KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűzvész pusztított a sürgősségi osztályon: egy ember életét vesztette

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 11:20 / FRISSÍTÉS: 2026. április 23. 11:20
tűzvészkórháztragédia
Az áldozat életét már nem tudták megmenteni. 30 év körüli férfi halt meg a kórház sürgősségi osztályán pusztító tűzvészben.

Egy férfi tragikus módon életét vesztette egy belfasti kórház sürgősségi osztályán kitört tűzvészben. Szerda este riasztották a mentőszolgálatokat a Royal Victoria Kórházba, miután tűz ütött ki egy fürdőszobában.

elmegyógyintézet, kórház, zárt osztály
Tűz ütött ki a kórház sürgősségi osztályán, egy ember életét vesztette Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A rendőrség, a mentőszolgálat és a tűzoltóság 18 óra 45 perc előtt érkezett a helyszínre, hogy megfékezze a kórház baleseti és sürgősségi osztályán keletkezett tüzet. A jelentések szerint egy férfi megsérült a sürgősségi osztály mosdóiban kitört tűzben, akit égési sérülésekkel kezeltek. Ám azóta tragikus módon a kórházban elhunyt.

A PSNI szóvivője csütörtökön kiadott közleményében közölte:

A rendőrséget és a tűzoltókat szerdán, április 22-én, 18.50 körül riasztották a Royal Victoria Kórház sürgősségi osztályára. Egy harmincas éveiben járó férfi azóta elhunyt a kórházban. Hirtelen halálesetként kezelik a történteket.

Az Észak-Írországi Tűzoltóság és Mentőszolgálat (NIFRS) képviselője megerősítette, hogy négy tűzoltóautót és körülbelül 20 tűzoltót riasztottak a helyszínre.

A jelentések szerint a tűzoltók este 9 óra 10 perc körül hagyták el a helyszínt. A sürgősségi osztály fő várótermét és recepcióját lezárták, az érkező betegeket egy oldalsó bejárathoz irányították, néhány mentőautót pedig rövid időre más városi kórházakba küldtek - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
