A nagy WC-papír titkok: a hotelben szépnek tűnik, de jobb, ha nem nyúlunk hozzá

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 09:15
Utazás közben a legtöbben megnyugtatónak találjuk a szállodai fürdőszobában gondosan háromszögbe hajtogatott papírt, mert rendezettséget, tisztaságot sugall. Pedig a WC-papír ilyen díszítése több kockázatot rejt, mint gondolnánk.
Egy apró részlet, amit szinte mindenki észrevesz a szállodai fürdőszobában: a WC-papír vége gondosan kis háromszögbe hajtogatva várja a vendéget. A legtöbb utazó úgy gondolja, ez a tisztaság jele, egy apró gesztus, amely azt sugallja: a szoba frissen van takarítva, minden ragyog. Csakhogy ez a mutatós hajtogatás valójában korántsem olyan ártatlan, mint amilyennek első pillantásra látszik.

WC-papír szép fürdőszobai környezetben
Valóban tiszta a szállodai fürdőszoba? a WC-papír sem mindig a valós tisztaságot tükrözi.
Fotó: Olena Ivanova /  Shutterstock 

A hajtogatott WC-papír valódi háttere

Egyre több szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy a szállodai toalettpapír origami nem egyszerűen dekoráció, hanem potenciális higiéniai kockázat is lehet. De miért jelent problémát egy ennyire apró gesztus, amelyet szinte minden középkategóriás és luxushotelben alkalmaznak?

A szállodákban a vendégnek szánt figyelmességek – kis flakon sampon, tusfürdő, testápoló – mellett a hajtogatott WC-papír vége is egyfajta extra szolgáltatásnak számít. A célja, hogy a vendég már a belépés pillanatában tisztaságot és rendezettséget érezzen. A háromszögbe hajtott papír egy vizuális üzenet: "itt minden rendben, higiénikus körülmények várnak".

Csakhogy a díszes végeredményhez a takarítószemélyzetnek közvetlenül hozzá kell nyúlnia a papírhoz. A kis hajtást nem lehet kesztyű nélkül, érintés nélkül létrehozni. A probléma pedig itt kezdődik: mire a takarítónő a papírhoz ér, rendszerint már kitakarította az egész fürdőszobát, beleértve a WC-t is. Ha ekkor nincs kézmosás vagy fertőtlenítés, az apró origami sarkon baktériumok és kórokozók tömkelege is landolhat.

Egy szállodai alkalmazott a német „Focus” magazinnak őszintén elmondta: sok kolléga egyszerűen nem mos kezet, mielőtt a WC-papírral bajlódna. A hajtogatott véget tehát jobb nem használni, hiszen közvetlen kapcsolatba kerülhet a test legérzékenyebb területeivel.

háromszögbe hajtogatott WC-papír
A háromszögbe hajtogatott szállodai WC-papírokat jobb elkerülni!
Fotó: Best smile studio /  Shutterstock 

Mit tehet a vendég?

A legtöbb szakértő szerint a legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás: a hajtogatott részt két-három lappal együtt egyszerűen le kell tépni, és egyből a kukába dobni. Így nem kerülünk kapcsolatba azokkal a mikrobákkal, amelyek esetleg a takarítószemélyzet kezéről kerültek a papírra. Ezután érdemes még kezet is mosni, hogy teljesen elkerüljük a kockázatot.

Természetesen nem minden szállodában ugyanez a helyzet. Sok helyen ma már kesztyűt használnak a takarítók, kézfertőtlenítőt is alkalmaznak, sőt a világjárvány óta a higiéniás protokollok is szigorodtak. Ennek ellenére, ha biztosra akarunk menni, érdemes ezt a pici részletet komolyan venni, és inkább megválni a szépen hajtogatott végtől.

A hajtogatott WC-papír tehát nem garancia a tisztaságra – inkább csak illúzió. Az elegáns kis háromszög láttán sokan megnyugodva dőlnek hátra, pedig épp az lehet benne a legkevésbé higiénikus. Utazóként nincs más dolgunk, mint tudatosnak lenni: a tisztaságot nem a dekoráció, hanem a megfelelő higiéniai gyakorlatok garantálják.

