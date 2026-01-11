Ez a top 5 legjobb magyar szálloda a Tripadvisor szavazói szerint – Hová menjünk, ha kikapcsolódnánk?

A Tripadvisor értékelései valódi vendégtapasztalatokból tevődnek össze, ezért különösen beszédesek. Az itt szereplő szállodák nemcsak szépek, hanem következetesen magas színvonalat nyújtanak szolgáltatásban, vendéglátásban és hangulatban is. Van köztük nagyvárosi luxus, történelmi környezetbe ágyazott elegancia és vidéki nyugalom is. Egy a közös bennük: a vendégek visszatérnek, és ezt nem udvariasságból írják le. Mutatjuk, melyik az öt legjobb magyar szálloda a Tripadvisor szerint, amely a legtöbb utazó szívét elrabolta.
Nézzük akkor, hogy a világ egyik legnagyobb utazási értékelő és ajánló oldala, a Tripadvisor mely szállodákat ítélte a legjobbaknak az itt megszálló vendégek értékelése alapján (természetesen ez esetben abszolút manipulálás nélkül).
A Tripadvisor „Northern Hungary” (Észak-Magyarország) legjobbnak értékelt szállodáinak listáján első helyen a Minaro Hotel Tokaj szerepel, amely elegáns, design-ihlette belső tereket, minőségi wellness-szolgáltatásokat és Michelin-szintű étkezési lehetőségeket kínál a Tokaj borvidék szívében – ideális választás borkedvelőknek és romantikus pihenéshez.
A Tripadvisor „Hungary Resorts” toplistáján gyakran előkelő helyen szereplő Le Primore Hotel & Spa a Balaton egyik legmagasabb értékelésű wellness-szállodája, modern spa-részleggel, panorámás kilátással és figyelmes kiszolgálással – ideális relaxációra vagy családi pihenésre a közkedvelt Hévizen.
A Káli Art Inn Köveskálon, a festői Káli‑medencében található, egyedi, művészi szobákkal és nyugodt, természetközeli környezettel. A Tripadvisor‑értékelések szerint a személyzet figyelmes, a konyha a helyi alapanyagokra épül, a kert és a szauna pedig tökéletes kikapcsolódást biztosít. Ideális választás mindazoknak, akik a Balaton‑felvidék nyugalmában szeretnének pihenni és feltöltődni.
A zene által inspirált Aria Hotel Budapest luxus butique szálloda a belváros szívében, pár lépésre a Szent István-bazilikától kínál egyedi luxusélményt, ahol minden szoba és közösségi tér saját zenei koncepciót kapott. Az elegáns tetőterasz, a Harmony Spa wellness-részleg és a High Note SkyBar pazar panorámát biztosít. Azoknak ajánlott, akik szeretik a zenével, dizájnnal átszőtt enteriőrt és egy kicsit „többet” szeretnének egy sima városi szállásnál.
A Hotel Clark Budapest ikonikus helyen, a Lánchíd és a Budai Vár közvetlen közelében várja a vendégeket, lenyűgöző kilátással a Dunára és a városra. A modern design és a szállodán belüli kortárs művészeti kiállítások egyedi tartalmat adnak az ott-tartózkodásnak. Ideális választás azoknak, akik a központi elhelyezkedés, modern dizájn és városi kilátás kombinációját keresik. Nem véletlen, hogy a Tripadvisor szavazói között is előkelő helyen végzett.
Nézd meg videón, milyen gyönyörűek a tokaji szőlőültetvények a téli és a tavaszi időszak között:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.