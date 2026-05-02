„Egy kicsit fáj, hogy…” – még el sem kezdődött a legújabb Megasztár, de T. Danny máris kóstolgatja Marics Petit

Nemsokára indul a Megasztár legújabb évada, méghozzá egy szinte teljesen megújult zsűrivel. Ugyanis Marics Peti és Herceg Erika maradtak ítészi székükben, melléjük pedig két új zsűritag érkezett T. Danny és Puskás-Dallos Bogi személyében. A rapper tehát teljes bedobással visszatér a zenei életbe azok után, hogy felvállalta, több hónapon át szenvedélybetegként élt, amire sajnos az egészsége is ráment. Mostanra azonban összeszedte magát, egymást követik a koncertek, tv-s szereplések. Most pedig három rövid, de annál határozottabb üzenetet küldött zsűritársainak.
Bogi nagyon várom a közös munkát. Először fogunk így találkozni és először ismerhetjük meg egymást személyesen is. Közös út lesz ez, egy közös felelősségvállalás, hogy a versenyzőkből kihozzuk a legjobbat
- kezdte a rapper, majd így folytatta:
Erika veled nagyon várom a közös veszekedéseket. Nem, viccelek. A közös munkát, hogy téged is jobban megismerjelek, mint embert, mint személyt, mint előadót.
Végül pedig barátjának és zenésztársának, Marics Petinek üzent, aki a legrosszabb pillanataiban is mellette volt:
Petikém. Neked nem kell sok mindent mondjak, szerintem elég sok mindent tudsz már. Mondjuk egy kicsit fáj, hogy megelőztél a Dancing with the Starsban
- poénkodott T. Danny.
