Így fedezheted fel a rejtett koszt a szállodai szobában.

Ennyi pénzt kérhetsz vissza, ha koszos a szállodai szobád

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 14:15
Sokszor csak a helyszínen derül ki, hogy a csillogó fotók mögött valójában milyen állapotok uralkodnak a kiszemelt szálláshelyen. Segítünk, hogy miként ismerhető fel pillanatok alatt a piszkos szállodai szoba, és mit tehetsz, ha a higiénia elmarad a várttól.
A rutinos utazók és a professzionális szállodatesztelők tudják, hogy az első benyomás néha csalóka lehet, ezért érdemes módszeresen átvizsgálni a helyiséget. A piszkos szállodai szoba ugyanis nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, ráadásul jogalapot adhat a szállásdíj mérséklésére.

Könnyen felfedezed a piszkos szállodai szoba jeleit, ha ezeket a dolgokat megfogadod 
  • Keresd a jeleket: a fürdőszoba és a vécé állapota azonnal elárulja a takarítás minőségét.
  • Dokumentálj fotóval: a fényképes bizonyíték az alapja a későbbi reklamációnak és kártérítésnek.
  • Kérd vissza a pénzed: penész, szagok vagy rovarok esetén akár a szállásdíj fele is visszajárhat.

Melyek a piszkos szállodai szoba árulkodó jelei?

Michael Bauer szállodatesztelő szerint az ellenőrzést már a foglalás előtt meg kell kezdeni: a vendégvélemények és a hitelesített fotók böngészése kulcsfontosságú. Ha több korábbi látogató is panaszkodik a tisztaságra, az ritkán egyedi eset, sokkal inkább a rendszerszintű hanyagság jele.

Érkezéskor az első utunk ne a minibárhoz, hanem a fürdőszobába vezessen. A vécéülőke alatti rész, a zuhanyzó sarkai és a kád lefolyója azonnal elárulja, mennyire veszik komolyan a takarítást. A fekete penészfoltok vagy az idegen hajszálak egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a személyzet felületesen végezte a munkáját.

Nézd meg alaposan a szállodai fürdőszoba rejtett részleteit is: a wc ülőke alatt, a zuhanyzó sarkait és a lefolyókat 
Mit tegyél, ha piszkos szállodai szoba fogad?

Amennyiben a higiéniai hiányosságok egyértelműek, ne habozz cselekedni. Az első és legfontosabb lépés a dokumentálás: készíts éles, jól kivehető fényképeket minden problémás területről. Legyen szó penészről, gyanús foltokról a matracon vagy – a legrosszabb esetben – rovarokról, a fotó lesz a legfőbb bizonyítékod a reklamáció során.

A nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott irányelvek (például a frankfurti táblázat) alapján a hotelszoba hiányos tisztasága miatt a részvételi díj 10–20 százaléka követelhető vissza. Ha kellemetlen szagok lengik be a helyiséget, 5–15 százalékos árleszállítás járhat, míg a komolyabb szerkezeti hibák, beázások vagy az élősködők jelenléte akár az összeg felének visszatérítését is jelentheti. Ilyenkor azonnal jelezd a problémát a recepción, és kérj másik szobát vagy a hiba elhárítását.

A szállodatesztelés nem csupán vakáció

Bár sokan irigykednek a hivatásos szállodatesztelőkre, ez a munka messze nem csak a medence melletti pihenésről szól. Az ő feladatuk, hogy inkognitóban maradva minden apró részletet megvizsgáljanak. A TUI utazási iroda gyakorlata például jól mutatja a munka összetettségét: egy-egy látogatás során mintegy 2000 kérdésre kell választ adnia a szakembernek a szolgáltatások minőségétől kezdve a személyzet modoráig.

A tesztfolyamat végén a szakértő felfedi kilétét, és egyeztet a szálloda vezetésével a tapasztaltakról. Ezt követi a munka neheze: egy részletes, fényképekkel és grafikonokkal alátámasztott zárójelentés elkészítése, amely gyakran három-négy napot is igénybe vesz. A cél minden esetben a minőség javítása, hogy a következő vendégnek már ne kelljen csalódnia a kiválasztott szálláshelyben.

