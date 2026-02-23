Ennyi ideig áll csak el a csirkemell a fagyasztóban

A csirkehús lefagyasztása meghosszabbítja ugyan az élelmiszer felhasználhatósági idejét, de nem örökre. A csirkehús minősége, íze, állaga idővel romlik, még akkor is, ha mínusz 18 fokon pihen. Nézzük, mire érdemes figyelni, hogy ne csak biztonságos legyen az étel elfogyasztása, hanem ízletes is maradjon a hús.
A megfelelően csomagolt, folyamatosan -18 °C-on tárolt csirkehús biztonságosan fogyasztható hosszú ideig, a „biztonságos” azonban nem egyenlő a „finommal”. Általános irányelvek szerint:
A felsorolt időintervallumoknál a csirkehús technikailag tovább is maradhat mélyhűtőben, de fél év után már érezhetően romolhat az állag, kiszáradhat a hús, és megjelenhet a jellegzetes „fagyasztóíz”.
A fagyasztás lelassítja a baktériumok szaporodását, de nem állítja meg az időt. A fagyasztott termékeknek ét fő ellensége van:
1. A levegő: ha a csirkehús nincs légmentesen csomagolva, könnyen kiszárad. A jégkristályok roncsolják a rostokat, és amikor a hús kiolvad, levet ereszt, veszít a szaftosságából.
2. A hőmérséklet-ingadozás: ha gyakran nyitogatjuk a fagyasztót, vagy nem tart stabilan -18 °C körül, az apró felengedések és visszafagyások szintén rontják a minőséget.
Ha szeretnéd a lehető leghosszabb ideig úgy lefagyasztani a csirkét, hogy ne romoljon annak minősége, a megfelelő csomagolás kulcsfontosságú.
A jól csomagolt hús akár hónapokkal tovább megőrzi a minőségét, mint a lazán becsúsztatott, gyári tálcás változat.
Kiolvasztás után figyelj az érzékszerveidre. Ha a csirkehús:
akkor inkább ne kockáztass. A fagyasztás nem teszi örökéletűvé az alapanyagot, és ha valami gyanús, nem éri meg az egészségeddel játszani.
Fontos megjegyezni, hogy a kiolvasztott csirkehúst tilos nyersen visszafagyasztani. Ha maradna belőle, süsd meg, és úgy tedd vissza a mélyhűtőbe.
A szavatossági időt nem lehet a végtelenségig kitolni. Hogy pontosan meddig áll el a csirke a fagyasztóban, az függ attól, mennyire tudatosan pakolod el a terméket és milyen pontosan követed nyomon a fagyasztási időt. Ha időközönként ránézel a készleteidre, nem érhet meglepetés.
