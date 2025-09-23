Szállodai higiénia a valóságban – Egy hotel alkalmazott árulta el a sokkoló részleteket

Ha utazáskor hotelben szállunk meg, a legtöbben azonnal a tisztaságot figyeljük: csillog-e a fürdő, frissen húzták-e az ágyneműt, és nem bujkál-e valami kellemetlen meglepetés az ágy alatt. Csakhogy ami első pillantásra makulátlannak tűnik, arról könnyen kiderülhet, hogy a látszat bizony csalhat. Két TikTok-videó nyomán most vendégek százezrei néznek más szemmel a hotelélményeikre, a szállodai higiénia problémás részleteire – és legközelebb talán saját párnával érkeznek.

Szállodai higiénia: Makulátlannak tűnő ágynemű, hangulatos színű szőnyeg, kellemes szállodai szoba. De vajon mennyire tiszta mindez valójában?

Fotó: Media_Photos / Shutterstock

Szállodai higiénia: egy szobalány vallomása

A lavinát egy szobalány indította el, aki @ellianamadridssss néven osztotta meg tapasztalatait. A fiatal nő arról beszélt, hogy bizonyos tárgyakra soha, ismétli: soha nem kapott utasítást, hogy tisztítsa meg őket: „Soha nem kértek meg arra, hogy kitakarítsam a kávéfőzőt, a matracvédőt, a paplant, az ágytakarót és a párnákat.”

A vallomás villámgyorsan bejárta az internetet, a kommentek között pedig özönlöttek a felháborodott reakciók. „Ez most komoly?” – kérdezte valaki. Más egyszerűen csak annyit írt: „Rémisztő.” Voltak, akik saját élményeiket osztották meg: egy korábbi szállodai dolgozó például így emlékezett vissza: „A paplanhuzatot és a párnahuzatot mindig cseréltük, de magát a paplant vagy a párnát csak akkor, ha foltos lett.”

A sokkoló vallomásra ráerősített egy másik hozzászóló is, aki ötcsillagos hotelekben dolgozott takarítóként: „Megerősíthetem, hogy ez teljesen igaz. Ja, és soha ne használjátok a szállodai szobában hagyott üvegpoharakat.” Akadtak persze trükközők is: valaki bevallotta, hogy szándékosan kilöttyintett egy kis italt az ágyra indulás előtt, mert így biztos lehetett benne, hogy visszatéréskor tiszta paplan várja.

Mi mindent fedhetnek el a szőnyegek feltűnő, élénk mintái egy szállodai szobában?

Fotó: grandbrothers / Shutterstock

Bár fontos hangsúlyozni: ez nem jelenti azt, hogy minden szálloda minden esetben elhanyagolja ezeket a tárgyakat. A takarítási rutinok hotelről hotelre, sőt takarítóról takarítóra nézve is eltérhetnek. Mégis, a videó felhívta a figyelmet arra, mennyi olyan részlet lehet, ami felett könnyen elsiklik a figyelmünk.

Mit mond az orvos?

A témához egy orvos is hozzászólt. Dr. Tania Elliott allergiaspecialista – aki @drtaniaelliott néven szintén aktív TikTokon – alátámasztotta a félelmeket. Ő is felsorolt öt dolgot, amit szerinte általában figyelmen kívül hagynak a szállodákban. Elsőként kijelentette: „Nem mindig cserélik le az ágyneműt, ha első ránézésre nem koszos.” Majd hozzátette: „Ugyanez igaz a párnahuzatokra. Mindig vigyetek sajátot.”