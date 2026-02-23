Ennyi ideig áll csak el a csirkemell a fagyasztóban

A csirkehús a fagyasztóban hónapokig is eláll, de a minősége számottevően romolhat.

A légmentes csomagolás és a stabil -18 °C segít megőrizni a hús minőségét.

Kiolvasztás után szag, szín és állag alapján dönts – ami gyanús, azt inkább dobd ki.

A csirkehús lefagyasztása meghosszabbítja ugyan az élelmiszer felhasználhatósági idejét, de nem örökre. A csirkehús minősége, íze, állaga idővel romlik, még akkor is, ha mínusz 18 fokon pihen. Nézzük, mire érdemes figyelni, hogy ne csak biztonságos legyen az étel elfogyasztása, hanem ízletes is maradjon a hús.

A csirkehús lefagyasztása során érdemes figyelni, hogy mínusz 18 Celsius-fokon tároljuk.

Fotó: Pablo Santos Somos / shutterstock

Csirkehús lefagyasztása: eddig áll el valójában

A megfelelően csomagolt, folyamatosan -18 °C-on tárolt csirkehús biztonságosan fogyasztható hosszú ideig, a „biztonságos” azonban nem egyenlő a „finommal”. Általános irányelvek szerint:

Egész nyers csirke: 8–12 hónapig;

8–12 hónapig; Csirkemell, comb, darabolt részek: 6–9 hónapig;

6–9 hónapig; Darált hús: 3–4 hónapig;

3–4 hónapig; Elkészített, sült csirke: 2–3 hónapig tartható el.

A felsorolt időintervallumoknál a csirkehús technikailag tovább is maradhat mélyhűtőben, de fél év után már érezhetően romolhat az állag, kiszáradhat a hús, és megjelenhet a jellegzetes „fagyasztóíz”.

Mitől romlik meg a csirkehús a mélyhűtőben?

A fagyasztás lelassítja a baktériumok szaporodását, de nem állítja meg az időt. A fagyasztott termékeknek ét fő ellensége van:

1. A levegő: ha a csirkehús nincs légmentesen csomagolva, könnyen kiszárad. A jégkristályok roncsolják a rostokat, és amikor a hús kiolvad, levet ereszt, veszít a szaftosságából.

2. A hőmérséklet-ingadozás: ha gyakran nyitogatjuk a fagyasztót, vagy nem tart stabilan -18 °C körül, az apró felengedések és visszafagyások szintén rontják a minőséget.

Így fagyaszd le, hogy tényleg sokáig elálljon

Ha szeretnéd a lehető leghosszabb ideig úgy lefagyasztani a csirkét, hogy ne romoljon annak minősége, a megfelelő csomagolás kulcsfontosságú.

Használj vastag fagyasztózacskót vagy jól záródó dobozt.

Nyomd ki a lehető legtöbb levegőt a csomagolásból.

Írd rá a dátumot.

Porciózva fagyaszd le, hogy ne kelljen az egészet kiolvasztani.

A jól csomagolt hús akár hónapokkal tovább megőrzi a minőségét, mint a lazán becsúsztatott, gyári tálcás változat.