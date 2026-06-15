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Ne ragadj le a lekvárnál: brutáljó ribizlis receptek, amiket eddig biztos nem ismertél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors desszert
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 12:45
recepthozzávalókbogyós gyümölcs
A gyümölcs, ami mindenki szerint egyet jelent a házi lekvárral vagy szörppel, pedig rengeteg ételben megállja a helyét. 4 izgalmas ribizlis recept, amivel eddig még nem találkoztál 
Ripszám Boglárka
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Ez a savanykás, frissítő, nyári gyümölcs szinte bármilyen ételt fel tud dobni. Legyen szó sós fogásokról, vagy egy desszertről, a ribizli tuti, hogy egy teljesen új ízvilágot csempész a vasárnapi menübe. Próbáld ki ezeket a különleges ribizlis recepteket, és tuti, hogy többet nem pazarlod szörpre az idei termést!

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4 különleges ribizlis recept / Fotó: Orest lyzhechka /  Shutterstock 
  • A ribizlis csirkemellrolád különleges ízvilágot ad a húsnak.
  • A Rote Grütze süti az édesszájúak kedvence lehet.
  • A török töltött paprika igazi ételkülönlegesség.
  • A ribizlis édes zsömle megunhatatlan ízélményt nyújthat a mindennapokra.

4 különleges ribizlis recept

Ribizlis csirkemellrolád 

Egy ínycsiklandó ötlet a húsételek kedvelőinek: a szaftos csirkemell egy friss, savanykás ribizlivel megbolondított formában. 

Hozzávalók: 

  • 80 dkg csirkemellfilé 
  • 30 dkg ribizli 
  • 15 dkg tehéntúró 
  • 5 dl fehérbor 
  • 2 ek kristálycukor 
  • 1 ek balzsamecet 
  • kakukkfű 
  • olívaolaj 
  • só 
  • bors 

Elkészítés: 

  1. A megmosott, szárazra törölt csirkemellfiléket zsebesre vágjuk, kiklopfoljuk, és 2-3 órán át pácoljuk bor, olívaolaj és balzsamecet keverékében. 
  2. A túrót sózzuk, borsozzuk, krémesre keverjük, majd a húsra kenjük, megszórjuk ribizli és kakukkfű felével, feltekerjük, spárgával rögzítjük, és forró olajon fehéredésig pirítjuk. 
  3. Ezután 180 fokon 40-50 percig sütjük, közben többször meglocsoljuk a páclével. 
  4. A kész húst pihentetjük, majd a szószhoz a bort, cukrot, ribizlit és pecsenyelét összefőzzük, sűrítjük, átszűrjük, a felszeletelt húsra öntjük. 
  5. Rizzsel vagy spagettivel tálaljuk. 

Rote Grütze süti – piros gyümölcsökkel 

Hozzávalók: 

  • 4 db tojás 
  • 22.5 dkg cukor 
  • 2 dl olaj 
  • 33 dkg liszt 
  • 0.5 csomag sütőpor 
  • 2 dl gyümölcslé 
  • cseresznye
  • 1 csomag zselatin 
  • 0.5 dl víz 
  • ízlés szerint cukor 
  • ízlés szerint citromlé
  • 6 dl tejszín 
  • kevés porcukor 
  • 3 csomag habfixáló 
  • 1 csomag vajas keksz 
  • 0.5 dl cseresznye leve 
  • eper 
  • szeder 
  • málna 
  • áfonya 
  • ribizli 

Elkészítés: 

  1. A tojást a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk az olajat, lisztet, sütőport, majd a gyümölcslevet, és sütőpapírral bélelt tepsiben 15-20 perc alatt megsütjük. 
  2. A vizet vagy gyümölcslevet cukorral szirupossá főzzük, sorban hozzáadjuk a gyümölcsöket, az epret, szedret és málnát összenyomkodjuk, a ribizlit utoljára tesszük bele. 
  3. Egyszer felforraljuk, majd feloldjuk benne a zselatint. 
  4. Ízesítjük cukorral és citromlével, és hagyjuk kihűlni. 
  5. A tejszínhabot porcukorral és habfixálóval keményre verjük, majd rétegezzük a süteményt: tészta, gyümölcsmassza, tejszínhab és vajas keksz sorrendben. 
  6. Végül 2-3 órát hűtjük, hogy a keksz megpuhuljon. 

Török töltött paprika (Dolma) 

Hozzávalók: 

  • 1 kg zöldpaprika
  • 5 dkg fenyőmag 
  • 5 dkg ribizli (szárított)
  • 2 fej vöröshagyma
  • 2 pohár rizs 
  • 1 pohár olívaolaj 
  • 1 evőkanál fahéj 
  • 1.5 evőkanál menta (szárított ) 
  • 1 kávéskanál feketebors 
  • 1 kávéskanál szegfűbors 
  • 1 db citrom leve
  • só 
  • néhány paradicsom 

Elkészítés: 

  1. A rizst hideg vízzel megmossuk, langyos vízben fél órát állni hagyjuk, majd leszűrjük. 
  2. Az olajon rózsaszínre pirítjuk a fenyőmagot, hozzáadjuk a vöröshagymát, sózzuk, megfonnyasztjuk, majd belekeverjük a rizst és a szárított ribizlit
  3. Fűszerezzük fahéjjal, mentával, feketeborssal, szegfűborssal és kockacukorral, addig hevítjük, míg a rizs fehér lesz. 
  4. Meglocsoljuk citromlével, felöntjük forró vízzel, és fedő alatt kis lángon megfőzzük. 
  5. Közben megtisztítjuk, sózzuk a paprikákat, 3/4-ig megtöltjük a rizses keverékkel. A paradicsomból sapkákat vágunk, a paprikákra helyezzük, majd állítva egy lábosba rakjuk, és annyi vízzel öntjük fel, hogy félig ellepje. 
  6. Meglocsoljuk olívaolajjal és citromlével, és fedő alatt kis lángon 35-40 perc alatt el is készül a dolma.

Édes zsemle

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Édes, ribizlis zsemle / Fotó: iuliia_n /  Shutterstock 

Hozzávalók: 

  • 50 dkg liszt 
  • 1 kávéskanál só 
  • 2 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék 
  • 5 dkg cukor/méz
  • 5 dkg margarin 
  • 1 kis csomag instant élesztő 
  • 1.5 dl tej
  • 1 db tojás 
  • 5 dkg ribizli 
  • 1 marék mazsola 
  • 4 ek. tej 
  • 2 ek. porcukor 
  • narancs(héja) 
  • citrom(héja) 

Elkészítés: 

  1. A lisztet, sót, fűszerkeveréket és cukrot összekeverjük, belemorzsoljuk a margarint, hozzáadjuk a tejjel felfuttatott élesztőt, simára kevert tojást, ribizlit, gyümölcshéjat és mazsolát, majd 7-8 perc alatt simára dagasztjuk. 
  2. A tésztát kivajazott tálba tesszük, 2 órát pihentetjük, majd átgyúrjuk. 
  3. 12 zsemlét formázunk, amiket tepsiben 30 percig pihentetünk. 
  4. 180 fokos sütőben 20-30 perc alatt aranybarnára sütjük. 
  5. Miközben sülnek, a tejet porcukorral összeforraljuk, besűrítjük, és a még forró zsemléket ezzel megkenjük. 
  6. Langyosan gyümölccsel, lekvárral vagy tejszínhabbal tálaljuk. 

Ribizli: több, mint lekvár 

A ribizli igazi kincs a konyhában: nemcsak édességekbe, de sós ételekbe is remekül illő bogyós gyümölcs. Karaktert ad a húsoknak, salátáknak, mártásoknak – de egy süteményt vagy péksüteményt is különlegessé tesz. Érdemes kísérletezni vele, mert sokoldalúsága új dimenziókat nyithat meg a mindennapi ételekben is.

Ha mégis maradnál az elronthatatlan klasszikusoknál; készíts rizskochot ribizlimártással:

 

 

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