Márvány, fűszerek és fogaskerekek: Athén, a kreativitás és a kézművesség fővárosa

Kíváncsi vagy Athén látnivalóira, de nem tudod merre indulj? Segítünk eligazodni a város és a környező szigetek forgatagában, mutatjuk a legkülönlegesebb helyszíneket.
Athén egy nagyon rétegzett város, amit nem lehet első benyomás alapján megítélni. Valóban vannak olyan részei, amelyek zsúfoltnak vagy rendezetlennek tűnnek, de ennek történelmi okai vannak. A város hosszú ideig háborúk és megszállások alatt állt, és a modern fejlődés csak későn indult el. Ugyanakkor, ha valaki nyitott szemmel jár, minden sarkon történelmet talál: ókori romokat, bizánci templomokat, különleges hangulatú negyedeket. Ez a kettősség adja Athén igazi varázsát”
– mondta Fazekas Ildikó idegenvezető, aki Miskolcról költözött Athénba 25 évvel ezelőtt.
A görögországi utazás résztvevőit elsőként természetesen a város fölé magasodó, UNESCO világörökségi védelem alatt álló Akropolisz és a lenyűgöző Parthenón vonzza, de az ősi agórák és monumentális márványtemplomok mellett egy hihetetlenül lüktető, modern kulináris és kulturális központ is várja a felfedezőket. Ennek az egyik leglátványosabb példája az Omonia tér. Egykor elegáns központnak szánták, később hosszú időre a hanyatlás jelképe lett, néhány évvel ezelőtti felújítása után pedig ismét mozgásba lendült.
A tér változását jól mutatja egyik ikonikus épülete, a Brown Acropol hotel története is. Az 1963-ban épült szálloda a hatvanas évek optimizmusát hordozza, és a felújítás során ezt az időszakot értelmezték újra. A belső terekben a meleg színek, a fa felületek és a retro részletek - például bakelitlemez-lejátszók, vintage bárkocsik és tárcsázós telefonok - egy olyan korszakot idéznek fel, amikor Athén nyitott, kozmopolita városként akart működni. A modern szálloda egyik legizgalmasabb része a kilencedik emeleten kialakított tetőterasz, amely az Omonia sűrű beépítettsége fölé emelkedve egészen más perspektívát ad a városra. Innen az Akropolisz, a Lükabéttosz-hegy és a távoli pireuszi kikötő egyszerre látható, így Athén szinte egyetlen panorámában áll össze. A terasz nappal nyugodt pihenőhelyként működik, ahol a vendégek napozóágyakban vagy függőágyakban lazíthatnak, de a legkülönlegesebb élményt a jakuzzik adják.
Az Omonia tértől néhány perc sétával teljesen más világba csöppenhet az ember. A Varvakios piac 1886-os megnyitása óta a város legfontosabb kulináris központja. Ez a lenyűgöző üveg- és acélszerkezetű csarnok túlélte a történelem viharait, és ma is az autentikus, mindennapi görög élet nyers színtere. A piacra belépve azonnal beszippant az érzékszervi kavalkád: a jégen pihenő tengeri halak sós illata, a hentesek hangos alkudozása és a szomszédos Evripidou utca fűszeres aromái mind arról mesélnek, hogyan is étkeznek a helyiek.
A főzni szeretők itt beszerezhetik alapanyagaikat egy jó görög étel elkészítéséhez. De ha mindezt közösségben tennék, akkor sem kell csalódniuk, hisz több főzőtanfolyam is várja a turistákat Athénban. Ilyen például az Eat With Your Greek Cousin, amely családi vállalkozásként a már említett Omonia térhez közel kínál néhány órás élményprogramokat. Best sellerük a gyros készítő főzőtanfolyam, ahol a résztvevők együtt dolgoznak, dagasztanak, sütnek, majd közösen megeszik amit elkészítettek. De mi is az pontosan?
