Így árusíthatunk házi finomságokat a piacon

Ha valaki saját kertjében termelt zöldséget vagy gyümölcsöt árul rendszeresen, mondjuk a piacon, általában őstermelői igazolványra van szüksége. Ez kedvezőbb adózási formát jelenthet, ugyanakkor nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettségekkel jár. Házi készítésű élelmiszerek, például lekvár, savanyúság, szörp értékesítéséhez már gyakran kistermelői regisztráció szükséges. Ilyenkor az élelmiszerbiztonsági szabályok is szigorúbbak.

A piacon történő árusításnak is komoly szabályai vannak / Fotó: TihomirLikov / shutterstock

A piacra sem lehet csak úgy kiülni

Sokan úgy képzelik, hogy elegendő egy asztalt vinni a piacra, és már lehet árusítani. Valójában a legtöbbször helypénzt kell fizetni, és a piac üzemeltetője kérheti a szükséges dokumentumokat, például az őstermelői igazolványt, vállalkozói igazolást, kistermelői nyilvántartást, egészségügyi vagy élelmiszerbiztonsági dokumentációt. Érdemes előre érdeklődni, mert a szabálytalan árusítást a piacfelügyelet vagy a hatóság is bírságolhatja.

Szigorú szabályok

Sütemény, szendvics, savanyúság vagy befőtt árusítása már élelmiszer-forgalmazásnak minősül. Bizonyos termékeket csak engedélyezett helyiségben lehet előállítani, másokat pedig kizárólag megfelelő csomagolással és címkézéssel szabad forgalomba hozni. Különösen veszélyes lehet engedély nélkül hűtést igénylő vagy romlandó élelmiszert értékesíteni, mert egy ételmérgezés esetén komoly jogi következményekkel is számolni kell.

Tartsuk be a határt

Amennyiben a saját kertünkben termett zöldséget, gyümölcsöt árusítjuk magánszemélyként, és az ebből befolyt összeg nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, nem kell adóznunk. Azonban ha rendszeresen kívánunk árusítani, akkor kötelesek vagyunk adószámot kérni és adózni a bevétel után.

A higiénia nem csak ajánlás

A friss élelmiszereknél különösen fontos a tiszta munkaruha, a megfelelő hőmérséklet, a fertőzésveszély kizárása, valamint a tiszta eszközök használata. Sokan otthon készítenek termékeket, de nem gondolnak arra, hogy a konyhánk nem minden esetben felel meg kereskedelmi célú élelmiszer-előállításra.

Vigyázzunk más egészségére!

Ha valaki a saját kertben termett gyümölcsből alkalmanként ad el kisebb mennyiséget, és nem üzletszerűen kereskedik, akkor is felelősséggel tartozhat az általa értékesített termékért. Ha gondatlanságból vagy szándékosan olyan élelmiszert értékesít, amely egészségkárosodást okoz, akár büntetőeljárás is indulhat. Ez különösen akkor merül fel, ha több ember betegszik meg, vagy súlyos egészségkárosodás következik be.