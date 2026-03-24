Elképesztő: hamarosan ilyen üvegvárosokban élhetünk a Holdon

Az emberiség évtizedek óta álmodozik arról, hogy kolonizálja a környező égitesteket, de az űrutazás logisztikai akadályai eddig leküzdhetetlennek tűntek. A legnagyobb kihívást az építőanyagok szállítása jelenti: minden egyes kilogramm felszerelése, amit a Földről kell feljuttatni, vagyonokba kerül.
A NASA által támogatott legújabb projekt, a NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) keretében azonban egy kaliforniai cég, a Skyeports olyan megoldást javasolt, amely magát a holdport, vagyis a regolitot használná fel. Ez a megközelítés gyökeresen alakíthatja át a hosszú távú tartózkodást, hiszen helyi erőforrásokra támaszkodva építhetőek ki biztonságos életterek.
A technológia alapja a regolit magas szilícium-dioxid tartalma, amely lehetővé teszi az üveggyártást. A tervek szerint egy speciális, mikrohullámú kemencével felszerelt robotizált egység olvasztaná meg a holdfelszín porát, majd a folyékony anyagból hatalmas buborékokat fújnának. Mivel a Holdon nincs légkör, a felfúváshoz szükséges gázt – kezdetben valószínűleg argont – a Földről vinnék magukkal, de a vákuum közeli állapot valójában segítené a folyamatot, mivel kisebb nyomás is elegendő a gömbforma tágításához.
Az így keletkező struktúrák rendkívül ellenállóak lennének a szélsőséges hőmérséklet-ingadozással és a kisebb mikrometeoritokkal szemben.
Sokan aggódnak az üveg törékenysége miatt, de a kutatók hangsúlyozzák, hogy nem hagyományos ablaküvegről van szó. A holdi regolitból készült kompozit szerkezeteket fémekkel, például titánnal vagy alumíniummal erősítenék meg, létrehozva egyfajta rácsszerkezetet. Ez a rétegelt megoldás képes elnyelni a káros kozmikus sugárzást, miközben a természetes fényt átengedi. A kupolák belső terében kerteket és közösségi tereket alakíthatnának ki, ami a pszichológiai jólét szempontjából is kulcsfontosságú az elszigetelt környezetben. Ezzel az eljárással feleslegessé válik a felszín alatti élet, így az asztronautáknak nem kell sötét lávacsövekbe költözniük a biztonság érdekében.
Ez az innováció messze túlmutat az egyszerű építészeti bravúron. Ha sikerül bizonyítani, hogy a helyszínen előállított üvegszerkezetek alkalmasak az élet fenntartására, az megnyitja az utat a szélesebb körű űrutazás és a nagyobb léptékű települések előtt. A moduláris felépítés lehetővé teszi a kupolák összekapcsolását, így akár egész városrészek jöhetnek létre a Hold felszínén. A projekt jelenleg a koncepció kidolgozásának fázisában tart, de a laboratóriumi kísérletek már igazolták, hogy a szimulált holdporból valóban készíthetők tartós üvegszálak és szerkezetek. A cél egy olyan önellátó ökoszisztéma, amely minimális földi támogatást igényel.
Ismerd meg közelebbről is a NASA üvegkupola projektjét az alábbi videóból:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.