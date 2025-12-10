Vigyázz, a te konyhádban is ott van – ez a hétköznapi fűszer életveszélyes lehet

Sokan úgy gondoljuk, hogy ami természetes, az csak jót tehet, egy csipetnyi fűszer pedig biztosan nem árthat. Bizonyos népszerű ételízesítők azonban egészen másképp viselkednek a szervezetünkben, ha rendszeresen vagy nagy mennyiségben fogyasztjuk azokat, különösen ha gyógyszert is szedünk. A kurkuma, a gyömbér, és a fahéj hatása különösen veszélyes lehet, ugyanis komolyan befolyásolhatják egyes pirulák felszívódását, sőt veszélyes kölcsönhatásba is kerülhetnek velük.
Egy friss kutatás szerint egyes hétköznapi fűszerek – mint a fahéj, kurkuma és gyömbér – komolyan befolyásolhatják, hogyan hatnak a szervezetünkre bizonyos vényköteles gyógyszerek. A gond nem egy-egy fahéjas süteménnyel vagy egy tál kurkumás rizzsel van, hanem a napi rendszerességgel szedett étrend-kiegészítőkkel.
A fahéj sokak kedvence zabkására szórva vagy kávéba keverve. Ha azonban kapszula formájában, nagyobb dózisban szedjük, már óvatosabbnak kell lennünk. A fahéj fő hatóanyaga, a cinnamaldehid képes beindítani a májban azokat az enzimeket, amelyek a gyógyszerek lebontásáért felelősek. Ez azt jelenti, hogy a szedett gyógyszer túl gyorsan kiürülhet a szervezetből, vagyis egyszerűen nem fog hatni. Ez különösen veszélyes lehet véralvadásgátlók szedése esetén, hiszen így megnőhet a vérzés kockázata. A fahéj veszélyei közé tartozik, hogy hatással van a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, sőt antidepresszánsokra felírt gyógyszerekre is. Ráadásul nem mindegy, milyen típusú fahéjról beszélünk: az olcsóbb, bolti változat (Cassia) nagy mennyiségben májkárosító kumarint tartalmazhat, míg a drágább, „valódi” fahéjban (Ceylon) kevesebb található ebből a vegyületből.
A kurkuma nagyon népszerű, főleg gyulladáscsökkentő hatása miatt. A benne található kurkumin azonban befolyásolhatja a májműködést, ezáltal a gyógyszerek lebontását is. Kutatások szerint a kurkuma hatással lehet vérnyomáscsökkentőkre, antidepresszánsokra, kemoterápiás szerekre, sőt az antibiotikumokra is. Habár a curry-ben lévő mennyiség valószínűleg nem árt, a kurkuma-kapszulákkal már más a helyzet.
Egy amerikai eset például tragédiával végződött: egy 62 éves nő, aki kurkuma-kivonatot szedett ízületi panaszaira, súlyos májkárosodást szenvedett, és életét vesztette. A kutatók szerint a kurkuma és a nő gyógyszerei együtt idézhették elő a halálos kimenetelű májelégtelenséget.
Ha ez nem lenne elég, a kurkuma csökkentheti a vércukorszintet is, így a cukorbetegek számára különösen kockázatos lehet, ha ezzel együtt szedik a gyógyszereiket vagy adagolják az inzulinjukat.
A gyömbér szintén egy klasszikus hétköznapi fűszer, amely sok mindenre jó: enyhíti a hányingert, serkenti az emésztést és erősíti az immunrendszert. Ahogy a korábbi fűszereknél, úgy ebben az esetben is a dózis számít. A gyömbér is véralvadásgátló hatású lehet, így fokozhatja a vérzések esélyét, ha például vérhígítót szedsz. Emellett a vércukorszintet is csökkentheti, ami a cukorbetegek gyógyszeres kezelését befolyásolhatja. Egyes kutatások szerint a gyömbér aktív vegyületei a fahéjhoz hasonlóan szintén hatással vannak arra, hogy mennyi ideig és hogyan hat egy gyógyszer a szervezetben – különösen ha nagy mennyiségben, koncentrált formában, például italokban vagy kapszulákban fogyasztjuk.
Nem arról van szó, hogy ezeket a fűszereket száműzni kell a konyhából. A fahéjas zabkása, a gyömbéres tea vagy a kurkumás rizs nem jelent veszélyt az egészséges emberekre. A baj ott kezdődik, amikor valaki naponta szed ilyen kivonatokat, gyakran többfélét is egyszerre, miközben vényköteles gyógyszert is szed. Tehát ha bármilyen krónikus betegségre gyógyszert szedsz, minden esetben egyeztess az orvosoddal, mielőtt bevezetnél természetes étrend-kiegészítőket!
