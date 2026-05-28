Top 5 legjobb piac Budapesten: itt találod a legfinomabb és legfrissebb termékeket közvetlenül a termelőktől

Fedezd fel a főváros rejtett kincseit, ahol levadászhatod a legédesebb dinnyéket és a legízletesebb cukkiniket! Friss, ízletes áru és szuper, pénztárcabarát árak: ezeket a budapesti piacokat kell meglátogatnod idén nyáron!

Fotó: Bors

Érdemes a friss zöldségeket és gyümölcsöket termelői piacról beszerezni, így biztosabb a jó minőségű, ízletes áru.

Hazánkban rengeteg lehetőség van közvetlenül a termelőktől vásárolni az élelmiszereket.

Budapesti piacok 2026 nyarára: ezeket a fővárosi kincseket látogasd meg idén!

A nyári szezonban Budapest piacai megtelnek friss, zamatos zöldségekkel és gyümölcsökkel, amelyek ízletesebbek, frissebbek és sokszor jóval olcsóbbak, mint az áruházakban kínált társaik. A szezon kedvenceinek – mint az eper, a dinnye és a friss nyári zöldségek – felfedezésére a fővárosi piacok bőven kínálnak lehetőséget. Mutatjuk a legjobb helyeket!

5+1 termelői piac Budapesten, amiket érdemes meglátogatnod:

1. Szimpla Háztáji Piac

Fotó: promramturizmus-hu

A Kazinczy utcai Szimpla Kertet vasárnaponként ellepi a vásári kavalkád. A hely Budapest egyik legismertebb romkocsmája, amely különleges atmoszférát ad a piacozás egyébként is nosztalgikus élményének. A kínálatban találhatsz a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett sajtokat, mézeket, lekvárokat, húsárut és különlegesebb kézműves termékeket is.

Cím: Kazinczy utca 14., VII. kerület

Nyitvatartás: vasárnap 9:00–15:00

2. Római-parti Piac

Fotó: romaipartipiac-hu

A Nánási udvarban működő piac a Duna-part közelségének köszönhetően nyugodt, természetközeli hangulatot áraszt, így a sikeres bevásárlókörút mellett kiváló hétvégi program is lehet a római-parti kiruccanás.

Cím: Nánási út 47–49., III. kerület

Nyitvatartás: szombat 8:00–13:00

3. Pancs Gasztroplacc

Fotó: Bors

A Pancs nem egy egyszerű piac, hanem egy közösségi gasztronómiai tér. A Tűzoltó utcában vagy a Ferenc téren váltakozva működő vásár a termékek mellé közös főzéseket és gasztronómiai programokat is kínál a látogatóknak.

Cím: Tűzoltó utca 22. / Ferenc tér, IX. kerület

Nyitvatartás: vasárnap 9:00–13:00

4. Hunyadi téri piac