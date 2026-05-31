Sült csirkecomb salátával tányéron

Ráncos és szottyadt a csirkecomb másnap? Így teheted ismét ropogóssá

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 17:15
házi praktika, airfryer, toptippek, sült csirkecomb
Biztos neked is ismerős a helyzet, amikor a mennyei ízű, szaftos csirkecomb másnapra gumiszerű és ehetetlen állagú lesz. Cikkünkben leleplezzük, hogyan teheted újra ropogóssá a korábbi napokban sült csirkecombot. Elég néhány mozdulat, és újra összefut tőle a nyál a szádban.
E. R. A.
A szerző cikkei
  • A roppanós sült csirkecomb bőre másnapra elkerülhetetlenül szottyadtá válik.
  • Három konyhai trükkel az elnyűtt bőr ismét roppanóssá tehető.
  • A titok egyszerű használati tárgyak bevetésén múlik.

Nem kell méregdrága alapanyagokra költened, és különleges konyhai gépekre sem lesz szükséged, hogy a hűtőből elővett, másnapi sült csirkecomb bőre visszanyerje a sütés utáni ropogós állagát. Erre a célra három egyszerű házi trükköt mutatunk, amelyeket ha kipróbálsz, a csirke bőre garantáltan újra ropogós lesz

A sült csirkecomb ropogós állaga néhány ügyes trükkel visszahozható. Illusztráció: chromanium / Shutterstock

Mi a ropogós sült csirkecomb titka? 

Elég néhány mozdulat sütés előtt, és a csirkecomb bőre nemcsak a vasárnapi ebédnél fog hihetetlenül ropogni, hanem másnapra is megőrzi tökéletes textúráját. Ha megfogadod az alábbi tippeket, örökre búcsút inthetsz a szottyadt és ráncos sült csirkecombnak.

Sütőpor

Hogy tökéletes legyen a sült csirke, sütés előtt keverj a fűszersóba egy csipet sütőport, és dörzsöld be jól a nyers húst. A sütőpor miatt megváltozik a csirkebőr PH értéke, ennek következtében lebontódnak a fehérjék. A csirkecomb a sütőben így olyan folyamatokon megy át, amelyek hatására a bőrön gázbuborékok keletkeznek, így az rendkívül roppanós lesz, a textúra pedig tartós marad.

Hústű és papírtörlő

A bőr azért válik rágóssá, mert az alatta lévő zsír nem tud teljesen kisülni, a hús pedig magába zárja a nedvességet. Ezt elkerülendő a csirkecombok sütése előtt töröld szárazra azokat egy tiszta papírtörlővel. Utána fogj egy hústűt, és finoman böködd meg több helyen a bőrt, a húsba viszont ne szúrd bele mélyen! A felesleges zsír így sütéskor könnyen kifolyik, a csirke bőre pedig szinte extrán ropogósra sül. Hűtőben tárolva másnapra is jobb állagú marad.

Airfryer

A másik legnagyobb hibát a legtöbben a kész étel melegítésekor követik el. Sose melegítsd mikróban a másnapi csirkecombot! A húsban lévő maradék nedvesség olyankor gőzzé válik, és belülről eláztatja a bőrt, szottyadtá és élvezhetetlenné téve azt. 

Mikró helyett indítsd be a légkeveréses sütőd 180-200 fokon: 8-10 perc alatt a száraz levegő újra kisüti a felszíni zsírt. Pillanatok alatt újra friss és roppanós lesz a csirkecomb! 

Tudtad? Sült kolbászt is készíthetsz airyfryerben. Játszd le a videót, hogy megtudd a részleteket:

