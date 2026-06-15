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Gólja előtt pár órával halt meg a foci-vb hősének anyukája

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 04:47
EcuadorElefántcsontpart
Csereként beállva, a 90. percben lőtt győztesgólt. Amad Diallo lett az Elefántcsontpart-Ecuador meccs hőse.
B.
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Sokáig úgy tűnt, csak kapufáig jutnak a csapatok a hétfő hajnali Elefántcsontpart-Ecuador világbajnoki mérkőzésen, majd beállt Amad Diallo és megnyerte a találkozót az afrikaiknak. A 23 éves labdarúgó az égboltra mutatva ünnepelt élet első foci-vb-jén – csakúgy, mint tette azt 2024-ben, amikor órákkal az egyik mérkőzés előtt elhunyt az anyukája, de ő pályára lépett és a kapuba talált.

Elefántcsontpart-Ecuador: Amad Diallo
Amad Diallo lett az Elefántcsontpart-Ecuador meccs hőse
Fotó: Al Bello

Elefántcsontpart-Ecuador 1-0

A mérkőzést az ecuadoriak kezdték jobban, ám előbb Éder Valencia, majd John Yeboah lőtt kapu fölé nagy helyzetben. Elefántcsontpart első lehetőségére a 17. percig kellet várni, ám Franck Kessié lövése elkerülte a kaput, majd Elye Wahi próbálkozását védte az ellenfél hálóőre.

Ezt követően Ecuador kétszer is a kapufát találta el: a 25. percben Yeboah, majd hat perccel később Pedro Vite tekert a lécre.

Sőt, a gólnélküli első félidőt követően újabb labda csattant a kapufán, ám az 51. percben már az elefántcsontparti Wahinak nem volt szerencséje. Bár húsz perccel a vége előtt Ecuador szerezhette volna meg a vezetést – Gonzalo Plata életerős lövését védte a kapus – az afrikaiak sokkal jobban játszottak a második félidőben. Ennek pedig végül csak meglett az eredménye.

A 90. percben a csereként beállt Amad Diallo passzolt a hálóba egy középre tett labdát, megszerezve ezzel a győztes találatot Elefántcsontpartnak.

A 23 éves labdarúgó a gólt és a lefújást követően is az égboltba mutatva ünnepelt. Csakúgy, mint 2024-ben, amikor pár órával egy Brighton-Manchester United Premier League-mérkőzés előtt elvesztette az édesapja feleségét – akit mindig is az anyukájának tekintett. Diallo ugyanis a történtek ellenére pályára akart lépni és gólt szerzett azon a találkozón is.

 

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