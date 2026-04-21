Olaszországi kiruccanást tervezel? Ismerd meg Szicília egyik legfestőibb városát egy világutazó szemével

„Régi nagy vágyam volt Szicíliába ellátogatni” – Fazekas Ivett választása végül Catania városára esett, és egy pillanatra sem bánta meg. Már az érkezéskor megérintette az igazi déli hangulat! Mutatjuk, mit mesélt a városról a világutazó.
Napfény, meleg, tenger. Végre.
– emlékszik vissza a Cataniába érkezésre Ivett.
Az utazás szervezése egyszerű volt, és igen kedvező árakkal sikerült megoldani:
„Egy hónappal előtte vettük a jegyet, szemtelenül olcsón. Többek között ezért is döntöttünk Catania mellett” – mondja Ivett, aki azt is elmesélte, hogy nemcsak az utazási költségek, de a szállásuk is nagyon olcsó volt. Egy kis, családi üzemeltetésű hotelben szálltak meg a tengerpart közelében:
„A vendéglátóink iszonyatosan kedvesek voltak, minden reggel finom reggelivel és kávéval vártak minket.”
Három éjszakát töltöttek a városban, és egyértelműen kijelentette, hogy az egész út kifejezetten pénztárcabarát volt.
Catania látnivalóit Ivett és útitársa gyalog fedezte fel, ami kifejezetten jó döntésnek bizonyult:
„Egyáltalán nem számottevőek a távolságok, lábon könnyedén fel lehet fedezni a várost” – az utazó másoknak is ezt ajánlja. Szerinte így lehet csak igazán megcsodálni ezt a különleges helyet, és tényleg átérezni a szicíliai hangulatot.
A legemlékezetesebb helyek közé tartozott a Dóm tér és az ott található híres fagyizó, ahol állítólag Olaszország legfinomabb gelatóját árulják.
Teszteltük, szerintünk igazat állítanak!
Egy újabb kihagyhatatlan élmény a Parco Maestranze:
„A Parco Maestranze csodálatos kis ékköve Cataniánák, ahol a napfényben sütkérezve gyönyörködhetünk a havas Etna csúcsának látványában.”
Ami viszont kimaradt:
„A partra nem nagyon lehet kijutni, szinte végig ipari kikötő húzódik, így ehhez ki kell utazni a külvárosba.”
„Mindent ettünk, amire gondol az ember, ha az olasz konyha jut eszébe. Tenger gyümölcseit, szaftos tésztákat, tiramisut és szinte belefulladtunk a kávéba és a pisztáciás cornettóba” – de Ivett két helyi specialitást emelt ki, amit szerinte mindenkinek ki kell próbálnia, ha a városba látogat:
„Ha valakit érdekelnek az alkoholos italok, akkor ajánlom figyelmébe a cataniai prosecco- és kiváló fehérbor kínálatot, valamint az elengedhetetlen limoncellót” – utóbbit Ivett szerint az éttermekben szinte locsolják a vendégek után a ház ajándékaként.
Ivett szerint a város hangulata különleges, de van egy fontos szempont, amit érdemes figyelembe venni:
„Közbiztonság szempontjából nincsenek a helyzet magaslatán” – elmondása szerint voltak olyan helyzetek, amikor nem érezték magukat túl komfortosan:
„Sokszor éreztük magunkat feszélyezve az utcákon (főleg ketten, nőként). Voltak környékek, amiket inkább elkerültünk.”
Ezért estére inkább a szállásuk közelében maradtak.
Ugyanakkor pozitívumból sokkal több volt:
Cataniának megvan a maga bája a szűk kis utcáival, vendégszerető embereivel, finom ételeivel és napsütéses tereivel.
Ivett szerint Catania egy kifejezetten pénztárcabarát, de felejthetetlen élményeket nyújtó úti cél:
„Az árak nagyon barátiak, mi naponta kétszer ettünk étteremben, és egyáltalán nem viselte meg úgy a pénztárcánkat, ahogy arra az ember ilyen esetben számítana” – mindenképpen szeretné felfedezni Szicília többi varázslatos városát is.
Kattints az alábbi videóra, és nézd meg, mit érdemes meglátogatnod, ha Cataniába utazol egy napra:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.