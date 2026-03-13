Százezres pofon a reptéren: ennyibe kerül, ha nem figyelsz a centikre

Az írországi légitársaság kedvező jegyárai mellett szigorú feltételeket szab a táskák szállítására, így egy apró figyelmetlenség a pakolásnál máris komoly kiadást jelenthet. A zökkenőmentes utazás alapfeltétele a hivatalos Ryanair poggyászméretek pontos ismerete és betartása.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.