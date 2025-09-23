Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Csábító hotelszoba: de mennyire bízhatunk meg a szállodai higiéniában?

Szállodai higiénia a valóságban – Egy hotel alkalmazott árulta el a sokkoló részleteket

tisztaság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 10:15
takarításhigiéniaszálloda
Az utazás során sokan a szobák első benyomására hagyatkoznak, a csillogó fürdőtől az ágyig. A szakértők szerint azonban a valós tisztaság sokszor eltér a látszattól, és a szállodai higiénia sok vendég számára kellemetlen meglepetéseket rejthet.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha utazáskor hotelben szállunk meg, a legtöbben azonnal a tisztaságot figyeljük: csillog-e a fürdő, frissen húzták-e az ágyneműt, és nem bujkál-e valami kellemetlen meglepetés az ágy alatt. Csakhogy ami első pillantásra makulátlannak tűnik, arról könnyen kiderülhet, hogy a látszat bizony csalhat. Két TikTok-videó nyomán most vendégek százezrei néznek más szemmel a hotelélményeikre, a szállodai higiénia problémás részleteire – és legközelebb talán saját párnával érkeznek.

Szállodai higiénia során felmerül a kérdés, mennyire tiszta az ágynemű, agy a szőnyeg?
Szállodai higiénia: Makulátlannak tűnő ágynemű, hangulatos színű szőnyeg, kellemes szállodai szoba. De vajon mennyire tiszta mindez valójában?
Fotó: Media_Photos /  Shutterstock 

Szállodai higiénia: egy szobalány vallomása

A lavinát egy szobalány indította el, aki @ellianamadridssss néven osztotta meg tapasztalatait. A fiatal nő arról beszélt, hogy bizonyos tárgyakra soha, ismétli: soha nem kapott utasítást, hogy tisztítsa meg őket: „Soha nem kértek meg arra, hogy kitakarítsam a kávéfőzőt, a matracvédőt, a paplant, az ágytakarót és a párnákat.”

A vallomás villámgyorsan bejárta az internetet, a kommentek között pedig özönlöttek a felháborodott reakciók. „Ez most komoly?” – kérdezte valaki. Más egyszerűen csak annyit írt: „Rémisztő.” Voltak, akik saját élményeiket osztották meg: egy korábbi szállodai dolgozó például így emlékezett vissza: „A paplanhuzatot és a párnahuzatot mindig cseréltük, de magát a paplant vagy a párnát csak akkor, ha foltos lett.”  

A sokkoló vallomásra ráerősített egy másik hozzászóló is, aki ötcsillagos hotelekben dolgozott takarítóként: „Megerősíthetem, hogy ez teljesen igaz. Ja, és soha ne használjátok a szállodai szobában hagyott üvegpoharakat.” Akadtak persze trükközők is: valaki bevallotta, hogy szándékosan kilöttyintett egy kis italt az ágyra indulás előtt, mert így biztos lehetett benne, hogy visszatéréskor tiszta paplan várja.

Szállodai higiénia, csíkos szőnyeg a szobában, hogy elfedje a foltokat
Mi mindent fedhetnek el a szőnyegek feltűnő, élénk mintái  egy szállodai szobában? 
Fotó: grandbrothers /  Shutterstock 

Bár fontos hangsúlyozni: ez nem jelenti azt, hogy minden szálloda minden esetben elhanyagolja ezeket a tárgyakat. A takarítási rutinok hotelről hotelre, sőt takarítóról takarítóra nézve is eltérhetnek. Mégis, a videó felhívta a figyelmet arra, mennyi olyan részlet lehet, ami felett könnyen elsiklik a figyelmünk.

Mit mond az orvos?

A témához egy orvos is hozzászólt. Dr. Tania Elliott allergiaspecialista – aki @drtaniaelliott néven szintén aktív TikTokon – alátámasztotta a félelmeket. Ő is felsorolt öt dolgot, amit szerinte általában figyelmen kívül hagynak a szállodákban. Elsőként kijelentette: „Nem mindig cserélik le az ágyneműt, ha első ránézésre nem koszos.” Majd hozzátette: „Ugyanez igaz a párnahuzatokra. Mindig vigyetek sajátot.”

A kávérajongóknak rossz hírrel szolgált: szerinte a kávéfőzők, sőt, a vízforralók is a baktériumok melegágyai. Az üvegpoharakról pedig megdöbbentő állítással élt: „A takarítók nem mossák el a poharakat a vendégek között, csak áttörlik.”

szállodai higiénia: az üvegpohár sem makulátlanul tiszta
Soha ne igyál a szállodai üvegpohárból, csak ha már te magad elmosogattad!
Fotó: Edvard Nalbantjan /  Shutterstock 

Elliott doktornő egy másik apró, de beszédes részletre is rávilágított: „Van oka annak, hogy a szállodákban gyakran színes szőnyeget használnak – ez ugyanis remekül elrejti a foltokat. Ha tehetitek, válasszatok inkább olyan szobát, ahol parketta vagy járólap van.”

Hogyan védekezhet a vendég?

A két videóval együtt újra fellángolt a régi kérdés: mennyire bízhatunk meg a szállodai higiéniában? Valójában mindez nem azt jelenti, hogy a szállodák koszosak lennének – inkább azt, hogy a vendégek és a takarítószemélyzet prioritásai különböznek. Amit a vendég a tisztaság mércéjének gondol, az nem feltétlenül esik egybe a szálloda protokolljával.

A történet tanulsága talán annyi: ha biztosra akarunk menni, utazáskor nem árt magunkkal vinni néhány apróságot – például egy saját párnahuzatot, egy utazó poharat vagy épp fertőtlenítő kendőt. Nem foglal sok helyet a bőröndben, de annál nagyobb nyugalmat adhat. Mert bár a hotel luxusa kényelmet kínál, a valódi pihenéshez elengedhetetlen a tisztaság érzése. És azt – mint most kiderült – néha csak mi magunk tudjuk garantálni.

