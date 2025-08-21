Retro recept: rántott tejbegríz – Így lesz a megszokott desszertből igazán különleges fogás 

A retró receptek azért népszerűek, mert egyszerűek és gyorsan elkészíthetők, mégis finomak. Nem kell hozzájuk különleges alapanyag, pont olyanok, amiket régen is ettünk otthon. A rántott tejbegríz is ilyen – könnyű megcsinálni, és mégis különleges. Ha szereted a megszokott ízeket egy kis csavarral, érdemes kipróbálni. Nem bonyolult, és vele garantáltan sikered lesz!
A tejbegríz amúgy is sokunk gyerekkori kedvence, de amikor rántott formában kerül a tányérra, teljesen új dimenzióba lép. A titok, hogy megfőzöd, lehűtöd, majd kisütöd – így lesz kívül aranybarna, belül puha és krémes.
Először a tejbegrízt főzd meg: a tejet forrald fel, majd folyamatos keverés mellett szórd bele a búzadarát. Add hozzá a cukrot és a vaníliát is. Közepes lángon főzd, míg sűrű, krémes állagú nem lesz, ez kb. 5-7 perc. Ezután öntsd egy tálba, takard le, és hagyd teljesen kihűlni. A legjobb, ha beteszed pár órára a hűtőbe, hogy jól megdermedjen.
Amikor már szépen szeletelhető, vágd fel kb. 1,5-2 cm vastag szeletekre.
Most jön a panírozás: készíts elő három tálat. Az egyikbe lisztet, a másikba felvert tojást, a harmadikba zsemlemorzsát tegyél. A szeleteket először lisztbe, aztán tojásba, végül zsemlemorzsába forgatva panírozd be.
Egy serpenyőben hevíts olajat közepes lángon, és süsd a szeleteket mindkét oldalukon aranybarnára, kb. 3-4 perc alatt. Nem kell kapkodni, a cél a ropogós, de nem kiszáradt végeredmény.
Bors tipp: tálald porcukorral megszórva, vagy kínálj mellé friss gyümölcsöt, például epret, málnát, vagy akár egy adag vaníliasodót, esetleg lekvárt.
Mert ez a retro étel egyszerre adja a krémes, édes tejbegríz békés nosztalgiáját és a ropogós bundás finomság izgalmát. Egy kis trükk az egyszerű desszertben, amivel még a hétköznapokat is különlegessé teheted. Ha szereted a változatosságot és az otthonos ízeket, ezt a receptet nem hagyhatod ki! Lepd meg a családot rántott tejbegrízzel!
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.