Ne ragadj le a lekvárnál: brutáljó ribizlis receptek, amiket eddig biztos nem ismertél

Ez a savanykás, frissítő, nyári gyümölcs szinte bármilyen ételt fel tud dobni. Legyen szó sós fogásokról, vagy egy desszertről, a ribizli tuti, hogy egy teljesen új ízvilágot csempész a vasárnapi menübe. Próbáld ki ezeket a különleges ribizlis recepteket, és tuti, hogy többet nem pazarlod szörpre az idei termést!
A ribizlis csirkemellrolád különleges ízvilágot ad a húsnak.
A Rote Grütze süti az édesszájúak kedvence lehet.
A török töltött paprika igazi ételkülönlegesség.
A ribizlis édes zsömle megunhatatlan ízélményt nyújthat a mindennapokra.
4 különleges ribizlis recept
Ribizlis csirkemellrolád
Egy ínycsiklandó ötlet a húsételek kedvelőinek: a szaftos csirkemell egy friss, savanykás ribizlivel megbolondított formában.
Hozzávalók:
80 dkg csirkemellfilé
30 dkg ribizli
15 dkg tehéntúró
5 dl fehérbor
2 ek kristálycukor
1 ek balzsamecet
kakukkfű
olívaolaj
só
bors
Elkészítés:
A megmosott, szárazra törölt csirkemellfiléket zsebesre vágjuk, kiklopfoljuk, és 2-3 órán át pácoljuk bor, olívaolaj és balzsamecet keverékében.
A túrót sózzuk, borsozzuk, krémesre keverjük, majd a húsra kenjük, megszórjuk ribizli és kakukkfű felével, feltekerjük, spárgával rögzítjük, és forró olajon fehéredésig pirítjuk.
Ezután 180 fokon 40-50 percig sütjük, közben többször meglocsoljuk a páclével.
A kész húst pihentetjük, majd a szószhoz a bort, cukrot, ribizlit és pecsenyelét összefőzzük, sűrítjük, átszűrjük, a felszeletelt húsra öntjük.
Rizzsel vagy spagettivel tálaljuk.
Rote Grütze süti – piros gyümölcsökkel
Hozzávalók:
4 db tojás
22.5 dkg cukor
2 dl olaj
33 dkg liszt
0.5 csomag sütőpor
2 dl gyümölcslé
cseresznye
1 csomag zselatin
0.5 dl víz
ízlés szerint cukor
ízlés szerint citromlé
6 dl tejszín
kevés porcukor
3 csomag habfixáló
1 csomag vajas keksz
0.5 dl cseresznye leve
eper
szeder
málna
áfonya
ribizli
Elkészítés:
A tojást a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk az olajat, lisztet, sütőport, majd a gyümölcslevet, és sütőpapírral bélelt tepsiben 15-20 perc alatt megsütjük.
A vizet vagy gyümölcslevet cukorral szirupossá főzzük, sorban hozzáadjuk a gyümölcsöket, az epret, szedret és málnát összenyomkodjuk, a ribizlit utoljára tesszük bele.
Egyszer felforraljuk, majd feloldjuk benne a zselatint.
Ízesítjük cukorral és citromlével, és hagyjuk kihűlni.
A tejszínhabot porcukorral és habfixálóval keményre verjük, majd rétegezzük a süteményt: tészta, gyümölcsmassza, tejszínhab és vajas keksz sorrendben.
Végül 2-3 órát hűtjük, hogy a keksz megpuhuljon.
Török töltött paprika (Dolma)
Hozzávalók:
1 kg zöldpaprika
5 dkg fenyőmag
5 dkg ribizli (szárított)
2 fej vöröshagyma
2 pohár rizs
1 pohár olívaolaj
1 evőkanál fahéj
1.5 evőkanál menta (szárított )
1 kávéskanál feketebors
1 kávéskanál szegfűbors
1 db citrom leve
só
néhány paradicsom
Elkészítés:
A rizst hideg vízzel megmossuk, langyos vízben fél órát állni hagyjuk, majd leszűrjük.
Az olajon rózsaszínre pirítjuk a fenyőmagot, hozzáadjuk a vöröshagymát, sózzuk, megfonnyasztjuk, majd belekeverjük a rizst és a szárított ribizlit.
Fűszerezzük fahéjjal, mentával, feketeborssal, szegfűborssal és kockacukorral, addig hevítjük, míg a rizs fehér lesz.
Meglocsoljuk citromlével, felöntjük forró vízzel, és fedő alatt kis lángon megfőzzük.
Közben megtisztítjuk, sózzuk a paprikákat, 3/4-ig megtöltjük a rizses keverékkel. A paradicsomból sapkákat vágunk, a paprikákra helyezzük, majd állítva egy lábosba rakjuk, és annyi vízzel öntjük fel, hogy félig ellepje.
Meglocsoljuk olívaolajjal és citromlével, és fedő alatt kis lángon 35-40 perc alatt el is készül a dolma.
Édes zsemle
Hozzávalók:
50 dkg liszt
1 kávéskanál só
2 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék
5 dkg cukor/méz
5 dkg margarin
1 kis csomag instant élesztő
1.5 dl tej
1 db tojás
5 dkg ribizli
1 marék mazsola
4 ek. tej
2 ek. porcukor
narancs(héja)
citrom(héja)
Elkészítés:
A lisztet, sót, fűszerkeveréket és cukrot összekeverjük, belemorzsoljuk a margarint, hozzáadjuk a tejjel felfuttatott élesztőt, simára kevert tojást, ribizlit, gyümölcshéjat és mazsolát, majd 7-8 perc alatt simára dagasztjuk.
A tésztát kivajazott tálba tesszük, 2 órát pihentetjük, majd átgyúrjuk.
12 zsemlét formázunk, amiket tepsiben 30 percig pihentetünk.
180 fokos sütőben 20-30 perc alatt aranybarnára sütjük.
Miközben sülnek, a tejet porcukorral összeforraljuk, besűrítjük, és a még forró zsemléket ezzel megkenjük.
Langyosan gyümölccsel, lekvárral vagy tejszínhabbal tálaljuk.
Ribizli: több, mint lekvár
A ribizli igazi kincs a konyhában: nemcsak édességekbe, de sós ételekbe is remekül illő bogyós gyümölcs. Karaktert ad a húsoknak, salátáknak, mártásoknak – de egy süteményt vagy péksüteményt is különlegessé tesz. Érdemes kísérletezni vele, mert sokoldalúsága új dimenziókat nyithat meg a mindennapi ételekben is.
Ha mégis maradnál az elronthatatlan klasszikusoknál; készíts rizskochot ribizlimártással:
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