„Az emberek nem veszik észre, milyen sok múlik ezen” – esküvői etikett, amit senki sem mond el, de mindenkinek tudnia kellene

Egy esküvő életre szóló élmény az ifjú pár számára, de nem árt, ha a meghívottak is tisztában vannak bizonyos íratlan szabályokkal, írja a New York Post. Udvariassági szakértők szerint ugyanis nem elég megjelenni, enni, inni és hazamenni – egy vendég viselkedése sokat elárul róla, és akár barátságok végét is jelentheti.

Fotó: Forrás: Shutterstock

Az egyik leggyakoribb udvariatlanság a késedelmes válasz a meghívóra. Ha valaki sokáig nem jelzi vissza részvételi szándékát, az megnehezíti a szervezést – ültetési rend, ételrendelés és minden logisztikai részlet függ ettől. Az ifjú pár számára ez nemcsak stressz, hanem üzenet is: nem veszed elég komolyan a meghívást.

Fotó: Forrás: ANURAG1112/Pixabay

Ugyanilyen sértő lehet, ha valaki nem vesz részt a szertartáson, és csak a lakodalmon bukkan fel. A házasságkötés pillanata a nap legfontosabb eseménye – aki azt kihagyja, könnyen azt az érzést keltheti, hogy csak a bulira és az ingyen italra kíváncsi. A plusz egy fő meghívásának kérdése is érzékeny pont. Ha a meghívón nem szerepel konkrétan, hogy „és partner”, akkor nem illik senkit vinni magaddal. Az esküvők gyakran korlátozott létszámmal és szoros költségvetéssel szerveződnek, így egy „meglepetésvendég” igen kellemetlen lehet.

Fotó: Forrás: Shutterstock.com / nadtochiy

Az öltözködési szabályok figyelmen kívül hagyása szintén visszatetsző lehet. A fehér ruha hagyományosan a menyasszony kiváltsága, míg a túl hivalkodó vagy kihívó ruhák – például élénkpiros darabok – szintén illetlenségnek számíthatnak. És ami talán a legfontosabb: soha ne menj esküvőre üres kézzel. Legyen az egy képeslap, egy üveg bor vagy akár egy kisebb összeg – a lényeg a gesztus. Egy esküvőre meghívást kapni megtiszteltetés. Ha vendégként ezt felismerjük, és viselkedésünkkel is kifejezzük a tiszteletet, akkor nemcsak egy jó buliban lehet részünk, hanem örök emlék maradhatunk a pár számára – pozitív értelemben.