Dráma a népszerű nyaralóhelyen, robbanóanyagot találtak

Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.

Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak Lefkáda-sziget partjainál

Szerencsére időben hatástalanították a robbanóanyagot

"Ez egy súlyos eset" - nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú MAGURA V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. A Kathimerini című görög napilap szerint a hatóságok vizsgálják, van-e összefüggés azzal, hogy Ukrajna tengeri drónokat vet be Oroszország árnyéflottájának megtámadására. A múltban már jelentettek ilyen típusú támadásokat a Földközi-tengeren, Líbia és Kréta között, valamint Málta partjainál.

Szemtanúk szerint a drón hajtóműve még mindig járt, ami arra enged következtetni, hogy a kezelők elvesztették az irányítást az eszköz felett, és az továbbhaladt, amíg el nem érte a partot.

A görög hatóságok aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón eljutott egy üdülőszigetre, és felhívták a figyelmet a tengeri biztonságot, az infrastruktúrát és a lakosságot fenyegető veszélyekre - írja az MTI.