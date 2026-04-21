Olaszországi kiruccanást tervezel? Ismerd meg Szicília egyik legfestőibb városát egy világutazó szemével

„Régi nagy vágyam volt Szicíliába ellátogatni” – Fazekas Ivett választása végül Catania városára esett, és egy pillanatra sem bánta meg. Már az érkezéskor megérintette az igazi déli hangulat! Mutatjuk, mit mesélt a városról a világutazó.

Amit a Cataniába utazásod előtt tudnod kell: látnivalók, tippek, árak egy igazi szicíliai utazáshoz!

Ezek a legszebb helyek Cataniában.

A szicíliai gasztronómia az egyik legjobb.

Tapasztalatok és hasznos tanácsok utazóknak.

Catania: az igazi déli életérzés: miért jó Olaszországba utazni?

Napfény, meleg, tenger. Végre.

– emlékszik vissza a Cataniába érkezésre Ivett.

Az utazás szervezése egyszerű volt, és igen kedvező árakkal sikerült megoldani:

„Egy hónappal előtte vettük a jegyet, szemtelenül olcsón. Többek között ezért is döntöttünk Catania mellett” – mondja Ivett, aki azt is elmesélte, hogy nemcsak az utazási költségek, de a szállásuk is nagyon olcsó volt. Egy kis, családi üzemeltetésű hotelben szálltak meg a tengerpart közelében:

„A vendéglátóink iszonyatosan kedvesek voltak, minden reggel finom reggelivel és kávéval vártak minket.”

Három éjszakát töltöttek a városban, és egyértelműen kijelentette, hogy az egész út kifejezetten pénztárcabarát volt.

Cataniai látnivalók

Basilica Cattedrale di Sant'Agata – A cataniai székesegyház.

Catania látnivalóit Ivett és útitársa gyalog fedezte fel, ami kifejezetten jó döntésnek bizonyult:

„Egyáltalán nem számottevőek a távolságok, lábon könnyedén fel lehet fedezni a várost” – az utazó másoknak is ezt ajánlja. Szerinte így lehet csak igazán megcsodálni ezt a különleges helyet, és tényleg átérezni a szicíliai hangulatot.

A legemlékezetesebb helyek közé tartozott a Dóm tér és az ott található híres fagyizó, ahol állítólag Olaszország legfinomabb gelatóját árulják.

Teszteltük, szerintünk igazat állítanak!

„Olaszország legfinomabb gelatója": kihagyhatatlan élmény.

Egy újabb kihagyhatatlan élmény a Parco Maestranze:

„A Parco Maestranze csodálatos kis ékköve Cataniánák, ahol a napfényben sütkérezve gyönyörködhetünk a havas Etna csúcsának látványában.”

Ami viszont kimaradt:

„A partra nem nagyon lehet kijutni, szinte végig ipari kikötő húzódik, így ehhez ki kell utazni a külvárosba.”

Catania gasztronómiai élményei

Ivett szerint a szicíliai gasztronómia az utazás egyik fénypontja volt.

„Mindent ettünk, amire gondol az ember, ha az olasz konyha jut eszébe. Tenger gyümölcseit, szaftos tésztákat, tiramisut és szinte belefulladtunk a kávéba és a pisztáciás cornettóba” – de Ivett két helyi specialitást emelt ki, amit szerinte mindenkinek ki kell próbálnia, ha a városba látogat:

„A cannoli, a töltött desszert Szicíliából származik, és szinte mindegyik sarkon olyat kapni, amitől kishíján elalél az ember.” Illetve a mennyei pasta alla norma, ami egy paradicsomos, padlizsános tészta, szárított ricottával megszórva.

„Ha valakit érdekelnek az alkoholos italok, akkor ajánlom figyelmébe a cataniai prosecco- és kiváló fehérbor kínálatot, valamint az elengedhetetlen limoncellót” – utóbbit Ivett szerint az éttermekben szinte locsolják a vendégek után a ház ajándékaként.