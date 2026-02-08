Fény derült a marsi kolónia brutális valóságára: soha nem térhetnének vissza az űrbéli lakosok

A változó mérettől kezdve az immunrendszer legyengülésén át a szülési komplikációkig az emberiség Marsra telepedése számos problémával járhat az emberi szervezet számára.

Bár még távol állunk tőle, rengeteg kérdést vet fel egy marsi kolónia ötlete. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elon Musk úgy gondolja, hogy a Mars benépesítése 2050-re lehetséges lesz, de Scott Solomon, a Rice Egyetem professzora szerint jelentős kihívásokra és kérdésekre kell még választ találni, mielőtt komolyan fontolóra vennénk a bolygón való letelepedést.

Rengeteg kérdést vet fel egy marsi kolónia ötlete

Hamarosan megjelenő könyvében, amely a Becoming Martian: How Living in Space Will Change Our Bodys and Minds címet kapta, a professzor azt állítja, hogy az egyik legfontosabb megválaszolatlan kérdés az, hogy az emberek képesek-e szaporodni a Földön kívül.

Jelenleg nem ismert, hogy egy gyermek megszülethet-e az űrben vagy egy másik bolygón, ahol a gravitáció gyengébb vagy nem létezik, és a sugárzási szint sokkal magasabb, mint a Földön. A könyvében Solomon kifejti, hogy nincsenek megerősített esetek arról, hogy emberek szexuális kapcsolatot létesítettek volna az űrben, és kevés kutatás készült arról, hogy hogyan nézhet ki egy magzat fejlődése és a szülés alacsony gravitációs környezetben.

A generációkon át tartó marsi élet evolúciós hatása szintén ismeretlen, bár a professzor valószínűnek tartja, hogy az emberek kisebbek lesznek, és esetleg nem lesznek képesek visszatérni a Földre.

Egy település, egy város építésének ötlete egy másik bolygón vagy valahol az űrben feltételezi, hogy az emberek odamehetnek, gyermekeik születhetnek és családot alapíthatnak. Lehetnének gyerekeink a Marson? Azt hiszem, ez még mindig nyitott kérdés. Bármi is legyen a válasz, ha vannak problémák tudnunk kell ezt, mielőtt elkezdenénk előrelépni a földöntúli települések létrehozásának terveivel.

- mondta Solomon.

A Marson a gravitáció körülbelül egyharmada olyan erős, mint a mi bolygónkon. Kiterjedt kutatásokat végeztek az űrhajósokkal, akik időt töltöttek az űrben, és ezek azt mutatják, hogy a csontsűrűség csökken az alacsony gravitációs környezetben. Ez azt jelenti, hogy egy marsi nőnek törékenyebbek a csontjai, ami komoly problémát jelenthet a szülés során.