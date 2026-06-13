Így árusíthatunk házi finomságokat a piacon

Ha valaki saját kertjében termelt zöldséget vagy gyümölcsöt árul rendszeresen, mondjuk a piacon, általában őstermelői igazolványra van szüksége. Ez kedvezőbb adózási formát jelenthet, ugyanakkor nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettségekkel jár. Házi készítésű élelmiszerek, például lekvár, savanyúság, szörp értékesítéséhez már gyakran kistermelői regisztráció szükséges. Ilyenkor az élelmiszerbiztonsági szabályok is szigorúbbak.
Sokan úgy képzelik, hogy elegendő egy asztalt vinni a piacra, és már lehet árusítani. Valójában a legtöbbször helypénzt kell fizetni, és a piac üzemeltetője kérheti a szükséges dokumentumokat, például az őstermelői igazolványt, vállalkozói igazolást, kistermelői nyilvántartást, egészségügyi vagy élelmiszerbiztonsági dokumentációt. Érdemes előre érdeklődni, mert a szabálytalan árusítást a piacfelügyelet vagy a hatóság is bírságolhatja.
Sütemény, szendvics, savanyúság vagy befőtt árusítása már élelmiszer-forgalmazásnak minősül. Bizonyos termékeket csak engedélyezett helyiségben lehet előállítani, másokat pedig kizárólag megfelelő csomagolással és címkézéssel szabad forgalomba hozni. Különösen veszélyes lehet engedély nélkül hűtést igénylő vagy romlandó élelmiszert értékesíteni, mert egy ételmérgezés esetén komoly jogi következményekkel is számolni kell.
Amennyiben a saját kertünkben termett zöldséget, gyümölcsöt árusítjuk magánszemélyként, és az ebből befolyt összeg nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, nem kell adóznunk. Azonban ha rendszeresen kívánunk árusítani, akkor kötelesek vagyunk adószámot kérni és adózni a bevétel után.
A friss élelmiszereknél különösen fontos a tiszta munkaruha, a megfelelő hőmérséklet, a fertőzésveszély kizárása, valamint a tiszta eszközök használata. Sokan otthon készítenek termékeket, de nem gondolnak arra, hogy a konyhánk nem minden esetben felel meg kereskedelmi célú élelmiszer-előállításra.
Ha valaki a saját kertben termett gyümölcsből alkalmanként ad el kisebb mennyiséget, és nem üzletszerűen kereskedik, akkor is felelősséggel tartozhat az általa értékesített termékért. Ha gondatlanságból vagy szándékosan olyan élelmiszert értékesít, amely egészségkárosodást okoz, akár büntetőeljárás is indulhat. Ez különösen akkor merül fel, ha több ember betegszik meg, vagy súlyos egészségkárosodás következik be.
Bár elsőre bonyolultnak tűnhet a szabályozás, hosszú távon sokkal biztonságosabb legális keretek között dolgozni. Egy jól működő kistermelői vagy vállalkozói forma biztonságot ad, növeli a vásárlói bizalmat, lehetővé teszi a fejlődést és elkerülhetővé teszi a bírságokat. Sokan később webáruházat nyitnak, rendezvényekre járnak vagy saját márkát építenek. Ehhez pedig szinte elengedhetetlen a rendezett jogi háttér.
Sokan közösségi oldalakon szervezik a piacozást vagy előrendelést, de a hatóság számára a közösségi médiában történő értékesítés is kereskedelmi tevékenység lehet, ha valaki rendszeresen készít és értékesít termékeket nyereségszerzés céljából függetlenül attól, hogy működik-e webáruház. Egy posztban meghirdetett torta vagy házi szörp ugyanúgy ellenőrizhető lehet, mint egy üzlet.
Teljesen más megítélés alá esik az, ha valaki egyszer elad néhány felesleges tárgyat, és más az, amikor rendszeresen készít termékeket eladásra. A hatóságok több dolgot vizsgálhatnak, például a rendszerességet, nyereségszerzést, reklámozást, előrendeléseket, állandó kínálatot.
Az interneten rengetegen árulnak otthon készített tortákat, süteményeket vagy hidegtálakat. Pedig ez az egyik legszigorúbban szabályozott terület. Egy esetleges panasz vagy ételmérgezés után a hatóság gyorsan vizsgálatot indíthat. Egyes élelmiszerek házi konyhából nem is árusíthatók, és a kiszállításra is külön szabályok vonatkozhatnak.
Van, aki abban bízik, hogy kis mennyiségben eladott terméknél nem kell számlát adnia, de ez nem feltétlenül igaz. Ha rendszeres az értékesítés, a számlázás és az adózás általában nem kerülhető el. A NAV külön figyelmet fordít az online kereskedelemre, különösen a közösségi médiában működő árusokra.
Ha valaki interneten keresztül árul termékeket, akkor bizonyos fogyasztóvédelmi szabályokat is be kell tartania. Ilyen lehet például a megfelelő tájékoztatás, az árak egyértelmű feltüntetése, az adatkezelési szabályok, vagy a reklamáció kezelése.
Gyakori érv, hogy valaki csak ismerősöknek készít termékeket. Jogilag azonban ez sem feltétlenül jelent kivételt. Ha rendszeresen történik rendelés, fizetés, reklámozás, vagy ajánlás útján terjed az értékesítés, akkor a hatóság ezt üzletszerű tevékenységnek minősítheti. Különösen igaz ez akkor, ha valaki nyilvános közösségi oldalon hirdet.
Egy kisebb házi vállalkozásnak is figyelnie kell arra, hogyan kezeli a vásárlók személyes adatait. Sokan ezen a területen hibáznak a legtöbbet, mert nem gondolják, hogy rájuk is vonatkoznak az adatvédelmi szabályok.
Bármilyen kicsiben is indul valaki, érdemes már az elején átgondolni, milyen formában szeretne működni, milyen terméket árusít, és milyen szabályok vonatkoznak rá. Egy rendezett, legálisan működő kisvállalkozás sokkal könnyebben fejlődik: webshopot indíthat, pályázatokon indulhat, együttműködéseket köthet, és komolyabb vásárlói bizalmat építhet ki - írja a Fanny magazin.
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