A retró receptek azért népszerűek, mert egyszerűek és gyorsan elkészíthetők, mégis finomak. Nem kell hozzájuk különleges alapanyag, pont olyanok, amiket régen is ettünk otthon. A rántott tejbegríz is ilyen – könnyű megcsinálni, és mégis különleges. Ha szereted a megszokott ízeket egy kis csavarral, érdemes kipróbálni. Nem bonyolult, és vele garantáltan sikered lesz!

Retro recept: rántott tejbegríz – Így lesz a megszokott desszertből igazán különleges fogás

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Retro recept – A rántott tejbegríz lépésről lépésre

A tejbegríz amúgy is sokunk gyerekkori kedvence, de amikor rántott formában kerül a tányérra, teljesen új dimenzióba lép. A titok, hogy megfőzöd, lehűtöd, majd kisütöd – így lesz kívül aranybarna, belül puha és krémes.

Hozzávalók, amikre szükséged lesz (4 főre)

A tejbegrízhez:

6 evőkanál gríz

5 dl tej

2 evőkanál cukor

1 csomag vaníliás cukor

A panírhoz:

20 dkg liszt

2 tojás

bő olaj a sütéshez

A tálaláshoz:

ízlés szerint lekvár, porcukor, fahéjas cukor, natúr joghurt

Egyszerű retro rántott tejbegríz recept – Egyszerű, házias, és laktató

Fotó: Viajesymapas / Shutterstock

Így készítsd el a rántott tejbegrízt lépésről lépésre

Először a tejbegrízt főzd meg: a tejet forrald fel, majd folyamatos keverés mellett szórd bele a búzadarát. Add hozzá a cukrot és a vaníliát is. Közepes lángon főzd, míg sűrű, krémes állagú nem lesz, ez kb. 5-7 perc. Ezután öntsd egy tálba, takard le, és hagyd teljesen kihűlni. A legjobb, ha beteszed pár órára a hűtőbe, hogy jól megdermedjen.

Amikor már szépen szeletelhető, vágd fel kb. 1,5-2 cm vastag szeletekre.

Most jön a panírozás: készíts elő három tálat. Az egyikbe lisztet, a másikba felvert tojást, a harmadikba zsemlemorzsát tegyél. A szeleteket először lisztbe, aztán tojásba, végül zsemlemorzsába forgatva panírozd be.

Egy serpenyőben hevíts olajat közepes lángon, és süsd a szeleteket mindkét oldalukon aranybarnára, kb. 3-4 perc alatt. Nem kell kapkodni, a cél a ropogós, de nem kiszáradt végeredmény.

Bors tipp: tálald porcukorral megszórva, vagy kínálj mellé friss gyümölcsöt, például epret, málnát, vagy akár egy adag vaníliasodót, esetleg lekvárt.

Miért imádják annyian a rántott tejbegrízt?

Mert ez a retro étel egyszerre adja a krémes, édes tejbegríz békés nosztalgiáját és a ropogós bundás finomság izgalmát. Egy kis trükk az egyszerű desszertben, amivel még a hétköznapokat is különlegessé teheted. Ha szereted a változatosságot és az otthonos ízeket, ezt a receptet nem hagyhatod ki! Lepd meg a családot rántott tejbegrízzel!