Fény derült a marsi kolónia brutális valóságára: soha nem térhetnének vissza az űrbéli lakosok

Mars
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 19:30
marsi életűrutazás
Egy másik bolygón élő emberi kolónia ötlete már régóta foglalkoztatja a tudósokat. Bár egyesek szerint már nem vagyunk annyira messze attól, hogy emberek lakjanak a Marson, mégis rengeteg kérdés még most is válaszra vár.

A változó mérettől kezdve az immunrendszer legyengülésén át a szülési komplikációkig az emberiség Marsra telepedése számos problémával járhat az emberi szervezet számára.

Bár még távol állunk tőle, rengeteg kérdést vet fel egy marsi kolónia ötlete. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash
Bár még távol állunk tőle, rengeteg kérdést vet fel egy marsi kolónia ötlete. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Elon Musk úgy gondolja, hogy a Mars benépesítése 2050-re lehetséges lesz, de Scott Solomon, a Rice Egyetem professzora szerint jelentős kihívásokra és kérdésekre kell még választ találni, mielőtt komolyan fontolóra vennénk a bolygón való letelepedést.

Rengeteg kérdést vet fel egy marsi kolónia ötlete

Hamarosan megjelenő könyvében, amely a Becoming Martian: How Living in Space Will Change Our Bodys and Minds címet kapta, a professzor azt állítja, hogy az egyik legfontosabb megválaszolatlan kérdés az, hogy az emberek képesek-e szaporodni a Földön kívül.

Jelenleg nem ismert, hogy egy gyermek megszülethet-e az űrben vagy egy másik bolygón, ahol a gravitáció gyengébb vagy nem létezik, és a sugárzási szint sokkal magasabb, mint a Földön. A könyvében Solomon kifejti, hogy nincsenek megerősített esetek arról, hogy emberek szexuális kapcsolatot létesítettek volna az űrben, és kevés kutatás készült arról, hogy hogyan nézhet ki egy magzat fejlődése és a szülés alacsony gravitációs környezetben.

A generációkon át tartó marsi élet evolúciós hatása szintén ismeretlen, bár a professzor valószínűnek tartja, hogy az emberek kisebbek lesznek, és esetleg nem lesznek képesek visszatérni a Földre.

Egy település, egy város építésének ötlete egy másik bolygón vagy valahol az űrben feltételezi, hogy az emberek odamehetnek, gyermekeik születhetnek és családot alapíthatnak. Lehetnének gyerekeink a Marson? Azt hiszem, ez még mindig nyitott kérdés. Bármi is legyen a válasz, ha vannak problémák tudnunk kell ezt, mielőtt elkezdenénk előrelépni a földöntúli települések létrehozásának terveivel.

- mondta Solomon.

A Marson a gravitáció körülbelül egyharmada olyan erős, mint a mi bolygónkon. Kiterjedt kutatásokat végeztek az űrhajósokkal, akik időt töltöttek az űrben, és ezek azt mutatják, hogy a csontsűrűség csökken az alacsony gravitációs környezetben. Ez azt jelenti, hogy egy marsi nőnek törékenyebbek a csontjai, ami komoly problémát jelenthet a szülés során.

Solomon azt is elmagyarázta, hogy véleménye szerint valószínű, hogy a marslakók kisebbek lesznek, mint a földiek a bolygón uralkodó egyéb evolúciós nyomások miatt.

Talán soha nem látogathatják meg a földet a marsi rokonok

A professzor elmagyarázta, hogy ha a kihívások ellenére az emberiség képes kolóniát létrehozni a vörös bolygón, kisebb, sűrűbb csontozatú marsi rokonaink talán nem tudják meglátogatni a Földet. Bolygónk összetett mikrobiális ökoszisztémája komoly kockázatot jelenthet egy Marson született és nevelkedett személy számára.

Az egyik legnagyobb kihívás az immunrendszerünk lehet. Itt a Földön rengeteg mikroorganizmusnak vagyunk kitéve. Ha a Marsra megyünk, ezeknek a mikrobáknak csak egy nagyon apró töredékét visszük magunkkal... Egy Marson született gyermek csak annak a kis töredéknek lenne kitéve fejlődése során.

- magyarázta szakértő, aki szerint a földi élet veszélyes lenne a marslakókra.

Kiderült, hogyan nézhetne ki a marsi és földi emberek kapcsolata

A szaporodás, az evolúció és az immunitás tudományos kérdésein túl Solomon könyve azt is vizsgálja, hogy milyen lehet a földi és a marsi civilizációk közötti kapcsolat.

A professzor szerint a marsi kultúra hasonlóan fejlődhet, mint ahogyan a földi bevándorlók ragaszkodnak örökségük bizonyos részeihez, de végül néhány generáció után elkezdhetnek jobban azonosulni azzal a hellyel, ahol felnőttek.

Solomon hozzátette, hogy ennek a kulturális különbségnek, valamint az eltérő evolúciónak az üteme attól függ, hogy mennyire könnyű az embereknek oda-vissza utazniuk a bolygók között. Ha a földlakók gyakran vállalnak gyermeket a marslakókkal, akkor az egyes bolygókon élő emberek DNS-e hosszabb ideig hasonlóbb maradna.

Egy másik tényező, amely hozzájárulna az eltérő civilizációk kialakulásához, a kommunikációhoz szükséges idő. Akár 20 percig is eltarthat, amíg egy e-mail, fotó vagy videó eljut egyik bolygóról a másikra. Ebből kiindulva az azonnali szöveges üzenetküldés és telefon- vagy videohívások lehetetlenek lennének a Földön megszokott módon - írta a Daily Mail.

 

