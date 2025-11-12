Idegen űrhajó lehet? Rádiójelet fogtak az űrben

A tudósok felfogták az első rádiójelet a Föld felé száguldó, „idegen űrhajónak” tartott 3I/ATLAS-tól, amely épp félúton jár Naprendszeren át vezető pályáján. A kutatók Dél-Afrika MeerKAT rádióteleszkópjával október 24-én hidroxilgyököket (OH) észleltek az objektum körül. Az elemzések szerint a rejtélyes égitest felszíni hőmérséklete, amely jelenleg körülbelül 203 millió mérföldre van a Földtől, nagyjából -43 Celsius-fok, átmérője pedig elérheti a közel 10 kilométer.

A csillagászok szerint idegen űrhajó küldhetett rádiójelet a Földre / Illusztráció: Shutterstock/Marko Aliaksandr

Csillagászok rádiójelet észleltek egy idegen űrhajótól

Avi Loeb elméleti fizikus korábban arra figyelmeztetett, hogy ez a hatalmas űrszikla akár földönkívüli eredetű tárgy is lehet, amely első kapcsolatfelvételre készül. A legtöbb tudós azonban úgy véli, hogy a 3I/ATLAS egy üstökös, amely már milliárd éve vándorol az űrben.

Úgy gondolják, hogy a most észlelt rádióhullámok is természetes eredetére utalnak, és annak köszönhetők, hogy a hidroxilgyökök jelenléte sajátos hullámhosszú abszorpciót idéz elő az üstökös kómájában.

Ezek a gyökök a vízmolekulák lebomlásával jönnek létre, amikor azokat az üstökösből egy természetes folyamat, az úgynevezett gázkibocsátás révén kidobja. Ez az üstökösaktivitás egyértelmű jele, amint azt egy 2016-os tanulmány is kimutatta

- írja a Live Science.

A csillagászok korábban már észleltek vizet az égitestből, amikor azt figyelték meg, hogy az üstökös „tűzoltótömlőként” lövelli ki magából a vizet. A legújabb eredmények szerint ez a víz a napfény hatására bomlik le. Az új rádiójeleket nem sokkal azután észlelték, hogy az objektum a Nap mögé került.

A 3I/ATLAS üstököst 2025. július 1-jén fedezték fel, ez a harmadik olyan ismert égitest, amely a Naprendszeren kívülről érkezik, és csillagközi pályán halad át rajta.

A héten közzétett új felvételek azt mutatták, hogy az üstökös a Nap mögötti áthaladása után úgynevezett „antifarkat” alakított ki. Ugyanakkor Loeb professzor most arra sürgette a NASA-t, hogy hozza nyilvánosságra azokat a képeket, amelyeket távcsövei 40 nappal ezelőtt készítettek, de a kormányzati leállás miatt eddig nem kerültek napvilágra - számolt be róla a Daily Star.

A tudományos ismereteket nem szabad, hogy a bürokrácia hátráltassa vagy háttérbe szorítsa

- írta a tudós.