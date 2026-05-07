Súlyos vád érte a magyar sportolót, Puskás-Dallos Bogi nem hiszi el

Látod, hogy mennyire szőrös; szerintem torzul az arca – ilyen és ehhez hasonló megjegyzések mellett vádolnak meg doppinggal sportolónőket. Erről Késely Ajna olimpikon, Európa-bajnok úszónő mesélt, őt ugyanis szintén érték súlyos vádak korábban.

Késely Ajnát doppinggal vádolják

Amikor én hoztam az ifjúsági korosztályomban a legjobb eredményeket, akkor azt gondolták rólam, hogy doppingolok

– fogalmazott a Lelkizünk című podcast legújabb adásában Késely Ajna, aki háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok. Hozzátette, a megfogalmazott vádak sokszor olyanok, mint hogy ki mennyire szőrös, vagy hogy torzult-e az arca. Elmondta, valóban vannak olyan hölgyek, akik fél év alatt nagyon megváltoznak, de őt mindössze 13-14 évesen érték hasonlók.

Volt egy rózsaszín kulacsom. És képzeld el, volt egy anyuka, aki lement az uszodatérbe egy versenyen és követte az edzőmet. A kulacsot követve a telefonjával, hogy itt az anyag. Ez volt a neve a Facebook-bejegyzésnek: A rózsaszín kulacs

– emlékezett vissza a történtekre Késely Ajna.

Az úszónő által elmondottakra a podcast háziasszonya, Puskás-Dallos Bogi úgy reagált: