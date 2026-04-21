KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A cataniai dóm.

Olaszországi kiruccanást tervezel? Ismerd meg Szicília egyik legfestőibb városát egy világutazó szemével

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 10:45
Homokos tengerpart, varázslatos öblök és a háttérben magasodó Etna. Fazekas Ivett világutazó elmesélte lapunknak, milyen élmények várják a kalandorokat Szicília egyik legizgalmasabb és legcsodásabb városában. Ha Catania a te bakancslistádon is ott szerepel, ez a cikk neked szól!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

„Régi nagy vágyam volt Szicíliába ellátogatni” – Fazekas Ivett választása végül Catania városára esett, és egy pillanatra sem bánta meg. Már az érkezéskor megérintette az igazi déli hangulat! Mutatjuk, mit mesélt a városról a világutazó.

Az olasz város, Catania lépcsős utcája.
Amit a Cataniába utazásod előtt tudnod kell: látnivalók, tippek, árak egy igazi szicíliai utazáshoz!
Fotó: Fazekas Ivett
  • Ezek a legszebb helyek Cataniában.
  • A szicíliai gasztronómia az egyik legjobb.
  • Tapasztalatok és hasznos tanácsok utazóknak.

Catania: az igazi déli életérzés: miért jó Olaszországba utazni?

Napfény, meleg, tenger. Végre.

– emlékszik vissza a Cataniába érkezésre Ivett.

Az utazás szervezése egyszerű volt, és igen kedvező árakkal sikerült megoldani:

„Egy hónappal előtte vettük a jegyet, szemtelenül olcsón. Többek között ezért is döntöttünk Catania mellett” – mondja Ivett, aki azt is elmesélte, hogy nemcsak az utazási költségek, de a szállásuk is nagyon olcsó volt. Egy kis, családi üzemeltetésű hotelben szálltak meg a tengerpart közelében:

„A vendéglátóink iszonyatosan kedvesek voltak, minden reggel finom reggelivel és kávéval vártak minket.”

Három éjszakát töltöttek a városban, és egyértelműen kijelentette, hogy az egész út kifejezetten pénztárcabarát volt.

Cataniai látnivalók

Basilica Cattedrale di Sant'Agata Catania dóm terén.
Basilica Cattedrale di Sant'Agata – A cataniai székesegyház.
Fotó: Fazekas Ivett

Catania látnivalóit Ivett és útitársa gyalog fedezte fel, ami kifejezetten jó döntésnek bizonyult:

„Egyáltalán nem számottevőek a távolságok, lábon könnyedén fel lehet fedezni a várost” – az utazó másoknak is ezt ajánlja. Szerinte így lehet csak igazán megcsodálni ezt a különleges helyet, és tényleg átérezni a szicíliai hangulatot.

A legemlékezetesebb helyek közé tartozott a Dóm tér és az ott található híres fagyizó, ahol állítólag Olaszország legfinomabb gelatóját árulják.

Teszteltük, szerintünk igazat állítanak!

Cataniában vett fagylalt egy női kézben.
„Olaszország legfinomabb gelatója": kihagyhatatlan élmény.
Fotó: Fazekas Ivett

Egy újabb kihagyhatatlan élmény a Parco Maestranze:

„A Parco Maestranze csodálatos kis ékköve Cataniánák, ahol a napfényben sütkérezve gyönyörködhetünk a havas Etna csúcsának látványában.”

Ami viszont kimaradt:

„A partra nem nagyon lehet kijutni, szinte végig ipari kikötő húzódik, így ehhez ki kell utazni a külvárosba.”

Catania gasztronómiai élményei

Cataniai pisztáciás cannoli egy étteremben.
Ivett szerint a szicíliai gasztronómia az utazás egyik fénypontja volt.
Fotó: Fazekas Ivett

„Mindent ettünk, amire gondol az ember, ha az olasz konyha jut eszébe. Tenger gyümölcseit, szaftos tésztákat, tiramisut és szinte belefulladtunk a kávéba és a pisztáciás cornettóba” – de Ivett két helyi specialitást emelt ki, amit szerinte mindenkinek ki kell próbálnia, ha a városba látogat:

  1. „A cannoli, a töltött desszert Szicíliából származik, és szinte mindegyik sarkon olyat kapni, amitől kishíján elalél az ember.”
  2. Illetve a mennyei pasta alla norma, ami egy paradicsomos, padlizsános tészta, szárított ricottával megszórva.

„Ha valakit érdekelnek az alkoholos italok, akkor ajánlom figyelmébe a cataniai prosecco- és kiváló fehérbor kínálatot, valamint az elengedhetetlen limoncellót” – utóbbit Ivett szerint az éttermekben szinte locsolják a vendégek után a ház ajándékaként.

Mire figyelj Cataniában? Utazási tippek, trükkök és tanácsok

Ivett szerint a város hangulata különleges, de van egy fontos szempont, amit érdemes figyelembe venni:

„Közbiztonság szempontjából nincsenek a helyzet magaslatán” – elmondása szerint voltak olyan helyzetek, amikor nem érezték magukat túl komfortosan:

„Sokszor éreztük magunkat feszélyezve az utcákon (főleg ketten, nőként). Voltak környékek, amiket inkább elkerültünk.”

Ezért estére inkább a szállásuk közelében maradtak.

Ugyanakkor pozitívumból sokkal több volt:

Cataniának megvan a maga bája a szűk kis utcáival, vendégszerető embereivel, finom ételeivel és napsütéses tereivel.

Ivett szerint Catania egy kifejezetten pénztárcabarát, de felejthetetlen élményeket nyújtó úti cél:

„Az árak nagyon barátiak, mi naponta kétszer ettünk étteremben, és egyáltalán nem viselte meg úgy a pénztárcánkat, ahogy arra az ember ilyen esetben számítana” – mindenképpen szeretné felfedezni Szicília többi varázslatos városát is.

Kattints az alábbi videóra, és nézd meg, mit érdemes meglátogatnod, ha Cataniába utazol egy napra:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
