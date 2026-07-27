Megrázó fotó: így nézne ki ma a 37 éves Till Tamás

2000. május 28-án, bő 26 évvel ezelőtt egyik pillanatról a másikra vett 180 fokos fordulatot a bajai Till Tamás szüleinek élete: szeretett kisfiuknak ugyanis ekkor veszett nyoma. A gyermek ügyének története jól ismert: több mint két évtizeden keresztül nem történt igazi előrelépés a nyomozás során, aztán 2024 júniusában, egy bejelentés nyomán a rendőrség egy tanya melléképületében, az aljzatbeton alatt elásva megtalálta a kisfiú földi maradványait. Ekkorra egyértelműen bebizonyosodott: kegyetlen gyilkosság áldozata lett. Nem sokkal később a hatóságok látókörébe került Fehér János, aki ellen végül idén januárban emeltek vádat.

Till Tamást végül 2024 decemberében helyezhették végső nyugalomra

Fotó: MW

Szülei máig igyekeznek életben tartani Till Tamás emlékét

Till Tamást végül az eltűnése után 24 és fél évvel, 2024. december 5-én helyezhették szülei végső nyugalomra Baján. A házaspár a mai napig mindent megtesz, hogy életben tartsa kisfiuk emlékét. Tamás július 19-én töltötte volna be a 37. életévét. A szülők egy megható posztban, valamint egy olyan fotóval emlékeztek meg a jeles napról, ami megmutatja, hogy nézne ki a fiuk, ha nem történt volna meg a tragédia.

"Vigyázzanak rád az angyalok, hiányod senki és semmi nem tudja pótolni szívünkben" – írta Tamás édesanyja, Katalin a Facebookon.

Senki és semmi nem tudja őt pótolni, mindörökké a szívünkben őrizzük az emlékét. Nagyon szerette az állatokat és már egészen kiskorában megfogalmazta, hogy erdész szeretne lenni. Ez viszont már csak egy örökké beteljesületlen álom maradt számára. Nekünk mindig az a kisfiú marad, így is emlékezünk rá, a megszerkesztett fotó után sem tudjuk felnőttként elképzelni

– jelentette ki a Blikknek Tamás édesapja, Till Mátyás, míg az édesanya ezt tette hozzá:

"Mint minden gyermek, ő is nagyon várta a születésnapjait. Olyankor mindig vittünk be neki tortát az óvodába, később pedig az iskolába. Mivel járt lovagolni, nagyon szeretett volna lovaglócsizmát, amit persze meg is kapott tőlünk szegény. Ezek mára csak kedves emlékek maradtak..."

Till Tamás feltételezett gyilkosa exkluzív interjút adott a Borsnak: