Így vásároltak be 100 éve nagyanyáink a piacokon - Galéria

A régi fényképeket nézegetve könnyű elképzelni, milyen lehetett akkoriban a húsvéti készülődés. A fotókon látható, hogy a piacok ilyenkor zsúfolásig megteltek: mindenki friss tojást, zöldséget, húst és kalácshoz való alapanyagokat keresett.
A húsvét, az év egyik legnagyobb ünnepe volt már száz évvel ezelőtt is. A vidéki és városi hagyományok sokszor eltértek, de egy dolog közös volt: az ünnep előtti nagybevásárlás. Sokan pedig a nyüzsgő piacokon szerezték be az ünnepi alapanyagokat.
Majd ezek után egyes falvakban kereplőkkel űzték a telet vagy épp tojásgurítást rendeztek.
Régen a húsvéti felkészülés elképzelhetetlen volt a vásárcsarnokok és szabadtéri piacok nélkül. Olyan, mára eltűnt helyeken folyt az árusítás, mint a székesfehérvári Hal tér, ahol már a századfordulón is élénk piac működött. Egerben pedig hasonlóan jelentős volt a Kossuth tér környéke, ahol őstermelők kínálták portékáikat, főként friss zöldséget és gyümölcsöt. Mindeközben Budapesten is hosszú sorokban álltak az árusok a piacokon: volt, ahol egymást érték a standok, és főként friss termékeket lehetett beszerezni. Nem csoda, hogy sok család innen vitte haza a húsvéti menühöz szükséges alapanyagokat.
A piacokról készült régi képek azt is megmutatják, mennyire fontos közösségi terek voltak ezek. Itt találkoztak leginkább az emberek egymással, ahol gond nélkül információt cserélhettek. S közben volt, hogy készültek az év egyik legfontosabb ünnepére, a húsvétra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.