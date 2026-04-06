Így vásároltak be 100 éve nagyanyáink a piacokon - Galéria

A régi fényképeket nézegetve könnyű elképzelni, milyen lehetett akkoriban a húsvéti készülődés. A fotókon látható, hogy a piacok ilyenkor zsúfolásig megteltek: mindenki friss tojást, zöldséget, húst és kalácshoz való alapanyagokat keresett.

A kolozsvári piac 1930-ban, húsvét idején. Fotó: Fortepan / UWM Libraries

Az év legfontosabb ünnepe: a húsvét!

A húsvét, az év egyik legnagyobb ünnepe volt már száz évvel ezelőtt is. A vidéki és városi hagyományok sokszor eltértek, de egy dolog közös volt: az ünnep előtti nagybevásárlás. Sokan pedig a nyüzsgő piacokon szerezték be az ünnepi alapanyagokat.