Ez a top 5 legjobb magyar szálloda a Tripadvisor szavazói szerint – Hová menjünk, ha kikapcsolódnánk?

A Tripadvisor értékelései valódi vendégtapasztalatokból tevődnek össze, ezért különösen beszédesek. Az itt szereplő szállodák nemcsak szépek, hanem következetesen magas színvonalat nyújtanak szolgáltatásban, vendéglátásban és hangulatban is. Van köztük nagyvárosi luxus, történelmi környezetbe ágyazott elegancia és vidéki nyugalom is. Egy a közös bennük: a vendégek visszatérnek, és ezt nem udvariasságból írják le. Mutatjuk, melyik az öt legjobb magyar szálloda a Tripadvisor szerint, amely a legtöbb utazó szívét elrabolta.

A Tripadvisor szerinti 5 legjobb magyar szálloda egyike Tokajban található, ahol ilyen panoráma mellett a csendes, nyugodt pihenés garantált.

Fotó: Ettenaej / shutterstock

A listán szereplő szállodák a Tripadvisor valódi vendégértékelései alapján a legjobbnak bizonyultak.

Mindegyik hely különleges élményt nyújt: vidéki nyugalom, wellness, városi luxus vagy egyedi design.

A vendégek kiemelik a figyelmes személyzetet, a magas színvonalú szolgáltatásokat és a kényelmet.

Ez az öt legjobb magyar szálloda a Tripadvisor szerint

Nézzük akkor, hogy a világ egyik legnagyobb utazási értékelő és ajánló oldala, a Tripadvisor mely szállodákat ítélte a legjobbaknak az itt megszálló vendégek értékelése alapján (természetesen ez esetben abszolút manipulálás nélkül).

Minaro Hotel Tokaj – Tokaj

A Tripadvisor „Northern Hungary” (Észak-Magyarország) legjobbnak értékelt szállodáinak listáján első helyen a Minaro Hotel Tokaj szerepel, amely elegáns, design-ihlette belső tereket, minőségi wellness-szolgáltatásokat és Michelin-szintű étkezési lehetőségeket kínál a Tokaj borvidék szívében – ideális választás borkedvelőknek és romantikus pihenéshez.

Le Primore Hotel & Spa – Hévíz

A Tripadvisor „Hungary Resorts” toplistáján gyakran előkelő helyen szereplő Le Primore Hotel & Spa a Balaton egyik legmagasabb értékelésű wellness-szállodája, modern spa-részleggel, panorámás kilátással és figyelmes kiszolgálással – ideális relaxációra vagy családi pihenésre a közkedvelt Hévizen.

Káli Art Inn – Köveskál

A Káli Art Inn Köveskálon, a festői Káli‑medencében található, egyedi, művészi szobákkal és nyugodt, természetközeli környezettel. A Tripadvisor‑értékelések szerint a személyzet figyelmes, a konyha a helyi alapanyagokra épül, a kert és a szauna pedig tökéletes kikapcsolódást biztosít. Ideális választás mindazoknak, akik a Balaton‑felvidék nyugalmában szeretnének pihenni és feltöltődni.