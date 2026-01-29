6 egyszerű trükk, amivel elég lesz egy kézipoggyász a repülőn

Sokkal több minden elfér egy kézipoggyászban, mint elsőre gondolnád.

A helyhiány legtöbbször nem a bőrönd méretén múlik, hanem a pakolási szokásokon.

Néhány tudatos döntéssel a feladott poggyász teljesen feleslegessé válhat.

Néhányan a hosszú várakozástól, vagy esetleg a feladott poggyászuk elkeveredésétől tartanak. Azonban a kézipoggyászos utazás sok embernek még mindig stresszforrás. Attól tartunk, hogy nem fér bele minden, vagy hogy az út során hiányozni fog valami fontos dolog. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a legtöbb probléma nem a bőrönd méretéből fakad, hanem abból, hogyan pakolunk. Van néhány kevésbé nyilvánvaló szempont, ami sokkal többet számít, mint a klasszikus trükkök.

Egy jól megpakolt kézipoggyász feladott bőrönd nélkül is elég lehet.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Milyen méretű lehet a kézipoggyász?

A kézipoggyász mérete légitársaságonként eltérhet. Az európai járatok többségénél a felső csomagtartóba szánt, klasszikus kézipoggyász legnagyobb megengedett mérete általában 55 × 40 × 20 centiméter, és ebbe a kerekek, a fogantyú, minden apró kiálló rész is beleszámít. Ez az a bőröndméret, amivel a legtöbb hagyományos jegytípusnál még gond nélkül lehet utazni.

Az utóbbi években azonban egyre gyakoribb, hogy az alapjegyhez csak egy kisebb, személyes csomagot vihetünk magunkkal. Ezt utazás közben az ülés alá kell tennünk és a mérete jellemzően 40 × 30 × 20 centiméter körül lehet. Egy közepes hátizsák, laptoptáska vagy puhább sporttáska általában belefér ebbe a kategóriába, de fontos, hogy ne legyen túltömve, mert beszálláskor a méretet szemre is ellenőrizhetik. Ha több légitársasággal repülsz egy úton belül, érdemes a legszigorúbb mérethez igazodni. Így elkerülhető a kapunál fizetendő pótdíj, ami sokszor többe kerül, mint maga a jegy. A kézipoggyásznál tehát nem mindegy mit pakolsz bele és az sem, hogy hogyan. Ehhez hoztunk most 6 tippet, hogy okosan használj ki minden helyet.

1. Nem a ruhák foglalják el a legtöbb helyet

A kézipoggyászban a valódi helyrablók általában az apró holmik. Töltők, kozmetikumok, kiegészítők, gyógyszerek külön-külön nem tűnnek soknak, együtt viszont szétszórtan rengeteg helyet foglalnak el. Ha ezeknek tudatosan egyetlen helyet jelölünk ki, sokkal átláthatóbb lesz a csomag és meglepően sok tér szabadul fel. A „hátha kell” gondolat pedig a legnagyobb csapda. Amelyik tárggyal nincs konkrét tervünk, mikor és hogyan használnánk, az nagy eséllyel felesleges.