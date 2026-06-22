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Borítékban nászajándékot adó esküvői vendég.

Ez a minimum, amit illik adni nászajándékba 2026-ban, ha nem akarsz zsugorinak tűnni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 19:30
2026nászajándék
Esküvőre vagy hivatalos, de nem tudod, mennyit illik adnod az újdonsült párnak? Akkor maradj velünk, mert most segítünk a nászajándék összegének meghatározásában! Lássuk részletesen, mennyi az annyi, ha a rokonod, barátod vagy ismerősöd nagy napjára készülsz.
Boncza Léda
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Elindult az esküvőszezon. Te is megkaptad az első meghívót? Akkor ezt a cikket mindenképpen olvasd el! Mutatjuk, mekkora összeggel támogasd az ifjú párt a nászajándék nevében 2026-ban!

Nászajándékot egy dobozba dobó esküvői vendég.
Mekkora egy átlagos nászajándék összege 2026-ban? Mutatjuk, hogyan döntheted el, mennyit tégy a borítékba!
Fotó: Andrii Drachuk /  Shutterstock 
  • Most kiderül, mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban.
  • Mutatjuk a különböző összegeket barátok, rokonok és távolabbi ismerősök esetében.
  • Arra is kitérünk, mi a teendő, ha szűkösebb a költségvetésed.

Mennyi pénzt adj nászajándékba 2026-ban? Ezzel az összeggel biztosra mehetsz

Amint kezünkbe adják a nagy nap meghívóját, örömteli pillanatok következnek. Majd nem sokkal később érkezik is a dilemma: mennyibe fog ez kerülni nekem? Egy lagzi költségei évről évre növekednek, így nem csoda, hogy a meghívottaknak mindig törniük kell a fejüket azon, mennyi pénzt rakjanak az esküvőre szánt borítékba. Mi az, ami túl kevés, és mi számít túlzásnak? Most részletesen körbejárjuk, milyen összegek számítanak reálisnak 2026-ban, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésnél.

Mennyi pénzt adj az esküvőre 2026-ban?

A jelenlegi árak és esküvői költségek alapján a legtöbben az alábbi összegekből indulnak ki:

  • Távolabbi ismerősként vagy kollégaként:
    minimum 30 000–50 000 forint/fő
  • Barátként vagy távolabbi rokonként:
    minimum 50 000–80 000 forint/fő
  • Közeli barátként vagy közeli rokonként:
    minimum 80 000–120 000 forint/fő
  • Közeli családtagként:
    100 000 forint felett

Mi alapján érdemes meghatározni a nászajándék összegét?

Az elsődleges szempont mindig az, milyen kapcsolatban állsz a menyasszonnyal és a vőlegénnyel. Közeli családtagként vagy legjobb barátként illik magasabb összeggel hozzájárulni a pár közös életének indulásához, mint távolabbi rokonként vagy kollégaként.

Ugyanakkor fontos, hogy bármilyen közel állsz is a házasodókhoz, ne hagyd figyelmen kívül a saját pénzügyi helyzetedet sem. Ha diák vagy, pályakezdő, esetleg éppen egy nehezebb időszakon mész keresztül, nem kell az erőforrásaidon felül költekezned. Az esküvői etikett szerint a nászajándék célja nem az, hogy anyagi nehézséget okozzon az esküvő vendégeinek.

Nászajándék és esküvői tánc.
A gesztusokat és a jókívánságokat nem a borítékban lapuló bankjegyek száma fogja meghatározni. A legtöbb pár pontosan tudja, hogy nem minden vendég rendelkezik ugyanolyan anyagi lehetőségekkel.
Fotó: 123RF

Ki kell fizetni az esküvői vacsora árát?

Úgy tartják, hogy legalább a saját vendéglátásunk költségét illik fedezni. Ez azonban nem egy kőbe vésett szabály. Ha az esküvő miatt hosszú utat kell megtenned, szállást foglalsz, új ruhát vásárolsz, vagy egyéb jelentős kiadásaid vannak, teljesen elfogadható, ha visszafogottabb összeget raksz csak a borítékba.

Az esküvő jellege szintén befolyásolhatja az összeget. Egy elegáns, egész estés, vacsorás lagzi rendszerint nagyobb kiadást jelent a párnak, mint egy kisebb, szűkkörű ünnepség.

Párban érkeztek az esküvőre?

Ha kísérőt is viszel magaddal az esküvőre, természetesen érdemes magasabb összeggel számolni. Általában ilyenkor a fejenként kalkulált összegek összeadása a legegyszerűbb megoldás.

Nászajándék ötletek

Bár a pénzajándék továbbra is a legnépszerűbb választás, hiszen minden pár arra költheti, amire szüksége van, ma már egyre többen adják át valamilyen kreatív formában, hogy személyesebbé tegyék az ajándékot. Egy díszdoboz vagy egy szívhez szóló üzenettel ellátott boríték sokkal emlékezetesebbé teheti a meglepetést.

A lényeg végső soron nem a pontos forintösszeg, hanem az, hogy az ajándék tükrözze a pár iránti szeretetedet és támogatásodat. Ha ezt szem előtt tartod, nem nyúlhatsz mellé!

Kattints az alábbi videóra, és ismerd meg az esküvői etikett összes szabályát egy szaktanácsadótól:

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