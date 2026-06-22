Ez a minimum, amit illik adni nászajándékba 2026-ban, ha nem akarsz zsugorinak tűnni

Elindult az esküvőszezon. Te is megkaptad az első meghívót? Akkor ezt a cikket mindenképpen olvasd el! Mutatjuk, mekkora összeggel támogasd az ifjú párt a nászajándék nevében 2026-ban!

Mekkora egy átlagos nászajándék összege 2026-ban? Mutatjuk, hogyan döntheted el, mennyit tégy a borítékba!

Fotó: Andrii Drachuk / Shutterstock

Most kiderül, mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban.

Mutatjuk a különböző összegeket barátok, rokonok és távolabbi ismerősök esetében.

Arra is kitérünk, mi a teendő, ha szűkösebb a költségvetésed.

Mennyi pénzt adj nászajándékba 2026-ban? Ezzel az összeggel biztosra mehetsz

Amint kezünkbe adják a nagy nap meghívóját, örömteli pillanatok következnek. Majd nem sokkal később érkezik is a dilemma: mennyibe fog ez kerülni nekem? Egy lagzi költségei évről évre növekednek, így nem csoda, hogy a meghívottaknak mindig törniük kell a fejüket azon, mennyi pénzt rakjanak az esküvőre szánt borítékba. Mi az, ami túl kevés, és mi számít túlzásnak? Most részletesen körbejárjuk, milyen összegek számítanak reálisnak 2026-ban, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésnél.

Mennyi pénzt adj az esküvőre 2026-ban?

A jelenlegi árak és esküvői költségek alapján a legtöbben az alábbi összegekből indulnak ki:

Távolabbi ismerősként vagy kollégaként:

minimum 30 000–50 000 forint/fő

minimum 30 000–50 000 forint/fő Barátként vagy távolabbi rokonként:

minimum 50 000–80 000 forint/fő

minimum 50 000–80 000 forint/fő Közeli barátként vagy közeli rokonként:

minimum 80 000–120 000 forint/fő

minimum 80 000–120 000 forint/fő Közeli családtagként:

100 000 forint felett

Mi alapján érdemes meghatározni a nászajándék összegét?

Az elsődleges szempont mindig az, milyen kapcsolatban állsz a menyasszonnyal és a vőlegénnyel. Közeli családtagként vagy legjobb barátként illik magasabb összeggel hozzájárulni a pár közös életének indulásához, mint távolabbi rokonként vagy kollégaként.

Ugyanakkor fontos, hogy bármilyen közel állsz is a házasodókhoz, ne hagyd figyelmen kívül a saját pénzügyi helyzetedet sem. Ha diák vagy, pályakezdő, esetleg éppen egy nehezebb időszakon mész keresztül, nem kell az erőforrásaidon felül költekezned. Az esküvői etikett szerint a nászajándék célja nem az, hogy anyagi nehézséget okozzon az esküvő vendégeinek.