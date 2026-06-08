Most érkezett a lesújtó hír: autóbalesetben életét vesztette a fiatal válogatott focista

Egy fiatal labdarúgó életét vesztette egy súlyos autóbalesetben; a tragédia mélyen megrázta a koszovói válogatottat. A 22 éves Fatjon Bunjaku a koszovói utánpótláscsapatok állandó tagja volt, és tragikus halála előtt az első csapat sztárjának tartották.

A rendőrség vizsgálja a baleset okát Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Autóbalesetben életét vesztette a fiatal válogatott focista

Feltehetően ő vezette az autót, amikor az összeütközött egy másik járművel. Három embert szállítottak sürgős orvosi ellátásra Maxhunaj faluba vasárnap kora reggel. Az orvosok minden erőfeszítései ellenére a 22 éves fiatalember életét nem tudták megmenteni. A rendőrség közleménye szerint:

Körülbelül 07:50-kor a Koszovói Egyetemi Klinikai Kórház értesítést kapott arról, hogy az orvosi személyzet erőfeszítései ellenére a jármű vezetője, egy 22 éves férfi, a balesetben szerzett sérülései következtében elhunyt.

A mitrovicai régió rendőrségi szóvivője, Avni Zahiti megerősítette, hogy a nyomozás már folyamatban van. A halálos baleset a Mitrovica–Pristina országúton történt. Az ügyész utasítására az áldozat holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították boncolásra. A regionális közlekedési egység nyomozói jelenleg azon dolgoznak, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta a halálos balesetet.

A tragédia híre sokként érte a koszovói labdarúgó-világot. A Koszovói Labdarúgó-szövetség mély fájdalmát fejezte ki a fiatal játékos elvesztése miatt. A közleményükben úgy fogalmaztak, hogy „mély fájdalommal és nagy szomorúsággal” fogadták a hírt. Agim Ademi elnök megható nyilatkozatában méltatta a fiatal labdarúgó tehetségét és jellemét.

Mély fájdalommal és nagy szomorúsággal fogadtuk a hírt legkedvesebb barátotok, Fatjon Bunjaku tragikus és korai elhunytáról. Személyes nevemben, a Koszovói Labdarúgó-szövetség Végrehajtó Bizottságának és az ország egész labdarúgó-közösségének nevében kifejezem legőszintébb részvétemet e súlyos és pótolhatatlan veszteség miatt

– idézi Agim Ademi, az FFK elnökének levelét a The Sun.