Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Zöldségárus a budapesti piacon.

Top 5 legjobb piac Budapesten: itt találod a legfinomabb és legfrissebb termékeket közvetlenül a termelőktől

vásárlás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 10:15
Budapestpiactermelői piac
Eleged van az aranyáron mért, íztelen zöldségekből és gyümölcsökből? Akkor érdemes lenne felfedezned ezeket a budapesti piacokat, ahol mindig friss, ízletes és szezonális termelői portékák várnak. A választékban garantáltan nem fogsz csalódni! Mindenki azt kérdezi majd, hol vásároltál.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Fedezd fel a főváros rejtett kincseit, ahol levadászhatod a legédesebb dinnyéket és a legízletesebb cukkiniket! Friss, ízletes áru és szuper, pénztárcabarát árak: ezeket a budapesti piacokat kell meglátogatnod idén nyáron!

Budapesti piac a Hunyadi téren.
5 budapesti piac, ahova érdemes ellátogatni idén!
Fotó: Bors
  • Érdemes a friss zöldségeket és gyümölcsöket termelői piacról beszerezni, így biztosabb a jó minőségű, ízletes áru.
  • Hazánkban rengeteg lehetőség van közvetlenül a termelőktől vásárolni az élelmiszereket.
  • Most összeszedtük a főváros legjobb piacait, amelyeket érdemes idén nyáron meglátogatnod.

Budapesti piacok 2026 nyarára: ezeket a fővárosi kincseket látogasd meg idén!

A nyári szezonban Budapest piacai megtelnek friss, zamatos zöldségekkel és gyümölcsökkel, amelyek ízletesebbek, frissebbek és sokszor jóval olcsóbbak, mint az áruházakban kínált társaik. A szezon kedvenceinek – mint az eper, a dinnye és a friss nyári zöldségek – felfedezésére a fővárosi piacok bőven kínálnak lehetőséget. Mutatjuk a legjobb helyeket!

5+1 termelői piac Budapesten, amiket érdemes meglátogatnod:

1. Szimpla Háztáji Piac

A Szimpla Háztáji Piac egy budapesti piac.
Szimpla Háztáji Piac, Kazinczy utca 14., VII. kerület.
Fotó: promramturizmus-hu

A Kazinczy utcai Szimpla Kertet vasárnaponként ellepi a vásári kavalkád. A hely Budapest egyik legismertebb romkocsmája, amely különleges atmoszférát ad a piacozás egyébként is nosztalgikus élményének. A kínálatban találhatsz a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett sajtokat, mézeket, lekvárokat, húsárut és különlegesebb kézműves termékeket is.

  • Cím: Kazinczy utca 14., VII. kerület
  • Nyitvatartás: vasárnap 9:00–15:00

2. Római-parti Piac

A Római-parti Piac egy budapesti piac.
Római-parti Piac, Nánási út 47–49., III. kerület.
Fotó: romaipartipiac-hu

A Nánási udvarban működő piac a Duna-part közelségének köszönhetően nyugodt, természetközeli hangulatot áraszt, így a sikeres bevásárlókörút mellett kiváló hétvégi program is lehet a római-parti kiruccanás.

  • Cím: Nánási út 47–49., III. kerület
  • Nyitvatartás: szombat 8:00–13:00

3. Pancs Gasztroplacc

A Pancs Gasztroplacc egy budapesti piac.
Pancs Gasztroplacc, Tűzoltó utca 22. / Ferenc tér, IX. kerület.
Fotó: Bors

A Pancs nem egy egyszerű piac, hanem egy közösségi gasztronómiai tér. A Tűzoltó utcában vagy a Ferenc téren váltakozva működő vásár a termékek mellé közös főzéseket és gasztronómiai programokat is kínál a látogatóknak.

  • Cím: Tűzoltó utca 22. / Ferenc tér, IX. kerület
  • Nyitvatartás: vasárnap 9:00–13:00

4. Hunyadi téri piac

Budapesti piac a Hunyadi téren.
Hunyadi téri piac, Hunyadi tér 4., VI. kerület.
Fotó: Bors

A Hunyadi téri piac Budapest egyik legrégebbi vásártere, így hozza a klasszikus piaci hangulatot. Kínálatában friss zöldségek, gyümölcsök, különféle húsok és csodaszép virágok is megtalálhatók.

  • Cím: Hunyadi tér 4., VI. kerület
  • Nyitvatartás: hétköznap és szombaton változó időpontokban

5. Lehel téri piac

Budapesti piac a Lehel téren.
Lehel Csarnok, Lehel tér 12., XIII. kerület.
Fotó: Bors

A Lehel Csarnok modern, fedett vásárcsarnok, ahol kistermelők és kereskedők egyaránt jelen vannak. Többszintes kialakítása miatt az egyik legnagyobb budapesti piac, így bőven lehet válogatni a különböző élelmiszerekből és egyéb termékekből is.

  • Cím: Lehel tér 12., XIII. kerület
  • Nyitvatartás: hétfőtől szombatig

+1 Nagycsarnok

Budapest ikonikus vásárcsarnoka sem maradhat le a listáról, ha az igazi, régi vásári hangulatra vágyik az ember. A turisták és helyiek nagy kedvence. A földszinten friss élelmiszerek, az emeleten streetfood és ajándéktárgyak várják a látogatókat.

  • Cím: Vámház körút 1–3., IX. kerület
  • Nyitvatartás: hétköznap és szombaton

Miért jó termelői piacon vásárolni?

A termelői piac olyan értékesítési forma, ahol a termelő egyben az eladó is, vagyis a vásárló közvetlenül attól veszi meg az élelmiszert, aki előállította azt. Így az élelmiszer, amit megveszel, nemcsak átláthatóbb eredetről tanúskodik, mint a szupermarketekben, de a termelői piacok egy olyan rendszert is fenntartanak, amelyben a minőség elsődleges szempont: a termelők érdeke, hogy hétről hétre visszatérő vásárlókat szerezzenek, ezért folyamatosan törekednek a friss, megbízható és ízletes árukínálat előállítására.

  • A termékek általában frissebbek, szezonálisak.
  • Közvetlen információt kapsz az élelmiszer eredetéről.
  • A helyi termelők támogatása erősíti a hazai gazdaságot.
  • A rövidebb ellátási lánc miatt csökken a környezeti terhelés.
  • A vásárlás kiszámíthatóbb, tervezhetőbb és személyes élményt ad.
  • Ráadásul a hangulat sem utolsó!

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, milyen a Nagycsarnok, más néven a Központi Vásárcsarnok, Budapest legnagyobb vásárcsarnoka:

A következő cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu