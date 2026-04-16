Márvány, fűszerek és fogaskerekek: Athén, a kreativitás és a kézművesség fővárosa

Kíváncsi vagy Athén látnivalóira, de nem tudod merre indulj? Segítünk eligazodni a város és a környező szigetek forgatagában, mutatjuk a legkülönlegesebb helyszíneket.

Fazekas Ildikó idegenvezető Athén látnivalóiról mesél

Fotó: Szilágyi Máté

Athén Európa egyik legrégebbi, több mint 3400 éve folyamatosan lakott metropolisza, amely a nyugati civilizáció, a demokrácia és a színház bölcsője. A mintegy 3,1 millió lakost számláló vonzáskörzetben a dicső ókor és a nyers, vibráló 21. század izgalmas szimbiózisban él együtt. Athén látnivalói számtalan izgalmat rejtenek, mutatjuk a legkülönlegesebbeket.

Athén látnivalói

Athén egy nagyon rétegzett város, amit nem lehet első benyomás alapján megítélni. Valóban vannak olyan részei, amelyek zsúfoltnak vagy rendezetlennek tűnnek, de ennek történelmi okai vannak. A város hosszú ideig háborúk és megszállások alatt állt, és a modern fejlődés csak későn indult el. Ugyanakkor, ha valaki nyitott szemmel jár, minden sarkon történelmet talál: ókori romokat, bizánci templomokat, különleges hangulatú negyedeket. Ez a kettősség adja Athén igazi varázsát”

– mondta Fazekas Ildikó idegenvezető, aki Miskolcról költözött Athénba 25 évvel ezelőtt.

A görögországi utazás résztvevőit elsőként természetesen a város fölé magasodó, UNESCO világörökségi védelem alatt álló Akropolisz és a lenyűgöző Parthenón vonzza, de az ősi agórák és monumentális márványtemplomok mellett egy hihetetlenül lüktető, modern kulináris és kulturális központ is várja a felfedezőket. Ennek az egyik leglátványosabb példája az Omonia tér. Egykor elegáns központnak szánták, később hosszú időre a hanyatlás jelképe lett, néhány évvel ezelőtti felújítása után pedig ismét mozgásba lendült.

A tér változását jól mutatja egyik ikonikus épülete, a Brown Acropol hotel története is. Az 1963-ban épült szálloda a hatvanas évek optimizmusát hordozza, és a felújítás során ezt az időszakot értelmezték újra. A belső terekben a meleg színek, a fa felületek és a retro részletek - például bakelitlemez-lejátszók, vintage bárkocsik és tárcsázós telefonok - egy olyan korszakot idéznek fel, amikor Athén nyitott, kozmopolita városként akart működni. A modern szálloda egyik legizgalmasabb része a kilencedik emeleten kialakított tetőterasz, amely az Omonia sűrű beépítettsége fölé emelkedve egészen más perspektívát ad a városra. Innen az Akropolisz, a Lükabéttosz-hegy és a távoli pireuszi kikötő egyszerre látható, így Athén szinte egyetlen panorámában áll össze. A terasz nappal nyugodt pihenőhelyként működik, ahol a vendégek napozóágyakban vagy függőágyakban lazíthatnak, de a legkülönlegesebb élményt a jakuzzik adják.