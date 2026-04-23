Katalin hercegné könnyeivel küzd: Lajos születésnapjával minden megváltozott a palotában

Lajos herceg, a walesi hercegi pár legkisebb büszkesége, nyolcéves lett. A kisfiú, aki az elmúlt években a grimaszaival, a nyelvnyújtogatásaival és zabolátlan természetével mindenki szívébe belopta magát, mostanra valósággal kicserélődött. A dundi arcú kisfiúból nyúlánk, öltönyös úriember lett, ami bár büszkeséggel tölti el a szüleit, egyben mély sebet is üt a szívükön.

Nyolcéves lett Lajos herceg / Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

„Véget ért egy korszak”

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint Katalin és Vilmos számára ez a születésnap a melankóliáról is szól.

Egy kis szomorúság? Igen, ez elkerülhetetlen, amikor a 'babád' hirtelen megnyúlik, kinövi az összes ruháját, és érvényesíteni akarja az akaratát meg a függetlenségét

– magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy a legtöbb szülő ilyenkor elmereng a múlton.

Hová tűnt a nyelvnyújtogató Lajos herceg?

Emlékszünk még a platina jubileumra, ahol Lajos ellopta a show-t? Úgy tűnik, azoknak az időknek mostanra örökre vége. A szakértő rámutatott: a legutóbbi húsvéti szereplésükön már egy teljesen más Lajos sétált a tömeg előtt. Nem grimaszolt, nem integetett vadul, sőt, szinte rá sem nézett a kamerákra. Bond szerint ez nem a szigorú nevelés eredménye, hanem a herceg saját felismerése: Lajos valószínűleg már tudatában van annak, hogy 'szem előtt' van, ebben a korban ez már kínos is lehet neki a korábbi viselkedése. Míg régen ő volt a család mókamestere, mostanra átadta a terepet a nővérének, Saroltának, aki profi módon üdvözli a tömeget.

Dobfelszerelés és ugrálóvár a szülinapi bulin

Bár Lajos természetesen már iskolába jár, és a nagy nap épp a tanítási időre esik, a walesi pár mindent megtesz, hogy a herceg ne érezze a kötelességek súlyát. A hírek szerint egy hatalmas kerti partival és egy kis trambulinozással ünnepelnek, amiért Lajos állítólag teljesen odavan.

Ami pedig az ajándékokat illeti, Jennie Bond szerint a herceg hobbijaihoz igazodnak majd:

Tudjuk, hogy imád dobolni... Szóval talán egy új felszerelés várja? És mindenféle játékot szeret, egyszer még köszönőlevelet is írt a nagyszüleinek, amiért játszottak vele.

Nem akarják, hogy ő legyen az új Harry

A legnagyobb kihívás azonban még csak most jön a szülők számára. Ahogy Lajos idősebb lesz, egyre inkább látni fogja, hogy a bátyja, György a „főnök”, vagyis a leendő király. Vilmos és Katalin – látva Harry herceg küzdelmeit a tartalék szerepével –, bizonyára foggal-körömmel küzdenek azért, hogy Lajos soha ne érezze magát másodrendűnek.