KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos vonatgázolás történt: egy 58 éves nő az áldozat

vonatgázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 11:10
tragédiabaleset
Habár a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek az áldozat belehalt sérüléseibe.

Halálos vonatgázolás történt Eperjesen. Az áldozat egy 58 éves, kerékpárral közlekedő nő volt, aki az eperjesi vasútállomáson található szolgálati átjárón akart átkelni, amikor az egyik érkező személyvonat elgázolt. Az átkelő használata tilos, erre tábla is figyelmezteti az arra közlekedőket. A balesetben a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy habár a mentők altatásban kórházba vitték őt, ott életét vesztette. 

Halálos vonatgázolás történt. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tragédia miatt a helyi hatóságok halálokozás ügyében eljárást indítottak, mely során a mozdonyvezető szervezetében nem állapítottak meg alkoholt - írja a Parameter.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
