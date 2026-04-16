Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Márvány, fűszerek és fogaskerekek: Athén, a kreativitás és a kézművesség fővárosa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 13:50
Athén nem egyetlen látványossággal ragadja meg az érkezőt, hanem egymásra épülő élményekkel: nyüzsgő piacokkal, folyamatosan változó városrészekkel és a múlt nyomaival a mindennapokban. A görög főváros egyszerre mutatja nyers és kifinomult oldalát, ahol a történelmi örökség és a mai élet szorosan összefonódik. Athén látnivalói lenyűgözőek, mutatjuk a legkülönlegesebbeket.
Szilágyi Máté
A szerző cikkei

Kíváncsi vagy Athén látnivalóira, de nem tudod merre indulj? Segítünk eligazodni a város és a környező szigetek forgatagában, mutatjuk a legkülönlegesebb helyszíneket. 

A Varvakios piacra érdemes ellátogatni
Fotó: Szilágyi Máté
  • Athén Európa egyik legrégebbi, több mint 3400 éve folyamatosan lakott metropolisza, amely a nyugati civilizáció, a demokrácia és a színház bölcsője. A mintegy 3,1 millió lakost számláló vonzáskörzetben a dicső ókor és a nyers, vibráló 21. század izgalmas szimbiózisban él együtt. Athén látnivalói számtalan izgalmat rejtenek, mutatjuk a legkülönlegesebbeket. 
  • Athénban a dicső ókor és a 21. század szimbiózisban létezik egymás mellett.
  • Ilyen a jó görög konyha.
  • Athéni városnézési tippek ha kevés az időd. 
  • Athén éjszaka sem pihen: tavernák, séták, éttermek, Akropolisz.
  • Ezekre a görög szigetekre érdemes elhajóznod. 

Athén látnivalói

Athén egy nagyon rétegzett város, amit nem lehet első benyomás alapján megítélni. Valóban vannak olyan részei, amelyek zsúfoltnak vagy rendezetlennek tűnnek, de ennek történelmi okai vannak. A város hosszú ideig háborúk és megszállások alatt állt, és a modern fejlődés csak későn indult el. Ugyanakkor, ha valaki nyitott szemmel jár, minden sarkon történelmet talál: ókori romokat, bizánci templomokat, különleges hangulatú negyedeket. Ez a kettősség adja Athén igazi varázsát”

 – mondta Fazekas Ildikó idegenvezető, aki Miskolcról költözött Athénba 25 évvel ezelőtt.

A görögországi utazás résztvevőit elsőként természetesen a város fölé magasodó, UNESCO világörökségi védelem alatt álló Akropolisz és a lenyűgöző Parthenón vonzza, de az ősi agórák és monumentális márványtemplomok mellett egy hihetetlenül lüktető, modern kulináris és kulturális központ is várja a felfedezőket. Ennek az egyik leglátványosabb példája az Omonia tér. Egykor elegáns központnak szánták, később hosszú időre a hanyatlás jelképe lett, néhány évvel ezelőtti felújítása után pedig ismét mozgásba lendült. 

A tér változását jól mutatja egyik ikonikus épülete, a Brown Acropol hotel története is. Az 1963-ban épült szálloda a hatvanas évek optimizmusát hordozza, és a felújítás során ezt az időszakot értelmezték újra. A belső terekben a meleg színek, a fa felületek és a retro részletek - például bakelitlemez-lejátszók, vintage bárkocsik és tárcsázós telefonok - egy olyan korszakot idéznek fel, amikor Athén nyitott, kozmopolita városként akart működni. A modern szálloda egyik legizgalmasabb része a kilencedik emeleten kialakított tetőterasz, amely az Omonia sűrű beépítettsége fölé emelkedve egészen más perspektívát ad a városra. Innen az Akropolisz, a Lükabéttosz-hegy és a távoli pireuszi kikötő egyszerre látható, így Athén szinte egyetlen panorámában áll össze. A terasz nappal nyugodt pihenőhelyként működik, ahol a vendégek napozóágyakban vagy függőágyakban lazíthatnak, de a legkülönlegesebb élményt a jakuzzik adják.

Az athéni piacról indul a görög konyha története

Az Omonia tértől néhány perc sétával teljesen más világba csöppenhet az ember. A Varvakios piac 1886-os megnyitása óta a város legfontosabb kulináris központja. Ez a lenyűgöző üveg- és acélszerkezetű csarnok túlélte a történelem viharait, és ma is az autentikus, mindennapi görög élet nyers színtere. A piacra belépve azonnal beszippant az érzékszervi kavalkád: a jégen pihenő tengeri halak sós illata, a hentesek hangos alkudozása és a szomszédos Evripidou utca fűszeres aromái mind arról mesélnek, hogyan is étkeznek a helyiek.

A Varvakios piacra érdemes ellátogatni
Fotó: Szilágyi Máté

A főzni szeretők itt beszerezhetik alapanyagaikat egy jó görög étel elkészítéséhez. De ha mindezt közösségben tennék, akkor sem kell csalódniuk, hisz több főzőtanfolyam is várja a turistákat Athénban. Ilyen például az Eat With Your Greek Cousin, amely családi vállalkozásként a már említett Omonia térhez közel kínál néhány órás élményprogramokat. Best sellerük a gyros készítő főzőtanfolyam, ahol a résztvevők együtt dolgoznak, dagasztanak, sütnek, majd közösen megeszik amit elkészítettek. De mi is az pontosan?

Az athéni utcákon szinte minden sarkon gyrost kínálnak. Az 1920-as években, a görög–török lakosságcsere után több mint egymillió menekült érkezett az országba, akik magukkal hozták a nyárson sült húsok kultúráját. Ezekből a kezdetben apró, egyszerű utcai standokból nőtte ki magát a gyros, amely az 1940-es évekre már az egész országban elterjedt. Kevesen tudják, hogy a görög állam szigorúan szabályozza a gyros készítését. A hivatalos meghatározás szerint a hús nem lehet vegyes: egyetlen állatfajból kell készülnie, leggyakrabban sertésből vagy csirkéből. Ez különbözteti meg a hagyományos görög gyrost a nemzetközi piacon gyakran előforduló, feldolgozott, préselt változatoktól. Egy kis tatzikivel, sült krumplival a legjobb választás.

Ha pedig valaki mélyebbre szeretne merülni a görög gasztronómiában, akár olyan főzőtanfolyamon is részt vehet, ahol bonyolultabb receptek elkészítését is elsajátíthatják. Ilyen például a Greek Travel Advisors programja, amelyen intim közegben a házigazdák a philoxenia (vendégszeretet) szellemében avatják be a látogatókat a klasszikus receptek apró, generációs titkaiba. Miközben a vendégek saját kezűleg készítik húsgolyóikat, hajtogatják a szőlőlevelet a dolmades-hez, és kikeverik a tökéletesen fokhagymás tzatzikit, a korlátlan borfogyasztás és a baráti beszélgetések révén észrevétlenül válnak az idegenekből igazi barátokká.

A görögök sokkal lazábban állnak az élethez, számukra a közösség, a család és a barátok jelentik a mindennapok valódi alapját. Szeretnek hosszan beszélgetni, együtt lenni a teraszokon, és ténylegesen megélni a pillanatokat ahelyett, hogy csak átsietnének rajtuk”

 – mondta Fazekas Ildikó athéni idegenvezető. “A görög konyha a megosztásról szól. A meze kultúra lényege, hogy mindenki közösen fogyasztja az ételeket, és közben beszélget. Érdemes kipróbálni a klasszikus fogásokat, de az utcai ételek is nagyon jók. A gyros például kihagyhatatlan, de a pékségek kínálata is különleges élményt ad” - tette hozzá.

Vétek lenne kihagyni a hamisitatlan görög gyrost
Fotó: Szilágyi Máté

Athéni városnézés gyorsan

Hogy a különböző városrészek és élmények között fáradtság nélkül közlekedjünk, a nyitott tetejű városnéző buszok zseniális megoldást nyújtanak. A Sights of Athens - Gray Line (a kék busz) egy kifejezetten pozitív, kényelmes és pénztárcabarát opció, amely kiváló ár-érték aránnyal büszkélkedhet. Ennek a hálózatnak a legnagyobb előnye, hogy járataival nem csupán a belváros zsúfolt történelmi nevezetességeit köti össze, hanem kiterjesztett útvonalain egészen az Athéni Riviéra tengerparti megállóiig és Pireuszig repíti az utazókat. Kényelmes üléseiből, a hűsítő menetszél kíséretében tökéletes áttekintést kapunk a város szerkezetéről. A cég ráadásul Athénon kívüli egynapos kirándulásokat is gyakran szervez.

A másik alternatíva a világszerte ismert Big Bus Hop-On Hop-Off, amely prémium alternatívát kínál. A kényelmes, modern emeletes buszok professzionális, többnyelvű audioguide rendszere gondoskodik arról, hogy egyetlen történelmi érdekességről se maradjunk le utazás közben. Ezen járatokat választva a legkiemelkedőbb előny a páratlan, magaslati perspektíva: a nyitott felső szintről fotózva az ókori romok, a szűkebb utcák és a nyüzsgő terek teljesen új, akadálymentes vizuális élményt nyújtanak, ami különösen a forró, sétában fárasztó napokon jelent hatalmas könnyebbséget. Sajnos egyik buszjárat sem kínál magyar nyelvű idegenvezetést, ezért angolul vagy németül jól tudó utazóknak ajánljuk őket.

