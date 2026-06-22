Ez a minimum, amit illik adni nászajándékba 2026-ban, ha nem akarsz zsugorinak tűnni

Elindult az esküvőszezon. Te is megkaptad az első meghívót? Akkor ezt a cikket mindenképpen olvasd el! Mutatjuk, mekkora összeggel támogasd az ifjú párt a nászajándék nevében 2026-ban!
Amint kezünkbe adják a nagy nap meghívóját, örömteli pillanatok következnek. Majd nem sokkal később érkezik is a dilemma: mennyibe fog ez kerülni nekem? Egy lagzi költségei évről évre növekednek, így nem csoda, hogy a meghívottaknak mindig törniük kell a fejüket azon, mennyi pénzt rakjanak az esküvőre szánt borítékba. Mi az, ami túl kevés, és mi számít túlzásnak? Most részletesen körbejárjuk, milyen összegek számítanak reálisnak 2026-ban, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésnél.
A jelenlegi árak és esküvői költségek alapján a legtöbben az alábbi összegekből indulnak ki:
Az elsődleges szempont mindig az, milyen kapcsolatban állsz a menyasszonnyal és a vőlegénnyel. Közeli családtagként vagy legjobb barátként illik magasabb összeggel hozzájárulni a pár közös életének indulásához, mint távolabbi rokonként vagy kollégaként.
Ugyanakkor fontos, hogy bármilyen közel állsz is a házasodókhoz, ne hagyd figyelmen kívül a saját pénzügyi helyzetedet sem. Ha diák vagy, pályakezdő, esetleg éppen egy nehezebb időszakon mész keresztül, nem kell az erőforrásaidon felül költekezned. Az esküvői etikett szerint a nászajándék célja nem az, hogy anyagi nehézséget okozzon az esküvő vendégeinek.
Ki kell fizetni az esküvői vacsora árát?
Úgy tartják, hogy legalább a saját vendéglátásunk költségét illik fedezni. Ez azonban nem egy kőbe vésett szabály. Ha az esküvő miatt hosszú utat kell megtenned, szállást foglalsz, új ruhát vásárolsz, vagy egyéb jelentős kiadásaid vannak, teljesen elfogadható, ha visszafogottabb összeget raksz csak a borítékba.
Az esküvő jellege szintén befolyásolhatja az összeget. Egy elegáns, egész estés, vacsorás lagzi rendszerint nagyobb kiadást jelent a párnak, mint egy kisebb, szűkkörű ünnepség.
Ha kísérőt is viszel magaddal az esküvőre, természetesen érdemes magasabb összeggel számolni. Általában ilyenkor a fejenként kalkulált összegek összeadása a legegyszerűbb megoldás.
Nászajándék ötletek
Bár a pénzajándék továbbra is a legnépszerűbb választás, hiszen minden pár arra költheti, amire szüksége van, ma már egyre többen adják át valamilyen kreatív formában, hogy személyesebbé tegyék az ajándékot. Egy díszdoboz vagy egy szívhez szóló üzenettel ellátott boríték sokkal emlékezetesebbé teheti a meglepetést.
A lényeg végső soron nem a pontos forintösszeg, hanem az, hogy az ajándék tükrözze a pár iránti szeretetedet és támogatásodat. Ha ezt szem előtt tartod, nem nyúlhatsz mellé!
Kattints az alábbi videóra, és ismerd meg az esküvői etikett összes szabályát egy szaktanácsadótól:
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