Volt dolgozók tálaltak ki: valójában csak ennyire takarítják ki a hotelszobákat

hotel
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 17:15
Egy hotelszoba mocskos titkokat rejtegethet. Lehet, hogy tisztának tűnik a hotelszoba, de jobb elővigyázatosnak lenni. Mutatjuk mire figyelj, hogy kellemes nyaralásd legyen és ne az ügyeleten köss ki.
Pópity Balázs
Elutazunk messzire a hétköznapok elől. Mikor egy végigutazott nap után belépünk a szálláshelyünkre, nem feltétlen a takarítás jut eszünkbe, ha minél hamarabb pihenni szeretnénk. A közösségi médiában azonban egyre több olyan dologra hívják fel az emberek figyelmét, amire csak a legparanoiásabb emberek gondoltak eddig. Minden hotelszoba rejteget – szó szerint – mocskos titkokat.

A legjobbnak tűnő hotelszoba is tartogathat kellemetlen meglepetéseket
  • A dekorációs elemek problémája.
  • Volt takarítók szerint csak a látható foltoknál cserélik a díszeket és sok hotelben a poharakat is csak a fürdőszobai csap alatt öblítik el fertőtlenítés helyett.
  • Érdemes a biztonságra is figyelni.

Mikor az utazást választjuk kikapcsolódásként, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a szálloda is csak egy üzlet, ahol a gyorsaság gyakran a tisztaság és a komfort rovására megy. Összeszedtük, mire érdemes figyelni, mielőtt bevetnénk magunkat a párnák közé.

3 dolog, amit meg kell tennünk, ha átlépjük egy hotelszoba küszöbét

Tegyünk a hotelszoba tisztaságáért

Előfordul, hogy a legjobb szállodák sem tudnak megfelelni a higiéniai követelményeknek. A TikTokon egy utazó influenszer, Anastasia Stefa azt tanácsolja, hogy inkább amint lehet, vegyük le az ágyról a díszpárnákat és az egyéb dekorációs elemeket, és csak az ágyneműt hagyjuk a helyén. Azzal érvel, hogy meggyőződése szerint a hotelekben ezeket a textíliákat tisztítják legkevésbé.

@anastasiastefa9 Im convinced that the decoration “stuff” on the bed never get washed🥲 #relatable ♬ Funny - Gold-Tiger

Ez a tanács már csak azért is megalapozottnak tűnik, mert a kommentszekcióban megszólaltak volt szállodai alkalmazottak is. Van aki azt írta, hogy egy méregdrága hotelben parancsba kapta, hogy a díszpárnákhoz ne is nyúljon, hacsak nem véres vagy kávéfoltos. A poharak helyzete sem jobb: kiderül, hogy sokszor ugyanazzal a ronggyal törlik át őket, amivel a csapot fényesítik.

Ezen kívül a tévé távirányítója, a lámpakapcsolók és a telefonkagyló is igazi bacitanyák maradhatnak. Ha pedig a fotel kárpitja gyanús, terítsünk rá egy sálat vagy egy törülközőt, mielőtt belehuppannál, aztán jelezzük a portán és kérjünk kártérítést.

Ellenőrizzük a biztonságot

A tisztaság kérdésénél talán csak a biztonság a fontosabb. A Travel + Lesure magazinnak Afi Anifrani, a Thompson Savannah hotel vezető házvezetőnője így nyilatkozott: 

„Győződjünk meg arról, hogy az ajtó biztonságosan záródik és ha a biztonsági zárat tervezzük használni, ellenőrizzük, hogy megfelelően működik-e.”

Egy másik hotellánc, az MDA Hospitality alapítója és vezérigazgatója, Mary D’Argenis-Fernandez azt is javasolja, hogy a szomszédos ajtókat is ellenőrizzük. 

Ha a kukucskálónak fedele van, győződjünk arról, hogy teljesen be van zárva”

 – mondja. „Szánjunk egy percet arra, hogy átnézzük az ajtó hátulján található vészkijárat-térképet, és jegyezzük fel, hol találhatók a lépcsőházban a vészkijáratok, hogy vészhelyzet esetén ki tudjunk menekülni.”

Ellenőrizzük, hogy minden egyezik-e azzal, amit a hotel ígért 

Ha beköltözés előtt ellenőrizzük, hogy a szoba megfelel-e a leírásnak és az alapvető higiéniai követelményeknek, akkor megkímélhetjük magunkat attól, hogy újra vissza kelljen gyömöszölnünk mindent a táskánkba, hogyha netán szobát kellene váltanunk. Ha minden rendben van, helyezzük kényelembe magunkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu