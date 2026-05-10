KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma a népszerű nyaralóhelyen, robbanóanyagot találtak

lefkáda - sziget
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 13:35
robbanóanyagdrón
Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda-sziget partjainál talált, száz kilogramm robbanóanyaggal teli tengeri drónt - jelentette az ERT görög köztévé vasárnap.
Bors
A szerző cikkei

Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.

Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak a görög üdülőszigeten
Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak Lefkáda-sziget partjainál
Fotó: Dave Head / Shutterstock

Szerencsére időben hatástalanították a robbanóanyagot

"Ez egy súlyos eset" - nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú MAGURA V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. A Kathimerini című görög napilap szerint a hatóságok vizsgálják, van-e összefüggés azzal, hogy Ukrajna tengeri drónokat vet be Oroszország árnyéflottájának megtámadására. A múltban már jelentettek ilyen típusú támadásokat a Földközi-tengeren, Líbia és Kréta között, valamint Málta partjainál.

Szemtanúk szerint a drón hajtóműve még mindig járt, ami arra enged következtetni, hogy a kezelők elvesztették az irányítást az eszköz felett, és az továbbhaladt, amíg el nem érte a partot.

A görög hatóságok aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón eljutott egy üdülőszigetre, és felhívták a figyelmet a tengeri biztonságot, az infrastruktúrát és a lakosságot fenyegető veszélyekre - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu