Top 5 legjobb piac Budapesten: itt találod a legfinomabb és legfrissebb termékeket közvetlenül a termelőktől

Fedezd fel a főváros rejtett kincseit, ahol levadászhatod a legédesebb dinnyéket és a legízletesebb cukkiniket! Friss, ízletes áru és szuper, pénztárcabarát árak: ezeket a budapesti piacokat kell meglátogatnod idén nyáron!
A nyári szezonban Budapest piacai megtelnek friss, zamatos zöldségekkel és gyümölcsökkel, amelyek ízletesebbek, frissebbek és sokszor jóval olcsóbbak, mint az áruházakban kínált társaik. A szezon kedvenceinek – mint az eper, a dinnye és a friss nyári zöldségek – felfedezésére a fővárosi piacok bőven kínálnak lehetőséget. Mutatjuk a legjobb helyeket!
A Kazinczy utcai Szimpla Kertet vasárnaponként ellepi a vásári kavalkád. A hely Budapest egyik legismertebb romkocsmája, amely különleges atmoszférát ad a piacozás egyébként is nosztalgikus élményének. A kínálatban találhatsz a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett sajtokat, mézeket, lekvárokat, húsárut és különlegesebb kézműves termékeket is.
A Nánási udvarban működő piac a Duna-part közelségének köszönhetően nyugodt, természetközeli hangulatot áraszt, így a sikeres bevásárlókörút mellett kiváló hétvégi program is lehet a római-parti kiruccanás.
A Pancs nem egy egyszerű piac, hanem egy közösségi gasztronómiai tér. A Tűzoltó utcában vagy a Ferenc téren váltakozva működő vásár a termékek mellé közös főzéseket és gasztronómiai programokat is kínál a látogatóknak.
A Hunyadi téri piac Budapest egyik legrégebbi vásártere, így hozza a klasszikus piaci hangulatot. Kínálatában friss zöldségek, gyümölcsök, különféle húsok és csodaszép virágok is megtalálhatók.
A Lehel Csarnok modern, fedett vásárcsarnok, ahol kistermelők és kereskedők egyaránt jelen vannak. Többszintes kialakítása miatt az egyik legnagyobb budapesti piac, így bőven lehet válogatni a különböző élelmiszerekből és egyéb termékekből is.
Budapest ikonikus vásárcsarnoka sem maradhat le a listáról, ha az igazi, régi vásári hangulatra vágyik az ember. A turisták és helyiek nagy kedvence. A földszinten friss élelmiszerek, az emeleten streetfood és ajándéktárgyak várják a látogatókat.
Miért jó termelői piacon vásárolni?
A termelői piac olyan értékesítési forma, ahol a termelő egyben az eladó is, vagyis a vásárló közvetlenül attól veszi meg az élelmiszert, aki előállította azt. Így az élelmiszer, amit megveszel, nemcsak átláthatóbb eredetről tanúskodik, mint a szupermarketekben, de a termelői piacok egy olyan rendszert is fenntartanak, amelyben a minőség elsődleges szempont: a termelők érdeke, hogy hétről hétre visszatérő vásárlókat szerezzenek, ezért folyamatosan törekednek a friss, megbízható és ízletes árukínálat előállítására.
Nézd meg az alábbi videóra kattintva, milyen a Nagycsarnok, más néven a Központi Vásárcsarnok, Budapest legnagyobb vásárcsarnoka:
