és az utasok viselkedésének árnyoldalait mutatják be. A tapasztalt légiutas-kísérő vallomásai segítenek megérteni, miért érdemes fokozottan ügyelni a tisztaságra és a szabályok betartására a repülés során.
A hatéves szakmai múlttal rendelkező Joy szerint a repülőgépek tisztasága sokszor az utasok fegyelmezettségén múlik. Az egyik legriasztóbb jelenség, amivel munkája során találkozott, a mezítlábas közlekedés, különösen a mosdók környékén. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mellékhelyiségek padlója nem tiszta víz, hanem vizelet miatt nedves, így a kisgyermekeket semmilyen körülmények között nem szabad cipő nélkül elengedni a vécére. Egy másik légiutas-kísérő, Luke szerint a biztonság kedvéért érdemes fertőtlenítő kendővel áttörölni az ülést és az asztalkát is, mielőtt használatba vennénk azokat.

légiutas-kísérő bőröndöt helyez el a felső csomagtárolóban.
Nem a légiutas-kísérő feladata a csomagoknak a felső tárolóban való elhelyezése. Fotó: Yaroslav Astakhov / Shutterstock
  • A repülőgépek legkoszosabb pontjai  a mosdó és az étkezőasztalka, amire sokan a lábukat teszik.
  • A mosdó padlóján lévő nedvesség szinte soha nem víz, ezért a mezítlábas közlekedés súlyos higiéniai hiba.
  • A személyzet olykor apró trükköket alkalmaz: koffeinmentes kávét adnak éjszaka, vagy csak színlelik a fűtés állítását.

Mik a légiutas-kísérő ijesztő tapasztalatai?

A beszámolókból kiderül, hogy az étkezőasztalok higiéniája kritikus pont: Joy többször látott olyan utasokat, akik a lábukat pihentették a tálcán, ami közvetlen egészségügyi kockázatot jelent a következő utas számára. Még ennél is szélsőségesebb eset volt, amikor egy utas alsónemű nélkül ült vissza a helyére a fedélzeten, miután nadrágja lecsúszott. Bár a gépeket a járatok között takarítják, a textíliák és felületek mélytisztítása nem történik meg minden egyes forduló alkalmával.

Gyakori tévhitek a poggyászokról és a hőmérsékletről

A személyzet tagjai szerint sok rutinos utazó éppen a magabiztossága miatt követ el hibákat. Jorge, aki négy éve dolgozik a szakmában, kiemelte: sokan elvárják, hogy a légiutas-kísérő emelje be a nehéz kézipoggyászokat a felső tárolókba. Ez azonban a legtöbb légitársaságnál biztonsági okokból tilos, mivel a fizikai megterhelés sérülésveszélyt jelent a dolgozókra. Ha egy táska túl nehéz, azt a személyzet inkább a raktérbe viteti le.

Az eShores számára nyilatkozó dolgozók néhány „kegyes hazugságra” is fényt derítettek:

  • Kávé: éjszakai járatokon a Business osztályon gyakran koffeinmentes kávét szolgálnak fel, hogy az utas pihenni tudjon.
  • Hőmérséklet: ha egy utas panaszkodik a hidegre, a személyzet sokszor csak megígéri a fűtés feljebb kapcsolását, de valójában nem teszik meg, mert a folyamatos mozgás közben számukra a hűvösebb kabin az ideális munkakörnyezet.

A légi közlekedés szabályainak betartása és a személyzet kéréseinek figyelembevétele nemcsak a biztonságot, hanem a közösségi utazás alapvető higiéniai feltételeit is garantálja.

Nézz a videón további utaskísérő titkokat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
