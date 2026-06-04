Gyermekkorunk kedvenc desszertje: most eláruljuk, mi a titka az ellenállhatatlanul krémes tejberizsnek

Mindenki imádja, mégis a legtöbben csak úgy összedobják, ahogy annak idején az édesanyjuktól vagy a nagymamájuktól tanulták. Pedig ennek az egyszerű desszertnek is megvannak a maga fortélyai. Ezért most eláruljuk az igazán krémes végeredmény titkát! Ezzel a tejberizs recepttel kimaxolhatod az ízt és az állagot is, az unokák pedig egyszerűen imádni fogják!

A tökéletes tejberizs recept: ez a titka a krémes textúrának! / Fotó: 123RF

A tejberizs az egyik legnépszerűbb desszert a magyar konyhákban.

Olcsó, gyors, egyszerű elkészíteni és még így is verhetetlen az íze.

Egyetlen apró trükk elég ahhoz, hogy minden eddiginél krémesebb, selymesebb textúrát kapj.

Tejberizs recept, ahogy csak a nagymamád tudta

A tejberizst papíron nagyon egyszerű elkészíteni: egy kis tej, rizs meg cukor kell csak hozzá. Gyakorlatban azonban már tudjuk, hogy ennél egy fokkal érzékenyebb műfaj. Könnyen leég, a rizs szétfő vagy kemény marad. A tej édes lesz, de a szemek íztelenek. A textúra hol híg, hol túl ragacsos lesz. Ha a tökéletes recept után kutatsz, amivel mindig ugyanazt az ellenállhatatlan desszertet készítheted el, akkor most jól figyelj! Nem lesz szükséged sem új alapanyagokra, sem zsírosabb tejre, mégis krémesebb tejberizst kanalazhatsz majd, mint valaha!

Mitől lesz krémes a tejberizs?

Az igazán ínycsiklandó tejberizs receptjének titka az elkészítésben rejlik. Pontosabban a kevergetésben, amelyet nem egy egyszerű fakanállal, hanem egy habverővel végzünk. A habverő jobban átmozgatja a rizsszemeket, amik így nem tapadnak majd össze. Levegősebbé teszi a tejet és egyenletesen eloszlatja a keményítőt. Az állag nem ragacsos lesz, hanem selymes, könnyű és krémesebb, mint valaha!

Mutatjuk, hogyan készítsd!

Tejberizs hozzávalók (4 adaghoz): 15 dkg rizs

5 dkg vaj

5 dl tej

2 dl víz

3 evőkanál cukor

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

A tálaláshoz: kakaópor, fahéj vagy lekvár

Krémes tejberizs elkészítése

Így kapsz igazán krémes textúrát! / Fotó: 123RF

Így lesz igazán selymes a tejberizs!

A rizst egy lábasban feltesszük főni. Amikor a szemek megszívták magukat a 2 deci vízzel, hozzákeverjük. Felöntjük a tejjel, majd egy csipet sót adunk hozzá. Alacsony hőfokon főzzük tovább, közben habverővel kevergetjük. Amikor a rizs megpuhult és krémes állagot kaptunk, hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot is. Rövid ideig még főzzük, majd ízlés szerint tálaljuk.

A maradék tejberizs felhasználása

Ebből a tejberizs receptből nem valószínű, hogy sok meg fog maradni, de ha mégis, ne a kukába kerüljön! Egy ilyen selymes textúra szuperül passzol sült ételekhez is: belül krémes, kívül pirult desszertek készülhetnek belőle. Egy kis kreativitással új életet kaphat! Például tojással, vajjal és egy kevés cukorral sütőbe tolva könnyű rizskochot készíthetsz belőle, gyümölcsökkel rétegezve pedig akár egy egyszerű rizstorta is.