Az athéni utcákon szinte minden sarkon gyrost kínálnak. Az 1920-as években, a görög–török lakosságcsere után több mint egymillió menekült érkezett az országba, akik magukkal hozták a nyárson sült húsok kultúráját. Ezekből a kezdetben apró, egyszerű utcai standokból nőtte ki magát a gyros, amely az 1940-es évekre már az egész országban elterjedt. Kevesen tudják, hogy a görög állam szigorúan szabályozza a gyros készítését. A hivatalos meghatározás szerint a hús nem lehet vegyes: egyetlen állatfajból kell készülnie, leggyakrabban sertésből vagy csirkéből. Ez különbözteti meg a hagyományos görög gyrost a nemzetközi piacon gyakran előforduló, feldolgozott, préselt változatoktól. Egy kis tatzikivel, sült krumplival a legjobb választás.
Ha pedig valaki mélyebbre szeretne merülni a görög gasztronómiában, akár olyan főzőtanfolyamon is részt vehet, ahol bonyolultabb receptek elkészítését is elsajátíthatják. Ilyen például a Greek Travel Advisors programja, amelyen intim közegben a házigazdák a philoxenia (vendégszeretet) szellemében avatják be a látogatókat a klasszikus receptek apró, generációs titkaiba. Miközben a vendégek saját kezűleg készítik húsgolyóikat, hajtogatják a szőlőlevelet a dolmades-hez, és kikeverik a tökéletesen fokhagymás tzatzikit, a korlátlan borfogyasztás és a baráti beszélgetések révén észrevétlenül válnak az idegenekből igazi barátokká.
A görögök sokkal lazábban állnak az élethez, számukra a közösség, a család és a barátok jelentik a mindennapok valódi alapját. Szeretnek hosszan beszélgetni, együtt lenni a teraszokon, és ténylegesen megélni a pillanatokat ahelyett, hogy csak átsietnének rajtuk”
– mondta Fazekas Ildikó athéni idegenvezető. “A görög konyha a megosztásról szól. A meze kultúra lényege, hogy mindenki közösen fogyasztja az ételeket, és közben beszélget. Érdemes kipróbálni a klasszikus fogásokat, de az utcai ételek is nagyon jók. A gyros például kihagyhatatlan, de a pékségek kínálata is különleges élményt ad” - tette hozzá.
Hogy a különböző városrészek és élmények között fáradtság nélkül közlekedjünk, a nyitott tetejű városnéző buszok zseniális megoldást nyújtanak. A Sights of Athens - Gray Line (a kék busz) egy kifejezetten pozitív, kényelmes és pénztárcabarát opció, amely kiváló ár-érték aránnyal büszkélkedhet. Ennek a hálózatnak a legnagyobb előnye, hogy járataival nem csupán a belváros zsúfolt történelmi nevezetességeit köti össze, hanem kiterjesztett útvonalain egészen az Athéni Riviéra tengerparti megállóiig és Pireuszig repíti az utazókat. Kényelmes üléseiből, a hűsítő menetszél kíséretében tökéletes áttekintést kapunk a város szerkezetéről. A cég ráadásul Athénon kívüli egynapos kirándulásokat is gyakran szervez.
A másik alternatíva a világszerte ismert Big Bus Hop-On Hop-Off, amely prémium alternatívát kínál. A kényelmes, modern emeletes buszok professzionális, többnyelvű audioguide rendszere gondoskodik arról, hogy egyetlen történelmi érdekességről se maradjunk le utazás közben. Ezen járatokat választva a legkiemelkedőbb előny a páratlan, magaslati perspektíva: a nyitott felső szintről fotózva az ókori romok, a szűkebb utcák és a nyüzsgő terek teljesen új, akadálymentes vizuális élményt nyújtanak, ami különösen a forró, sétában fárasztó napokon jelent hatalmas könnyebbséget. Sajnos egyik buszjárat sem kínál magyar nyelvű idegenvezetést, ezért angolul vagy németül jól tudó utazóknak ajánljuk őket.
