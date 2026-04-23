Tűzvész pusztított a sürgősségi osztályon: egy ember életét vesztette

Egy férfi tragikus módon életét vesztette egy belfasti kórház sürgősségi osztályán kitört tűzvészben. Szerda este riasztották a mentőszolgálatokat a Royal Victoria Kórházba, miután tűz ütött ki egy fürdőszobában.

A rendőrség, a mentőszolgálat és a tűzoltóság 18 óra 45 perc előtt érkezett a helyszínre, hogy megfékezze a kórház baleseti és sürgősségi osztályán keletkezett tüzet. A jelentések szerint egy férfi megsérült a sürgősségi osztály mosdóiban kitört tűzben, akit égési sérülésekkel kezeltek. Ám azóta tragikus módon a kórházban elhunyt.

A PSNI szóvivője csütörtökön kiadott közleményében közölte:

A rendőrséget és a tűzoltókat szerdán, április 22-én, 18.50 körül riasztották a Royal Victoria Kórház sürgősségi osztályára. Egy harmincas éveiben járó férfi azóta elhunyt a kórházban. Hirtelen halálesetként kezelik a történteket.

Az Észak-Írországi Tűzoltóság és Mentőszolgálat (NIFRS) képviselője megerősítette, hogy négy tűzoltóautót és körülbelül 20 tűzoltót riasztottak a helyszínre.

A jelentések szerint a tűzoltók este 9 óra 10 perc körül hagyták el a helyszínt. A sürgősségi osztály fő várótermét és recepcióját lezárták, az érkező betegeket egy oldalsó bejárathoz irányították, néhány mentőautót pedig rövid időre más városi kórházakba küldtek - írja a Daily Star.