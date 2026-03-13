Százezres pofon a reptéren: ennyibe kerül, ha nem figyelsz a centikre

Az írországi légitársaság kedvező jegyárai mellett szigorú feltételeket szab a táskák szállítására, így egy apró figyelmetlenség a pakolásnál máris komoly kiadást jelenthet. A zökkenőmentes utazás alapfeltétele a hivatalos Ryanair poggyászméretek pontos ismerete és betartása.

