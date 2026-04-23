Halálos vonatgázolás történt: egy 58 éves nő az áldozat

Halálos vonatgázolás történt Eperjesen. Az áldozat egy 58 éves, kerékpárral közlekedő nő volt, aki az eperjesi vasútállomáson található szolgálati átjárón akart átkelni, amikor az egyik érkező személyvonat elgázolt. Az átkelő használata tilos, erre tábla is figyelmezteti az arra közlekedőket. A balesetben a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy habár a mentők altatásban kórházba vitték őt, ott életét vesztette.

A tragédia miatt a helyi hatóságok halálokozás ügyében eljárást indítottak, mely során a mozdonyvezető szervezetében nem állapítottak meg alkoholt - írja a Parameter.