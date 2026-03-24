Elképesztő: hamarosan ilyen üvegvárosokban élhetünk a Holdon

Az emberiség évtizedek óta álmodozik arról, hogy kolonizálja a környező égitesteket, de az űrutazás logisztikai akadályai eddig leküzdhetetlennek tűntek. A legnagyobb kihívást az építőanyagok szállítása jelenti: minden egyes kilogramm felszerelése, amit a Földről kell feljuttatni, vagyonokba kerül.

Vajon a holdpor fogja forradalmasítani az űrutazás fejlődését?

Helyi alapanyag: a holdporból (regolit) mikrohullámú technológiával üvegkupolákat fújnak.

a holdporból (regolit) mikrohullámú technológiával üvegkupolákat fújnak. Maximális védelem: a fémrácsos szerkezet megvédi a lakókat a káros kozmikus sugárzástól.

a fémrácsos szerkezet megvédi a lakókat a káros kozmikus sugárzástól. Élhető környezet: nincs többé sötét barlang, a kupolák természetes fényt és kerteket kínálnak.

Mikor lesz elérhető az űrutazás a holdi üvegvárosokba?

A NASA által támogatott legújabb projekt, a NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) keretében azonban egy kaliforniai cég, a Skyeports olyan megoldást javasolt, amely magát a holdport, vagyis a regolitot használná fel. Ez a megközelítés gyökeresen alakíthatja át a hosszú távú tartózkodást, hiszen helyi erőforrásokra támaszkodva építhetőek ki biztonságos életterek.

A technológia alapja a regolit magas szilícium-dioxid tartalma, amely lehetővé teszi az üveggyártást. A tervek szerint egy speciális, mikrohullámú kemencével felszerelt robotizált egység olvasztaná meg a holdfelszín porát, majd a folyékony anyagból hatalmas buborékokat fújnának. Mivel a Holdon nincs légkör, a felfúváshoz szükséges gázt – kezdetben valószínűleg argont – a Földről vinnék magukkal, de a vákuum közeli állapot valójában segítené a folyamatot, mivel kisebb nyomás is elegendő a gömbforma tágításához.

Az így keletkező struktúrák rendkívül ellenállóak lennének a szélsőséges hőmérséklet-ingadozással és a kisebb mikrometeoritokkal szemben.

A NASA Mars Exploration Rover Spirit által lefényképezett marsi homok és sziklák, vagyis a marsi regolit.

Védelem a kozmikus sugárzás ellen

Sokan aggódnak az üveg törékenysége miatt, de a kutatók hangsúlyozzák, hogy nem hagyományos ablaküvegről van szó. A holdi regolitból készült kompozit szerkezeteket fémekkel, például titánnal vagy alumíniummal erősítenék meg, létrehozva egyfajta rácsszerkezetet. Ez a rétegelt megoldás képes elnyelni a káros kozmikus sugárzást, miközben a természetes fényt átengedi. A kupolák belső terében kerteket és közösségi tereket alakíthatnának ki, ami a pszichológiai jólét szempontjából is kulcsfontosságú az elszigetelt környezetben. Ezzel az eljárással feleslegessé válik a felszín alatti élet, így az asztronautáknak nem kell sötét lávacsövekbe költözniük a biztonság érdekében.