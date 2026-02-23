Ennyi ideig áll csak el a csirkemell a fagyasztóban

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 16:45
Vettél egy nagyobb adag csirkemellet akciósan, bedobtad a mélyhűtőbe, aztán hetekkel, hónapokkal később ott állsz a nyitott ajtó előtt, hogy vajon jó-e még? Hogy pontosan meddig áll el a csirkehús a mélyhűtőben és mennyire biztonságos a csirkehús lefagyasztása, sokkal gyakoribb kérdések, mint hinnénk – a válasz pedig nem mindig az, amire elsőre gondolnánk.
  • A csirkehús a fagyasztóban hónapokig is eláll, de a minősége számottevően romolhat.
  • A légmentes csomagolás és a stabil -18 °C segít megőrizni a hús minőségét.
  • Kiolvasztás után szag, szín és állag alapján dönts – ami gyanús, azt inkább dobd ki.

A csirkehús lefagyasztása meghosszabbítja ugyan az élelmiszer felhasználhatósági idejét, de nem örökre. A csirkehús minősége, íze, állaga idővel romlik, még akkor is, ha mínusz 18 fokon pihen. Nézzük, mire érdemes figyelni, hogy ne csak biztonságos legyen az étel elfogyasztása, hanem ízletes is maradjon a hús.

Csirkehús lefagyasztása
A csirkehús lefagyasztása során érdemes figyelni, hogy mínusz 18 Celsius-fokon tároljuk.
Fotó: Pablo Santos Somos / shutterstock

Csirkehús lefagyasztása: eddig áll el valójában

A megfelelően csomagolt, folyamatosan -18 °C-on tárolt csirkehús biztonságosan fogyasztható hosszú ideig, a „biztonságos” azonban nem egyenlő a „finommal”. Általános irányelvek szerint:

  • Egész nyers csirke: 8–12 hónapig;
  • Csirkemell, comb, darabolt részek: 6–9 hónapig;
  • Darált hús: 3–4 hónapig;
  • Elkészített, sült csirke: 2–3 hónapig tartható el.

A felsorolt időintervallumoknál a csirkehús technikailag tovább is maradhat mélyhűtőben, de fél év után már érezhetően romolhat az állag, kiszáradhat a hús, és megjelenhet a jellegzetes „fagyasztóíz”.

Mitől romlik meg a csirkehús a mélyhűtőben?

A fagyasztás lelassítja a baktériumok szaporodását, de nem állítja meg az időt. A fagyasztott termékeknek ét fő ellensége van:

1. A levegő: ha a csirkehús nincs légmentesen csomagolva, könnyen kiszárad. A jégkristályok roncsolják a rostokat, és amikor a hús kiolvad, levet ereszt, veszít a szaftosságából.  

2. A hőmérséklet-ingadozás: ha gyakran nyitogatjuk a fagyasztót, vagy nem tart stabilan -18 °C körül, az apró felengedések és visszafagyások szintén rontják a minőséget.

Így fagyaszd le, hogy tényleg sokáig elálljon

Ha szeretnéd a lehető leghosszabb ideig úgy lefagyasztani a csirkét, hogy ne romoljon annak minősége, a megfelelő csomagolás kulcsfontosságú.

  • Használj vastag fagyasztózacskót vagy jól záródó dobozt.
  • Nyomd ki a lehető legtöbb levegőt a csomagolásból.
  • Írd rá a dátumot.
  • Porciózva fagyaszd le, hogy ne kelljen az egészet kiolvasztani.

A jól csomagolt hús akár hónapokkal tovább megőrzi a minőségét, mint a lazán becsúsztatott, gyári tálcás változat.

Honnan tudod, hogy már nem jó?

Kiolvasztás után figyelj az érzékszerveidre. Ha a csirkehús:

  • szürkés, foltos;
  • kellemetlen, savanykás szagú;
  • nyálkás tapintású,

akkor inkább ne kockáztass. A fagyasztás nem teszi örökéletűvé az alapanyagot, és ha valami gyanús, nem éri meg az egészségeddel játszani.

Fontos megjegyezni, hogy a kiolvasztott csirkehúst tilos nyersen visszafagyasztani. Ha maradna belőle, süsd meg, és úgy tedd vissza a mélyhűtőbe.

A szavatossági időt nem lehet a végtelenségig kitolni. Hogy pontosan meddig áll el a csirke a fagyasztóban, az függ attól, mennyire tudatosan pakolod el a terméket és milyen pontosan követed nyomon a fagyasztási időt. Ha időközönként ránézel a készleteidre, nem érhet meglepetés.

