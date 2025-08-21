UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Retro recept: rántott tejbegríz – Így lesz a megszokott desszertből igazán különleges fogás

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 16:15
Rántotttejbegrízretro
Unod már a sima tejbegrízt? Akkor figyelj, mert mutatunk egy szuper retro receptet, ami garantáltan feldobja az édességek listáját! A rántott tejbegríz egyszerre ropogós és krémes, egy igazi nosztalgiafalat. Mutatjuk, hogy készítsd el!
Bors
A szerző cikkei

A retró receptek azért népszerűek, mert egyszerűek és gyorsan elkészíthetők, mégis finomak. Nem kell hozzájuk különleges alapanyag, pont olyanok, amiket régen is ettünk otthon. A rántott tejbegríz is ilyen – könnyű megcsinálni, és mégis különleges. Ha szereted a megszokott ízeket egy kis csavarral, érdemes kipróbálni. Nem bonyolult, és vele garantáltan sikered lesz!

rántott tejbegríz, recept, retro
Retro recept: rántott tejbegríz – Így lesz a megszokott desszertből igazán különleges fogás 
Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock 

Retro recept – A rántott tejbegríz lépésről lépésre

A tejbegríz amúgy is sokunk gyerekkori kedvence, de amikor rántott formában kerül a tányérra, teljesen új dimenzióba lép. A titok, hogy megfőzöd, lehűtöd, majd kisütöd – így lesz kívül aranybarna, belül puha és krémes.

Hozzávalók, amikre szükséged lesz (4 főre)

A tejbegrízhez:

  • 6 evőkanál gríz
  • 5 dl tej
  • 2 evőkanál cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor

A panírhoz:

  • 20 dkg liszt
  • 2 tojás
  • bő olaj a sütéshez

A tálaláshoz:

  • ízlés szerint lekvár, porcukor, fahéjas cukor, natúr joghurt
rántott tejbegríz recept, desdszert, sütés, főzés
Egyszerű retro rántott tejbegríz recept – Egyszerű, házias, és laktató
Fotó: Viajesymapas /  Shutterstock 

Így készítsd el a rántott tejbegrízt lépésről lépésre

Először a tejbegrízt főzd meg: a tejet forrald fel, majd folyamatos keverés mellett szórd bele a búzadarát. Add hozzá a cukrot és a vaníliát is. Közepes lángon főzd, míg sűrű, krémes állagú nem lesz, ez kb. 5-7 perc. Ezután öntsd egy tálba, takard le, és hagyd teljesen kihűlni. A legjobb, ha beteszed pár órára a hűtőbe, hogy jól megdermedjen.

Amikor már szépen szeletelhető, vágd fel kb. 1,5-2 cm vastag szeletekre.

Most jön a panírozás: készíts elő három tálat. Az egyikbe lisztet, a másikba felvert tojást, a harmadikba zsemlemorzsát tegyél. A szeleteket először lisztbe, aztán tojásba, végül zsemlemorzsába forgatva panírozd be.

Egy serpenyőben hevíts olajat közepes lángon, és süsd a szeleteket mindkét oldalukon aranybarnára, kb. 3-4 perc alatt. Nem kell kapkodni, a cél a ropogós, de nem kiszáradt végeredmény.

Bors tipp: tálald porcukorral megszórva, vagy kínálj mellé friss gyümölcsöt, például epret, málnát, vagy akár egy adag vaníliasodót, esetleg lekvárt.

Miért imádják annyian a rántott tejbegrízt?

Mert ez a retro étel egyszerre adja a krémes, édes tejbegríz békés nosztalgiáját és a ropogós bundás finomság izgalmát. Egy kis trükk az egyszerű desszertben, amivel még a hétköznapokat is különlegessé teheted. Ha szereted a változatosságot és az otthonos ízeket, ezt a receptet nem hagyhatod ki! Lepd meg a családot rántott tejbegrízzel!

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu