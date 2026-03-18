Pánik az irányítóközpontban: ismeretlen, fénylő részecskék vették körül az űrkapszulát

A korai űrkutatás időszakában minden szokatlan jelenség komoly aggodalmat váltott ki a NASA szakembereiből. Amikor az amerikai űrhajós elérte a kijelölt pályát, rádión jelentette, hogy apró, világító részecskék tömegét látja a Friendship 7 nevezetű kapszula közvetlen közelében. Leírása szerint a jelenség leginkább apró, fénylő csillagok záporára emlékeztetett, amelyek mintha saját belső fénnyel rendelkeztek volna. A részecskék sűrűn, egymástól nagyjából 2–2,5 méteres távolságra helyezkedtek el, és látszólag követték az űrjármű mozgását.

John Glenn amerikai űrhajós szokatlan, ijesztő, de gyönyörű fényjelenségről számolt be 1962-es űrutazása során.

Fotó: AFP / AFP

John Glenn 1962-es orbitális repülése során ismeretlen, fénylő részecskék tömegét észlelte a kapszula körül.

A NASA szakemberei kezdetben komoly műszaki meghibásodástól tartottak a „szentjánosbogarak” felbukkanása miatt.

A vizsgálatok végül kiderítették, hogy mi okozta a jelenséget.

Mi volt a különös fényjelenség, amit az amerikai űrhajós tapasztalt?

Az irányítóközpontban a bejelentés pillanatnyi zavart és félelmet okozott. A mérnökök tartottak tőle, hogy a látvány valamilyen technikai meghibásodás, esetleg a hőpajzs leváló darabjai vagy a kabin falának sérülése miatt alakult ki. Az űrhajós megfigyelései alapján a részecskék sebessége alig tért el az övétől, mindössze 5–6 km/h különbséget észlelt, miközben az alakzat körbeölelte a Friendship 7 űrkapszula ablakait.

A modern űrturizmus korában, ahol Jeff Bezos vagy éppen Elon Musk projektjei révén már civilek is eljutnak az atmoszféra fölé, ezek a korai észlelések tudománytörténeti jelentőséggel bírnak.

Kennedy elnök a Friendship 7. űrkapszulával az 1962-es űrutazás után.

Fotó: AFP / AFP

A fények fizikai magyarázata

A rejtély megoldására végül a fényviszonyok változása adott választ. Glenn észrevette, hogy a „tűzfarokhoz” hasonló részecskék akkor váltak láthatóvá, amikor a Nap éppen a horizont fölé emelkedett. Amint a csillagunk 20 fokos magasságba ért, a fénylő pontok elhalványultak, majd teljesen eltűntek a szem elől.