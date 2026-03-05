Megalázó helyzetbe került a magyar olimpikon: Miért kell ezt?

Megalázó helyzetről tálalt ki Késely Ajna. Az olimpikon, Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok úszó elmesélte, mennyire kellemetlen volt, amikor pályafutása során rendszeresen a többiek előtt kellett hangosan bediktálnia a testsúlyát. Sőt, ha túl sokat mutatott a mérleg, még valami megjegyzést is hozzátettek – ez pedig súlyos következményekkel járt.

Mindenki előtt kellett bediktálnia a testsúlyát Késely Ajna olimpikon úszónak / Fotó: Árvai Károly

Késely Ajna étkezési zavarról vallott

Nekünk minden nap be kellett hangosan mondani, hogy mennyi a súlyunk. Így a fiúk előtt, lányok előtt, tök mindegy. Csak hangosan. És visszagondolva ez így egy kicsit megalázó volt. Hogy most az én testem mennyit nyom. Miért kell ezt nagy társaság elé vinni? Ezt nem tudták diszkréten kezelni

– mesélte az élsport egyik árnyoldaláról a Reggeli rutin című podcastben Késely Ajna. Hozzátette, ráadásul ha nem annyit mutatott a mérleg, amennyit egyesek szerint kellett volna, még valami megjegyzést is hozzáfűztek, ugyancsak nem diszkréten. Az olimpikon úszónő elmondása szerint emiatt majdnem az összes csapattársának étkezési zavara lett. Ő maga 2017-ben találkozott először ezzel a problémával.

2021-ben a tokiói olimpián a képeken láttam vissza azt, hogy ez az anorexiás test mennyire jelen volt az életemben, és így nagyon nehezen lehetett ezt bárkivel, bárki felé is kommunikálni

– fogalmazott Késely Ajna, aki jelenleg is "harcot vív" az ételekkel. Valamikor tudja élvezni az ízeket, máskor viszont elmondása szerint "szükséges rosszként" tekint a kajára.