Athén belvárosában egymást érik a gyönyörű műemlékek
Fotó: Szilágyi Máté

Ókori robot, márvány stadion és kincsek

Ha pedig sétálva is felfedeznénk néhány látványosságot - a szinte kötelező Akropolisz mellett -, érdemes ellátogatni a Panathenaic Stadium-ba, ami a sporttörténelem egyik legfontosabb szentélye és a világ egyetlen, teljes egészében vakító fehér márványból épült stadionja. A létesítmény már az ókorban is az Athéné tiszteletére rendezett ünnepségek atlétikai versenyeinek adott otthont. A látogatók végigsétálhatnak az ókori sportolók alagútján, bejárhatják a küzdőteret, és a lelátók tetejéről lenyűgöző panorámában gyönyörködhetnek a városra.

A Benaki Múzeum ehhez képest csendesebb élményt ad. A kulturális időutazást a nemzeti identitást gyönyörűen összefoglaló múzeum termeiben érdemes folytatni, amely egy elegáns neoklasszicista palotában kapott helyet. A kronologikusan felépített, gazdag gyűjtemény a bronzkori leletektől kezdve a ragyogó bizánci ikonokon át egészen a 20. századi modern állam megszületéséig vezet.

Innen néhány sarokra található a Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology, amely az ókori görögök gyakran elfeledett, zseniális mérnöki és innovációs oldalát mutatja be. Ez a kompakt, interaktív múzeum ledönti azt a mítoszt, hogy a hellén civilizáció csupán a filozófia és a művészetek terén alkotott maradandót. Több mint 300 működő, kézzel fogható rekonstrukción – köztük hidraulikus órákon, bonyolult automata színházakon, korai "robot-felszolgálókon" és a híres Antiküthéra-szerkezeten – keresztül csodálhatjuk meg az ókori technológia fejlettségét.

Éjszakai élet Athénban

Naplemente után sem csendesedik el a görög főváros. A Plaka és Psiri negyed utcái, a Monastiraki tér esti sétára hívnak, ahol a tavernákban a vacsora gyakran hosszan elnyúló, közös élménnyé válik. Sötétedés után is sok a program: szabadtéri mozik, koncertek és nyüzsgő utcák várják a látogatókat, a piacok környékén pedig az éjszakai falatozás is része a városi életnek.

A Monastiraki tér közelében található tetőteraszos bárokból kivilágítva tárul fel az Akropolisz látványa. Az egyik legjobb hely erre a Hyper Astro Bar, Athén legmagasabb rooftop bárja, ahonnan sokak szerint a legszebb a kilátás a városra. Mindezt finom ételek és koktélok kísérik.

Innen néhány sarokra található egy idén nyílt új fine dining étterem, az 1890 Restaurant, ahol egy igazán elegáns, újragondolt görög menü fogadja a látogatókat. Az Agia Irini téren, egy 19. századi selyemkereskedő gyönyörűen restaurált, freskókkal és faragott falépcsőkkel díszített kúriájában helyet kapott étterem konyháját Christos Sidiropoulos irányítja. A séf a Michelin-csillagos londoni és brit konyhákban szerzett technikai fegyelmét ötvözi a tiszta görög alapanyagokkal, 6 és 9 fogásos, szezonalitásra épülő degustációs menüjében olyan hibátlanul kivitelezett kompozíciókat kóstolhatunk, mint az amberjack sashimi harisszával és tahinivel, vagy a parázson sült tengeri keszeg.

Ha hív a tenger, irány a görög szigetvilág

Ha pedig van még egy napunk és a városi betonrengetegből tengeri szellőre vágyunk, számos Athénból induló egynapos hajókirándulás közül választhatunk a görög szigetekre. Ilyen például az All Day Cruise „3 Islands to Agistri, Moni, Aegina” nagyjából tízórás hajóútja, amely a Szaróni-öböl szigeteire kalauzolja a turistákat. 

A hajótúra sem maradhat ki a görög szigeteknél
Fotó: Szilágyi Máté

Az út során három, teljesen eltérő karakterű szigeten kötünk ki: a sűrű fenyvesekkel borított, lassú ritmusú Agistrin, a vadregényes, lakatlan Monin, ahol szabadon kószáló pávák mellett csobbanhatunk a kristálytiszta vízben, és végül az egykori görög fővároson, Aeginán. Ez utóbbi helyszínen elmerülhetünk a neoklasszicista kikötő forgatagában, és megkóstolhatjuk a világ legkiválóbb, védett eredetű aeginai pisztáciáját, amelyből fagylalt, likőr és megszámlálhatatlan finomság készül.
Nézd meg Athén látnivalóit videón:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