Ha pedig sétálva is felfedeznénk néhány látványosságot - a szinte kötelező Akropolisz mellett -, érdemes ellátogatni a Panathenaic Stadium-ba, ami a sporttörténelem egyik legfontosabb szentélye és a világ egyetlen, teljes egészében vakító fehér márványból épült stadionja. A létesítmény már az ókorban is az Athéné tiszteletére rendezett ünnepségek atlétikai versenyeinek adott otthont. A látogatók végigsétálhatnak az ókori sportolók alagútján, bejárhatják a küzdőteret, és a lelátók tetejéről lenyűgöző panorámában gyönyörködhetnek a városra.
A Benaki Múzeum ehhez képest csendesebb élményt ad. A kulturális időutazást a nemzeti identitást gyönyörűen összefoglaló múzeum termeiben érdemes folytatni, amely egy elegáns neoklasszicista palotában kapott helyet. A kronologikusan felépített, gazdag gyűjtemény a bronzkori leletektől kezdve a ragyogó bizánci ikonokon át egészen a 20. századi modern állam megszületéséig vezet.
Innen néhány sarokra található a Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology, amely az ókori görögök gyakran elfeledett, zseniális mérnöki és innovációs oldalát mutatja be. Ez a kompakt, interaktív múzeum ledönti azt a mítoszt, hogy a hellén civilizáció csupán a filozófia és a művészetek terén alkotott maradandót. Több mint 300 működő, kézzel fogható rekonstrukción – köztük hidraulikus órákon, bonyolult automata színházakon, korai "robot-felszolgálókon" és a híres Antiküthéra-szerkezeten – keresztül csodálhatjuk meg az ókori technológia fejlettségét.
Naplemente után sem csendesedik el a görög főváros. A Plaka és Psiri negyed utcái, a Monastiraki tér esti sétára hívnak, ahol a tavernákban a vacsora gyakran hosszan elnyúló, közös élménnyé válik. Sötétedés után is sok a program: szabadtéri mozik, koncertek és nyüzsgő utcák várják a látogatókat, a piacok környékén pedig az éjszakai falatozás is része a városi életnek.
A Monastiraki tér közelében található tetőteraszos bárokból kivilágítva tárul fel az Akropolisz látványa. Az egyik legjobb hely erre a Hyper Astro Bar, Athén legmagasabb rooftop bárja, ahonnan sokak szerint a legszebb a kilátás a városra. Mindezt finom ételek és koktélok kísérik.
Innen néhány sarokra található egy idén nyílt új fine dining étterem, az 1890 Restaurant, ahol egy igazán elegáns, újragondolt görög menü fogadja a látogatókat. Az Agia Irini téren, egy 19. századi selyemkereskedő gyönyörűen restaurált, freskókkal és faragott falépcsőkkel díszített kúriájában helyet kapott étterem konyháját Christos Sidiropoulos irányítja. A séf a Michelin-csillagos londoni és brit konyhákban szerzett technikai fegyelmét ötvözi a tiszta görög alapanyagokkal, 6 és 9 fogásos, szezonalitásra épülő degustációs menüjében olyan hibátlanul kivitelezett kompozíciókat kóstolhatunk, mint az amberjack sashimi harisszával és tahinivel, vagy a parázson sült tengeri keszeg.
Ha pedig van még egy napunk és a városi betonrengetegből tengeri szellőre vágyunk, számos Athénból induló egynapos hajókirándulás közül választhatunk a görög szigetekre. Ilyen például az All Day Cruise „3 Islands to Agistri, Moni, Aegina” nagyjából tízórás hajóútja, amely a Szaróni-öböl szigeteire kalauzolja a turistákat.
Az út során három, teljesen eltérő karakterű szigeten kötünk ki: a sűrű fenyvesekkel borított, lassú ritmusú Agistrin, a vadregényes, lakatlan Monin, ahol szabadon kószáló pávák mellett csobbanhatunk a kristálytiszta vízben, és végül az egykori görög fővároson, Aeginán. Ez utóbbi helyszínen elmerülhetünk a neoklasszicista kikötő forgatagában, és megkóstolhatjuk a világ legkiválóbb, védett eredetű aeginai pisztáciáját, amelyből fagylalt, likőr és megszámlálhatatlan finomság készül.
Nézd meg Athén látnivalóit videón:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.