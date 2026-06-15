Ne ragadj le a lekvárnál: brutáljó ribizlis receptek, amiket eddig biztos nem ismertél

Ez a savanykás, frissítő, nyári gyümölcs szinte bármilyen ételt fel tud dobni. Legyen szó sós fogásokról, vagy egy desszertről, a ribizli tuti, hogy egy teljesen új ízvilágot csempész a vasárnapi menübe. Próbáld ki ezeket a különleges ribizlis recepteket, és tuti, hogy többet nem pazarlod szörpre az idei termést!

4 különleges ribizlis recept / Fotó: Orest lyzhechka / Shutterstock

A ribizlis csirkemellrolád különleges ízvilágot ad a húsnak.

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4 különleges ribizlis recept

Ribizlis csirkemellrolád

Egy ínycsiklandó ötlet a húsételek kedvelőinek: a szaftos csirkemell egy friss, savanykás ribizlivel megbolondított formában.

Hozzávalók:

80 dkg csirkemellfilé

30 dkg ribizli

15 dkg tehéntúró

5 dl fehérbor

2 ek kristálycukor

1 ek balzsamecet

kakukkfű

olívaolaj

só

bors

Elkészítés:

A megmosott, szárazra törölt csirkemellfiléket zsebesre vágjuk, kiklopfoljuk, és 2-3 órán át pácoljuk bor, olívaolaj és balzsamecet keverékében. A túrót sózzuk, borsozzuk, krémesre keverjük, majd a húsra kenjük, megszórjuk ribizli és kakukkfű felével, feltekerjük, spárgával rögzítjük, és forró olajon fehéredésig pirítjuk. Ezután 180 fokon 40-50 percig sütjük, közben többször meglocsoljuk a páclével. A kész húst pihentetjük, majd a szószhoz a bort, cukrot, ribizlit és pecsenyelét összefőzzük, sűrítjük, átszűrjük, a felszeletelt húsra öntjük. Rizzsel vagy spagettivel tálaljuk.

Rote Grütze süti – piros gyümölcsökkel

Hozzávalók:

4 db tojás

22.5 dkg cukor

2 dl olaj

33 dkg liszt

0.5 csomag sütőpor

2 dl gyümölcslé

cseresznye

1 csomag zselatin

0.5 dl víz

ízlés szerint cukor

ízlés szerint citromlé

6 dl tejszín

kevés porcukor

3 csomag habfixáló

1 csomag vajas keksz

0.5 dl cseresznye leve

eper

szeder

málna

áfonya

ribizli

Elkészítés:

A tojást a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk az olajat, lisztet, sütőport, majd a gyümölcslevet, és sütőpapírral bélelt tepsiben 15-20 perc alatt megsütjük. A vizet vagy gyümölcslevet cukorral szirupossá főzzük, sorban hozzáadjuk a gyümölcsöket, az epret, szedret és málnát összenyomkodjuk, a ribizlit utoljára tesszük bele. Egyszer felforraljuk, majd feloldjuk benne a zselatint. Ízesítjük cukorral és citromlével, és hagyjuk kihűlni. A tejszínhabot porcukorral és habfixálóval keményre verjük, majd rétegezzük a süteményt: tészta, gyümölcsmassza, tejszínhab és vajas keksz sorrendben. Végül 2-3 órát hűtjük, hogy a keksz megpuhuljon.

Török töltött paprika (Dolma)

Hozzávalók:

1 kg zöldpaprika

5 dkg fenyőmag

5 dkg ribizli (szárított)

2 fej vöröshagyma

2 pohár rizs

1 pohár olívaolaj

1 evőkanál fahéj

1.5 evőkanál menta (szárított )

1 kávéskanál feketebors

1 kávéskanál szegfűbors

1 db citrom leve

só

néhány paradicsom

Elkészítés:

A rizst hideg vízzel megmossuk, langyos vízben fél órát állni hagyjuk, majd leszűrjük. Az olajon rózsaszínre pirítjuk a fenyőmagot, hozzáadjuk a vöröshagymát, sózzuk, megfonnyasztjuk, majd belekeverjük a rizst és a szárított ribizlit. Fűszerezzük fahéjjal, mentával, feketeborssal, szegfűborssal és kockacukorral, addig hevítjük, míg a rizs fehér lesz. Meglocsoljuk citromlével, felöntjük forró vízzel, és fedő alatt kis lángon megfőzzük. Közben megtisztítjuk, sózzuk a paprikákat, 3/4-ig megtöltjük a rizses keverékkel. A paradicsomból sapkákat vágunk, a paprikákra helyezzük, majd állítva egy lábosba rakjuk, és annyi vízzel öntjük fel, hogy félig ellepje. Meglocsoljuk olívaolajjal és citromlével, és fedő alatt kis lángon 35-40 perc alatt el is készül a dolma.

Édes zsemle