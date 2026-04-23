Ezek a leggusztustalanabb dolgok a repülőgép fedélzetén – Kitálalt a személyzet a higiéniáról

A hatéves szakmai múlttal rendelkező Joy szerint a repülőgépek tisztasága sokszor az utasok fegyelmezettségén múlik. Az egyik legriasztóbb jelenség, amivel munkája során találkozott, a mezítlábas közlekedés, különösen a mosdók környékén. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mellékhelyiségek padlója nem tiszta víz, hanem vizelet miatt nedves, így a kisgyermekeket semmilyen körülmények között nem szabad cipő nélkül elengedni a vécére. Egy másik légiutas-kísérő, Luke szerint a biztonság kedvéért érdemes fertőtlenítő kendővel áttörölni az ülést és az asztalkát is, mielőtt használatba vennénk azokat.
A beszámolókból kiderül, hogy az étkezőasztalok higiéniája kritikus pont: Joy többször látott olyan utasokat, akik a lábukat pihentették a tálcán, ami közvetlen egészségügyi kockázatot jelent a következő utas számára. Még ennél is szélsőségesebb eset volt, amikor egy utas alsónemű nélkül ült vissza a helyére a fedélzeten, miután nadrágja lecsúszott. Bár a gépeket a járatok között takarítják, a textíliák és felületek mélytisztítása nem történik meg minden egyes forduló alkalmával.
A személyzet tagjai szerint sok rutinos utazó éppen a magabiztossága miatt követ el hibákat. Jorge, aki négy éve dolgozik a szakmában, kiemelte: sokan elvárják, hogy a légiutas-kísérő emelje be a nehéz kézipoggyászokat a felső tárolókba. Ez azonban a legtöbb légitársaságnál biztonsági okokból tilos, mivel a fizikai megterhelés sérülésveszélyt jelent a dolgozókra. Ha egy táska túl nehéz, azt a személyzet inkább a raktérbe viteti le.
Az eShores számára nyilatkozó dolgozók néhány „kegyes hazugságra” is fényt derítettek:
A légi közlekedés szabályainak betartása és a személyzet kéréseinek figyelembevétele nemcsak a biztonságot, hanem a közösségi utazás alapvető higiéniai feltételeit is garantálja.
