„Azt hittem, a halál a megváltás” – Lili megrázó vallomása a drogos tinik eltitkolt világáról

A tizenhat éves Lili külsőre pont olyan, mint a kortársai: keresi a helyét a világban, tanul és tervezi a jövőjét. Ám a látszat mögött olyan sötét és megrázó múlt rejtőzik, amit egy felnőtt is képtelen lenne ép ésszel elviselni. Lili ugyanis nem egy átlagos középiskolás: ő egy felépülő drogos tini, aki megjárta a fizikai és mentális leépülés legmélyebb bugyrait.
A tragikus történet nem a fővárosi aluljárókban, hanem egy csendes vidéki faluban kezdődött. Lili mindössze kilencéves volt – egy ártatlan kislány –, amikor először nyúlt alkoholhoz, ami a környezetében szinte természetesnek számított. A családi minták és a vidéki szokások hamar kikövezték az utat a függőség felé.
Én is először alkohollal kezdtem... főleg falun nevelkedtem, és nálunk, falun ez szokás, hogy a gyerek beleiszik a pálinkába, megkóstolja, meg azért az folyamatosan kéznél van. A legtöbb ember alkohollal kezdi ezt a pályafutást, és ahogy telik az idő, úgy csúszik egyre lejjebb az ember
– árulta el Lili sokkoló őszinteséggel.
Az alkohol után villámcsapásként érkeztek a szintetikus drogok: az ecstasy és a speed. Lili alig tizenhárom évesen egy bántalmazó kapcsolat áldozata lett, ahol egy tizenöt éves fiú brutálisan verte és kínozta. A fizikai és lelki fájdalmat az anyaggal próbálta tompítani, míg végül saját maga kérte a felvételét egy rehabilitációs intézetbe. A szülők azonban képtelenek voltak szembenézni a valósággal, mert a lányuk függősége az ő nevelési kudarcaikat is tükrözte.
Legelőször 13 évesen kerültem be rehabra, akkor már drogoztam. Akkor kezdtem ezeket a szintetikus drogokat használni. Anyuék nagyon próbálták homokba dugni a fejüket azzal kapcsolatban, hogy probléma van velem. Mert nyilván ez azt jelentette, hogy az ő gyereknevelésükben is valami nem volt oké, és ezzel ők nem akartak szembenézni.
Mivel a család féltette az iskolai előmenetelt, Lilit mindössze két hét után kivették a kezelésről. Ez a végzetes döntés azonnali visszaeséshez vezetett: egy hónap múlva már a második terápiáját kezdte meg, ám tizenhárom évesen még fel sem fogta, mi történik körülötte. Úgy akart jobban lenni, hogy a drogról nem akart lemondani.
A valódi pokoljárás 2023 szeptemberében kezdődött, amikor Lili rászokott a legveszélyesebb dizájnerdrogra, a kristályra. A szerhasználat villámgyors és ijesztő leépülést hozott magával. A tinédzser lány csontsoványra fogyott, hallucinációk és paranoid képzelgések gyötörték, miközben a teste a belső feszültség kivetülésévé vált: brutális módon vagdosta, csonkította magát.
Iszonyatosan lefogytam... hallucinálni kezdtem, nemcsak akkor, amikor a szer hatása alatt voltam. Az alvásom, az teljesen tönkrement, alvásparalízisem meg rémálmaim voltak. Iszonyatosan sokat önsértettem, nagyon-nagyon sokat vagdostam magam, mert amikor elfogyott az anyag, akkor muszáj volt valamit csinálnom... elkezdtem magam bántani. Azt hittem, a halál a megváltás
- vallotta be a fiatal lány. A háttérben egy súlyos mentális betegség, a borderline személyiségzavar állt. Lili elmondása szerint a folyamatos önsértés és a jelenlegi evészavar, az éheztetés mind egy célt szolgálnak: elviselni az ürességet és külső ingerek útján bizonyítani a saját létezését.
Amikor a függőség teljesen átvette az irányítást, már semmi sem szent. Lili elképesztő őszinteséggel vallott arról az időszakról, amikor teste áruba bocsátásával szerzett pénzt vagy közvetlenül kábítószert. A totális morális megsemmisülést az hozta el, amikor egy lányfuttató pornós hálózat csapdájába sétált, ahonnan az utolsó pillanatban, a rendőrség segítségével mentette ki a zokogó édesanyja.
Prostituálódni kezdtem azért, hogy hozzájussak a cucchoz. Hát, mikor melyikre volt ajánlatom. Amikor az életutamat dolgoztam ki, akkor jöttem rá, hogy egyébként én ezt rengetegszer csináltam... Fájdalmas volt, szégyennel teli. Anyukám jött velem szembe és nagyon sírt, nagyon ideges volt... ott mondtam anyának: anya, elegem volt, el akarok menni rehabra, nem akarom ezt többet csinálni
– emlékezett vissza a sorsfordító estére.
Lili jelenleg tizenhat éves, és hatalmas csodát vitt véghez: két napja ünnepelte, hogy pontosan két éve teljesen józan. Túl van több terápián, és bár a függőséget sikerült megfékeznie, a harc nem ért véget. Most tanulja kezelni a borderline szindrómát és az identitászavart, miközben figyelmeztetni akarja a világot: a mai fiatalok közül sokan hasonló démonokkal küzdenek.
Azt mondanám, hogy szinte minden második fiatal, aki nagyjából az én korosztályomban van, küzd hasonló függőségekkel, csak senki nem beszél róla. Nem feltétlen azért, mert nem akarnak. Sokan szerintem fel sem ismerik, hogy az nem normális, amit ők éreznek...
Ez a megrázó történet világos jelzés minden szülőnek: a drogos tini nem a tévéképernyő fikciója, hanem a rideg, köztünk élő valóság, ami elől senkinek sem szabad homokba dugni a fejét.
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