Újra nyit a Symbol! Zoltán Erika óriási születésnapi bulira készül: "Csak azért is..."

Február 19-én jelentették be a Symbol Budapest bezárását. Az ideiglenes leállás oka, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda (KR NNI) végrehajtott egy nagyszabású akciót, amely során lecsaptak egy kábítószert előállító csapatra, akik Budapesten árusítottak drogot. A szórakozóhely emiatt nem tudott otthont adni Zoltán Erika születésnapi partijának.

Zoltán Erika fellépéssel készül születésnapi partiján (Fotó: Zoltán Erika)

Zoltán Erika végre megünnepelheti születésnapját

Az énekesnő korábban a Borsnak nyilatkozott elmaradt születésnapjával kapcsolatban. A nagyszabású rendezvény, amelynek immár öt éve a Symbol ad otthont, természetesen nem marad el, csupán új időpontot tűztek ki.

Nagyon csalódott vagyok, hiszen rengeteg munkánk volt ebben a projektben. Amikor Várkonyi Attila barátom hívott, el sem hittem, hogy ez tényleg igaz. Tegnap éppen együtt próbáltunk a táncosokkal, amikor megkaptam a hírt, mindannyian elképesztően szomorúak lettünk

– mondta még februárban Zoltán Erika.

A Symbol bezárása miatt elmaradt születésnapját pótolja be Zoltán Erika pénteken (Fotó: Zoltán Erika)

Újra kinyit a Symbol Budapest

Óbuda egyik legmenőbb szórakozóhelye készen áll arra, hogy újra vendégeket fogadjon. Zoltán Erika április 24-én ötödik alkalommal ünnepli a születésnapját a Symbolban, ahol Várkonyi Attila, azaz Dj Dominique bemutatkozik a Forever Young partijával. Az énekesnő és a lemezlovas is bízott abban, hogy április 24-én egy felejthetetlen koncertélménnyel bepótolhatják a februárban elmaradt ünneplést. Reményeik pedig beigazolódtak: Zoltán Erika koncertjét megtartják! Rengeteg barát és a Zoltán Erika Fan Club hatalmas létszámban teszi tiszteletét a bulin, ahol olyan sztárfellépőkre lehet számítani, mint Miss Bee, Shygys, Mr Rick, vagy éppen Végvári Ádám.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy végre megvalósul a buli, amely végül a Csak azért is címet kapta. Nem adtuk fel és nagyon boldogok vagyunk mindannyian, hogy ezt megünnepelhetjük és együtt leszünk" – mondta lapunknak Zoltán Erika.

Az énekes-táncosnő és csapata fergeteges hangulatot ígér az estére, amelyet egy különleges fellépéssel garantálnak.

Egy izgalmas show-val készülünk, az elvárásoknak megfelelő nagy slágerekkel, jó hangulattal és vendégekkel. Miss Bee-vel duettet énekelünk, Mr. Rick és én egy közös dalt adunk elő, illetve ők önálló számokkal is készülnek. Fellép még a Shygys, illetve Végvári Ádám is, és természetesen DJ Dominik sem maradhat el

– tette hozzá az énekesnő. Az ünneplésre most jelzett vissza a legtöbb meghívott, Zoltán Erika és táncosai pedig izgatottan készülnek a páratlan show-ra!