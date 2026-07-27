VV Seherezádé: „A kisfiunkkal lett igazán kerek az életünk”

A kisfiuk születésével vált teljessé az egykori valóságshow-sztár, VV Seherezádé és a párja élete. Bár a pici érkezése az egész eddigi életüket fenekestül felforgatta, a boldog édesanya imádja a megváltozott mindennapokat.
„Amióta anya lettem, az empátiám a végletekig fokozódott. Nem idealizálom ezt az időszakot, mert a hasfájós napok és a brutális alvásmegvonás miatt teljesen kimerültünk, ennek ellenére az életemet adnám Noah-ért. Csodás éveink voltak kettesben a férjemmel, de a kisfiunkkal lett igazán kerek az életünk” – kezdte a hot!-nak.
Bár az édesanya semmiképpen sem szeretné korlátozni a kisfiát, egyetlen dolgot mégis elengedhetetlennek tart a jövőre nézve.
„Egyáltalán nem szeretném szabályozni és elvárások közé szorítani a gyermekünket. A belső értékeket és a tudást viszont fontosnak tartom: szeretném, ha nyelveket tanulna, mellette pedig zongorázna vagy teniszezne. Ám ha a mindennapokban olyan ügyetlenke lesz, mint én, biztosan nem ripakodok rá.”
VV Seherezádé családja nemrég egy hatalmas kalandba vágott bele: útra keltek a mindössze tíz hónapos picivel.
„Bejártuk Toszkánát és Velencét, Szlovéniában pedig még sátraztunk is. Bevallom, az indulás előtt nagyon féltem, és minden forgatókönyvet leforgattam a fejemben. Végül minden várakozásunkat felülmúlta az utazás, mert a kisfiunk zseniálisan alkalmazkodott. Teljesen kinyílt számára a világ, a hajón még csajozott is: nagyokat kacsintott a kislányokra” – mesélte nevetve az édesanya a gyereknevelésről.
A szülői feladatok mellett a kettesben töltött időre igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni, még ha a logisztika nem is mindig egyszerű.
„A gyerek mellett elengedhetetlen a kettesben töltött idő. A házasságunknak rengeteget adnak ezek a lopott pillanatok, mert ilyenkor újra férj és feleség lehetünk, nem csak anya és apa. Sajnos a rövid randikat is nehéz megszervezni, így ritkán adódik rá alkalom. A mamára szerencsére rábízhatjuk a picit; ilyenkor elmegyünk teniszezni, squasholni vagy koktélozni, de volt már két olyan alkalom is, hogy egy éjszakára el tudtunk szökni. Nyilván ezek az alkalmak vagy események logisztikát igényelnek.”
Az édesanya nem tagadja: a szülés annyira igénybe vette a szervezetét, hogy a regenerálódáshoz még sok pihenésre van szüksége.
„A szülés után lelkileg és testileg annyira kimerültem, hogy az első időszakból semmire sem emlékszem. Az elmúlt tíz hónap olyan volt számomra, mintha kiköpött volna a centrifuga. Mivel a családtagok messzebb élnek, így leginkább magamra számíthattam. Nem kértem segítséget, mert úgy voltam vele, hogy egy gyerekkel egyedül is el kell boldogulnom. Most már ezt teljesen máshogy látom és másképp csinálnám”
„A második baba egyelőre még várat magára, hiszen a következő egy évet szeretném aktívan és tartalmasan megélni Noah-val. Legkorábban jövő augusztusban tervezzük a családbővítést. Tréfásan megjegyeztem már többször, hogy talán egy kicsit nyugodtabb csillagjegynek örülnék, mert a saját élményeim alapján az Oroszlány jeggyel sok intenzív pillanat jutott nekünk. Nagyon karizmatikus, csodálatos és sugárzó baba, de gyakorlatilag egy teljes munkaidős érzelmi rendezvény! De természetesen egyetlen dolog számít igazán: hogy egészséges legyen a baba, és boldogan érkezzen hozzánk” – mesélte Kultsár Vivien.
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