6 egyszerű trükk, amivel elég lesz egy kézipoggyász a repülőn

Néhányan a hosszú várakozástól, vagy esetleg a feladott poggyászuk elkeveredésétől tartanak. Azonban a kézipoggyászos utazás sok embernek még mindig stresszforrás. Attól tartunk, hogy nem fér bele minden, vagy hogy az út során hiányozni fog valami fontos dolog. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a legtöbb probléma nem a bőrönd méretéből fakad, hanem abból, hogyan pakolunk. Van néhány kevésbé nyilvánvaló szempont, ami sokkal többet számít, mint a klasszikus trükkök.
A kézipoggyász mérete légitársaságonként eltérhet. Az európai járatok többségénél a felső csomagtartóba szánt, klasszikus kézipoggyász legnagyobb megengedett mérete általában 55 × 40 × 20 centiméter, és ebbe a kerekek, a fogantyú, minden apró kiálló rész is beleszámít. Ez az a bőröndméret, amivel a legtöbb hagyományos jegytípusnál még gond nélkül lehet utazni.
Az utóbbi években azonban egyre gyakoribb, hogy az alapjegyhez csak egy kisebb, személyes csomagot vihetünk magunkkal. Ezt utazás közben az ülés alá kell tennünk és a mérete jellemzően 40 × 30 × 20 centiméter körül lehet. Egy közepes hátizsák, laptoptáska vagy puhább sporttáska általában belefér ebbe a kategóriába, de fontos, hogy ne legyen túltömve, mert beszálláskor a méretet szemre is ellenőrizhetik. Ha több légitársasággal repülsz egy úton belül, érdemes a legszigorúbb mérethez igazodni. Így elkerülhető a kapunál fizetendő pótdíj, ami sokszor többe kerül, mint maga a jegy. A kézipoggyásznál tehát nem mindegy mit pakolsz bele és az sem, hogy hogyan. Ehhez hoztunk most 6 tippet, hogy okosan használj ki minden helyet.
A kézipoggyászban a valódi helyrablók általában az apró holmik. Töltők, kozmetikumok, kiegészítők, gyógyszerek külön-külön nem tűnnek soknak, együtt viszont szétszórtan rengeteg helyet foglalnak el. Ha ezeknek tudatosan egyetlen helyet jelölünk ki, sokkal átláthatóbb lesz a csomag és meglepően sok tér szabadul fel. A „hátha kell” gondolat pedig a legnagyobb csapda. Amelyik tárggyal nincs konkrét tervünk, mikor és hogyan használnánk, az nagy eséllyel felesleges.
Nem az a kérdés, hány ruhát viszünk magunkkal, hanem hogy mennyire illenek össze. Ha minden darab egy szűk színpalettába tartozik, ugyanaz a nadrág több felsővel is hordható. Így kevesebb ruhából is változatos összeállítások születnek, anélkül hogy ismétlődőnek éreznénk a szettünket.
Egy vastag pulóver vagy kabát a táskában rengeteg helyet foglalna, viszont ha felveszed magadra, nem számít poggyásznak. Felszálláskor még praktikus, utazáskor pedig köthetjük a derekunkra vagy a háttámlára. Ezzel a döntéssel rengeteg helyet szabadítunk fel a kézipoggyászban. Ugyanez a helyzet a cipővel is: mindig abban a lábbeliben repülj, amelyik a legtöbb helyet foglalja el.
A ruhák feltekerése hatékonyabb megoldás, mint a hagyományos hajtogatás. Kevesebb helyet foglalnak, és utazás közben általában kevésbé gyűrődnek. Ha az összetekert darabokat egy-egy vékony gumiszalaggal is rögzíted, a bőröndben nem csúsznak szét, rendezettebb marad a csomag, és pakoláskor is könnyebb átlátni, mi hol van. A kézipoggyász pakolásánál sokat számít az anyagválasztás is, érdemes inkább könnyű, vékonyabb, jól rétegezhető ruhadarabokat vinni. Ezek kevesebb helyet foglalnak és egymással kombinálva több szettet is ki lehet hozni belőlük.
A cipőket sokan üresen teszik a bőröndbe, pedig a belsejük kiválóan kihasználható. Zoknik, alsóneműk, kisebb elektromos eszközök vagy töltők gond nélkül elférnek bennük. Így nemcsak helyet nyerünk, hanem a csomag belső rendszere is rendezettebb lesz, kevesebb holmi kallódik el.
Sokan legszívesebben mindent bepakolnának, ami a fürdőszobában van, pedig az alap pipereholmikat szinte bárhol be lehet szerezni. Ha kevés a hely, csak a valóban szükséges darabokat vigyük magunkkal, sőt ezek mennyisége korlátozva is van, hiszen a kézipoggyászban minden folyadék, krém, zselé és spray legfeljebb 100 ml-es lehet és összesen maximum 1 liter vihető fel, egy átlátszó, visszazárható tasakban.
Az alábbi videó segít, hogyan pakolj megfelelően a kézipoggyászba:
