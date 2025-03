Minden nap ezt tapicskolod, pedig sokkal több rajta a szennyeződés, mint a WC-ülőkén

A legújabb kutatások kimutatták, hogy a televíziós távirányítók több baktériumot hordoznak, mint egy WC-ülőke, a konyhai mosogató vagy akár egy kisállat etetőtálja. A tanulmány szerint a távirányítók 100%-án kimutatható volt a székletbaktérium jelenléte.

A televíziós távirányítók több baktériumot hordoznak, mint egy WC-ülőke Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Az Arizonai Egyetem kutatócsoportja megállapította, hogy a távirányítók felületén E. coli és más káros baktériumkolóniák is megtalálhatók. Egy külön kutatás, amelyet a Houstoni Egyetem végzett, kimutatta, hogy a szállodai szobákban a távirányítók a legszennyezettebb tárgyak közé tartoznak. A vendégek gyakran hagynak hátra székletbaktériumokat és káros kórokozókat ezeken az eszközökön, amelyeket ritkán tisztítanak alaposan - írja a Daily Star.

Az influenzavírusok akár 48 órán keresztül is képesek életben maradni a műanyag felületeken, például a távirányítókon. A gombok közötti résekben pedig penész és gombák is megtelepedhetnek, amelyek allergiát és légzési problémákat okozhatnak. Emellett az egészségügyi szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a távirányítók felületén szalmonella és listeria baktériumok is megjelenhetnek, mivel sokan evés közben használják a távirányítót.

A Plumbworld által megrendelt jelentés rámutatott arra, hogy a távirányító az egyik leggyakrabban használt tárgy a háztartásban, mégis az egyik legkevésbé tisztított eszköz. A jelentés szerint, ha nem fertőtlenítjük rendszeresen a távirányítót, káros baktériumoknak, vírusoknak és akár penésznek is ki lehetünk téve. A kutatás azt is megállapította, hogy a távirányítók több baktériumot hordoznak, mint egy WC-ülőke, egy konyhai mosogató vagy akár egy kisállat etetőtálja.

A szakértők javasolják, hogy a távirányítóból először távolítsuk el az elemeket, rázzuk ki a rejtett szennyeződéseket, fertőtlenítsük a készüléket, tisztítsuk meg a gombok közötti réseket, majd hagyjuk teljesen megszáradni, mielőtt újra használnánk. Egy szakértő hangsúlyozta, hogy bár az emberek általában kezet mosnak a WC használata után, a távirányító megérintésére már nem gondolnak, pedig az is tele lehet székletbaktériumokkal.