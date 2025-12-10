Vigyázz, a te konyhádban is ott van – ez a hétköznapi fűszer életveszélyes lehet

Bizonyos hétköznapi fűszerek veszélyesen befolyásolhatják a gyógyszerek hatását.

A fahéj, a kurkuma és a gyömbér nagy dózisban akár súlyos májkárosodást vagy vérzést is okozhat.

A természetes étrend-kiegészítőket is csak orvosi egyeztetéssel szabad használni gyógyszerszedés esetén.

Sokan úgy gondoljuk, hogy ami természetes, az csak jót tehet, egy csipetnyi fűszer pedig biztosan nem árthat. Bizonyos népszerű ételízesítők azonban egészen másképp viselkednek a szervezetünkben, ha rendszeresen vagy nagy mennyiségben fogyasztjuk azokat, különösen ha gyógyszert is szedünk. A kurkuma, a gyömbér, és a fahéj hatása különösen veszélyes lehet, ugyanis komolyan befolyásolhatják egyes pirulák felszívódását, sőt veszélyes kölcsönhatásba is kerülhetnek velük.

Bizonyos fűszerek, köztük a fahéj hatása különösen veszélyes lehet gyógyszerszedés mellett / Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Nem minden hétköznapi fűszer ártalmatlan: ezekre érdemes figyelni

Egy friss kutatás szerint egyes hétköznapi fűszerek – mint a fahéj, kurkuma és gyömbér – komolyan befolyásolhatják, hogyan hatnak a szervezetünkre bizonyos vényköteles gyógyszerek. A gond nem egy-egy fahéjas süteménnyel vagy egy tál kurkumás rizzsel van, hanem a napi rendszerességgel szedett étrend-kiegészítőkkel.

A fahéj hatása: májkárosító lehet

A fahéj sokak kedvence zabkására szórva vagy kávéba keverve. Ha azonban kapszula formájában, nagyobb dózisban szedjük, már óvatosabbnak kell lennünk. A fahéj fő hatóanyaga, a cinnamaldehid képes beindítani a májban azokat az enzimeket, amelyek a gyógyszerek lebontásáért felelősek. Ez azt jelenti, hogy a szedett gyógyszer túl gyorsan kiürülhet a szervezetből, vagyis egyszerűen nem fog hatni. Ez különösen veszélyes lehet véralvadásgátlók szedése esetén, hiszen így megnőhet a vérzés kockázata. A fahéj veszélyei közé tartozik, hogy hatással van a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, sőt antidepresszánsokra felírt gyógyszerekre is. Ráadásul nem mindegy, milyen típusú fahéjról beszélünk: az olcsóbb, bolti változat (Cassia) nagy mennyiségben májkárosító kumarint tartalmazhat, míg a drágább, „valódi” fahéjban (Ceylon) kevesebb található ebből a vegyületből.