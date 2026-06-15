Visszatért a vb legendás szurkolónője, ismét megőrülnek érte a drukkerek

Paraguay válogatottja a 2010-es világbajnokságon a negyeddöntőig menetelt, ezt követően azonban három egymást követő vb-ről is lemaradt. A dél-amerikai együttes idén visszatért a világ futballjának legnagyobb színpadára, szereplését pedig az Egyesült Államok ellen kezdte meg. Tizenhat évvel ezelőtt Larissa Riquelme vált a torna egyik legismertebb szurkolójává vált, aki a idei foci-vb-n is megjelent a lelátón.

Larissa Riquelme is megjelent a 2026-os foci-vb-n Fotó: AFP

Larissa Riquelme is megjelent a foci-vb-n

A 2010-es világbajnokság egyik legismertebb alakja volt Larissa Riquelme, aki azzal vált világhírűvé, hogy a mérkőzések alatt a mellei közé helyezett mobiltelefonnal szurkolt a paraguayi válogatottnak. A modell a torna után is a figyelem középpontjában maradt, nevét világszerte ismertté tette a dél-afrikai vb. Azóta azonban nagyot fordult vele a világ: idén már nem szurkolóként, hanem riporterként és kommentátorként vesz részt a világbajnokságon. Közösségi oldalán közzétett bejegyzései alapján a USA-Paraguay (4-1) nyitómérkőzésen is ott volt a helyszínen.