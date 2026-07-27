VV Seherezádé: „A kisfiunkkal lett igazán kerek az életünk”

A kisfiuk születésével vált teljessé az egykori valóságshow-sztár, VV Seherezádé és a párja élete. Bár a pici érkezése az egész eddigi életüket fenekestül felforgatta, a boldog édesanya imádja a megváltozott mindennapokat.

VV Seherezádé férje Kultsár Norbert, valamint közös kisfiuk Noah

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

VV Seherezádé szerint kisfia, Noah érkezésével vált teljessé a családjuk.

A kisfiát szeretné szabadon nevelni, miközben fontosnak tartja a tanulást és a sportot.

A család nemrég bevállalt egy nagy közös utazást is.

A második babát is tervezik, de a családbővítéssel még várnak.

VV Seherezádé az anyaságról vallott

„Amióta anya lettem, az empátiám a végletekig fokozódott. Nem idealizálom ezt az időszakot, mert a hasfájós napok és a brutális alvásmegvonás miatt teljesen kimerültünk, ennek ellenére az életemet adnám Noah-ért. Csodás éveink voltak kettesben a férjemmel, de a kisfiunkkal lett igazán kerek az életünk” – kezdte a hot!-nak.

Bár az édesanya semmiképpen sem szeretné korlátozni a kisfiát, egyetlen dolgot mégis elengedhetetlennek tart a jövőre nézve.

„Egyáltalán nem szeretném szabályozni és elvárások közé szorítani a gyermekünket. A belső értékeket és a tudást viszont fontosnak tartom: szeretném, ha nyelveket tanulna, mellette pedig zongorázna vagy teniszezne. Ám ha a mindennapokban olyan ügyetlenke lesz, mint én, biztosan nem ripakodok rá.”

„A gyerek mellett elengedhetetlen a kettesben töltött idő”

VV Seherezádé családja nemrég egy hatalmas kalandba vágott bele: útra keltek a mindössze tíz hónapos picivel.

„Bejártuk Toszkánát és Velencét, Szlovéniában pedig még sátraztunk is. Bevallom, az indulás előtt nagyon féltem, és minden forgatókönyvet leforgattam a fejemben. Végül minden várakozásunkat felülmúlta az utazás, mert a kisfiunk zseniálisan alkalmazkodott. Teljesen kinyílt számára a világ, a hajón még csajozott is: nagyokat kacsintott a kislányokra” – mesélte nevetve az édesanya a gyereknevelésről.

A szülői feladatok mellett a kettesben töltött időre igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni, még ha a logisztika nem is mindig egyszerű.

„A gyerek mellett elengedhetetlen a kettesben töltött idő. A házasságunknak rengeteget adnak ezek a lopott pillanatok, mert ilyenkor újra férj és feleség lehetünk, nem csak anya és apa. Sajnos a rövid randikat is nehéz megszervezni, így ritkán adódik rá alkalom. A mamára szerencsére rábízhatjuk a picit; ilyenkor elmegyünk teniszezni, squashol­ni vagy koktélozni, de volt már két olyan alkalom is, hogy egy éjszakára el tudtunk szökni. Nyilván ezek az alkalmak vagy események logisztikát igényelnek.”