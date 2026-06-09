„Azt hittem, a halál a megváltás” – Lili megrázó vallomása a drogos tinik eltitkolt világáról

A tizenhat éves Lili külsőre pont olyan, mint a kortársai: keresi a helyét a világban, tanul és tervezi a jövőjét. Ám a látszat mögött olyan sötét és megrázó múlt rejtőzik, amit egy felnőtt is képtelen lenne ép ésszel elviselni. Lili ugyanis nem egy átlagos középiskolás: ő egy felépülő drogos tini, aki megjárta a fizikai és mentális leépülés legmélyebb bugyrait.

Egy önsértő, szenvedő, depressziós fiatal lány. A 16 éves Lili már túl van olyan brutális életszakaszon, amit felnőtt emberek is csak kevesen élnek túl. A drogos tini azért vállalta az interjút, hogy felnyissa a családok szemét és segítsen a fiataloknak (Képünk illusztráció) Fotó: aslysun / Shutterstock

A lejtő eleje: kilencévesen az alkohol fogságában

A tragikus történet nem a fővárosi aluljárókban, hanem egy csendes vidéki faluban kezdődött. Lili mindössze kilencéves volt – egy ártatlan kislány –, amikor először nyúlt alkoholhoz, ami a környezetében szinte természetesnek számított. A családi minták és a vidéki szokások hamar kikövezték az utat a függőség felé.

Én is először alkohollal kezdtem... főleg falun nevelkedtem, és nálunk, falun ez szokás, hogy a gyerek beleiszik a pálinkába, megkóstolja, meg azért az folyamatosan kéznél van. A legtöbb ember alkohollal kezdi ezt a pályafutást, és ahogy telik az idő, úgy csúszik egyre lejjebb az ember

– árulta el Lili sokkoló őszinteséggel.

Tizenhárom évesen volt először rehabilitáción a drogos tini

Az alkohol után villámcsapásként érkeztek a szintetikus drogok: az ecstasy és a speed. Lili alig tizenhárom évesen egy bántalmazó kapcsolat áldozata lett, ahol egy tizenöt éves fiú brutálisan verte és kínozta. A fizikai és lelki fájdalmat az anyaggal próbálta tompítani, míg végül saját maga kérte a felvételét egy rehabilitációs intézetbe. A szülők azonban képtelenek voltak szembenézni a valósággal, mert a lányuk függősége az ő nevelési kudarcaikat is tükrözte.

Legelőször 13 évesen kerültem be rehabra, akkor már drogoztam. Akkor kezdtem ezeket a szintetikus drogokat használni. Anyuék nagyon próbálták homokba dugni a fejüket azzal kapcsolatban, hogy probléma van velem. Mert nyilván ez azt jelentette, hogy az ő gyereknevelésükben is valami nem volt oké, és ezzel ők nem akartak szembenézni.

Mivel a család féltette az iskolai előmenetelt, Lilit mindössze két hét után kivették a kezelésről. Ez a végzetes döntés azonnali visszaeséshez vezetett: egy hónap múlva már a második terápiáját kezdte meg, ám tizenhárom évesen még fel sem fogta, mi történik körülötte. Úgy akart jobban lenni, hogy a drogról nem akart lemondani.